Missão Sertões da Maranata leva atendimento médico e fé a ribeirinhos

Programado para acontecer entre os dias 25 e 31 de julho em cidades que cortam o leito do Rio São Francisco, na região Nordeste do país, o projeto Missão Sertões, planejado e executado por membros da Igreja Cristã Maranata (ICM), vai levar atendimento de saúde e odontológico à população que precisa desses cuidados.
Ao todo, 46 membros da ICM, entre médicos, dentistas, enfermeiros, professores e músicos vão conhecer a realidade de milhares de famílias para tentar atenuar as necessidades de saúde de cada um, levando ainda palestras e conscientização aos moradores.
Além desses profissionais, assistentes sociais e evangelistas desempenham um papel essencial de acolhimento dessas famílias que, por meio do diálogo, revelam seus problemas e buscam no aconselhamento das palavras de Deus a solução para os seus problemas e da comunidade.
Com muito louvor, alegria e comunhão, tanto moradores, quanto profissionais e evangelistas, buscam na interação com Deus a melhor forma de se relacionarem nestes dias de atendimento.
COMO VAI FUNCIONAR
De acordo com o pastor João Cidade, organizador da Missão Sertões, o grupo, composto por homens e mulheres, desloca-se de várias partes do país até a cidade-sede do projeto, que será Guananbi, na região Centro-Sul da Bahia.
Todos os profissionais se dispõem a trabalhar de graça, custeando ainda as suas despesas pessoais e deslocamento até Guananbi.
A alimentação e o alojamento ficam por conta da Igreja Cristã Maranata, que traça ainda todo o roteiro prévio de atendimento à comunidade com meses de antecedência.
Depois de instalados e orientados de como será desenvolvido todo o trabalho, o grupo parte para a prática, reunindo-se com os ribeirinhos para uma conversa.
Feita a triagem de cada paciente, os profissionais passam ao diagnóstico e, caso necessário, prescrevem e administram a medicação precisa e eficaz.
Boa parte dos remédios é doada pela Fundação Manoel dos Passos Barros, que leva o nome do primeiro presidente da Igreja Cristã Maranata.
“Contamos com ajuda das prefeituras de cada cidade, que cedem uma estrutura mínima para os atendimentos. Ali temos desde casos simples até diagnósticos mais complexos, que são triados e cuidados conforme a gravidade do paciente”, revela o pastor João Cidade.
E o planejamento é tão engajado e voltado a atender a maior diversidade possível de pessoas, que até intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras) fazem parte da equipe.
São eles os responsáveis por fazer o contato com os ribeirinhos surdos e a equipe de atendimento. Tudo para que todos tenham a melhor atenção possível.
De acordo com a organização, o objetivo é atender mais de 2 mil pessoas em uma semana. Caso haja necessidade de exames mais complexos, raio x ou outros procedimentos mais complexos, a equipe busca ajuda das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social dos municípios atendidos pelo projeto e já devidamente cadastrados.
Um dos médicos que vão atender a comunidade é o Dr. Orlando Loss, que mora em Ponta Grossa. Sem medir esforços, ele deixa a sua clínica nas mãos de outros médicos, embarca em Curitiba e parte para Guananbi para encontrar o restante da equipe. Uma aventura de quase 2 mil quilômetros entre o Sul e o Nordeste do Brasil percorridos com alegria, segundo ele.
Mas não é só o corpo dos ribeirinhos que é cuidado. A saúde espiritual de cada um também passa por uma espécie de “diagnóstico”, que busca entender como o evangelho e a palavra confortante do Senhor Jesus pode ajudar na cura da feridas psicológicas e mentais, aumentando a fé de cada um.
“Nossa missão é estar ao lado daqueles que mais precisam, seja de saúde, seja de amor, de acolhimento e da palavra de Deus”, afirma João Cidade.
SERVIÇO
- Primeira Missão Sertões Igreja Cristã Maranata
- Data: 25 a 31 de Julho
- Local: cidades do Sertão às margens do Rio São Francisco
- Equipe: médicos, dentistas, professores, enfermeiros, assistentes sociais, evangelistas, músicos e intérpretes de Libras.