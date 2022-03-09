Igreja Cristã Maranata leva doações e esperança a vítimas das chuvas

Moradores de Itamaraju receberam do Presbitério doações de eletrodomésticos novos, como geladeira e fogão, para recomeçarem a vida Crédito: ICM/ Divulgação

Na interpretação dos membros da Igreja Cristã Maranata (ICM), todos os eventos climáticos adversos que vêm causando tragédias e atingindo brasileiros em dezenas de cidades nada mais são do que sinais que indicam um caminho sem volta de encontro com Deus.

Para atenuar o sofrimento dos irmãos atingidos pelas catástrofes causadas, em muitos casos pela exploração desenfreada do planeta, a Igreja Cristã Maranata tem promovido ações humanitárias em cidades como Itabuna e Itamaraju, na Bahia; Petrópolis, no Rio de Janeiro; e Governador Valadares e João Monlevade, em Minas Gerais.

Ao todo, o Presbitério da ICM adquiriu e doou mais de 350 bens novos duráveis, para as famílias que perderam tudo recomeçarem suas vidas, como geladeiras, fogões, camas de casal, guarda-roupas, armários de cozinha e tanquinhos de lavar roupas. Somente para o Sul da Bahia, foram enviados 180 desses bens. Já para Minas Gerais, foram 95 para Governador Valadares e 49 para João Monlevade. Mais de 30 móveis e eletrodomésticos novos também foram enviados para Petrópolis, onde mais famílias serão ajudadas.

Tanquinhos adquiridos para doações a vítimas de chuvas na Bahia Crédito: ICM/ Divulgação

Entre os bens enviados ao Sul da Bahia, foram doados pelo Presbitério, até aqui: 16 geladeiras, 18 fogões, 39 armários de cozinha, 38 camas de casal, 61 guarda-roupas, 8 tanquinhos de lavar roupas, 6,5 toneladas de alimentos, além de itens de limpeza, banho e higiene pessoal.

350 móveis e eletrodomésticos novos foram adquiridos pelo Presbitério da ICM e doados a vítimas das chuvas em RJ, BA e MG

No Estado do Rio, os donativos e doações às famílias atingidas pelas chuvas foram armazenados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, de onde foram redistribuídos às pessoas cadastradas pelos pastores que coordenam a logística do bem. Entre as doações, foram entregues colchões, geladeiras, fogões, botijas de gás, roupas, produtos de limpeza e de higiene pessoal.

Moradora de Itamaraju recebeu fogão e geladeiras novos Crédito: ICM/ divulgação

Um desses coordenadores é o pastor Valter dos Santos Babo, membro do Conselho Presbiterial da Igreja Cristã Maranata. Morador de Petrópolis, cidade fortemente atingida pelas chuvas, ele não pensou duas vezes: reuniu os membros de sua célula, entrou em contato com a direção da ICM e traçou um planejamento para ajudar as famílias.

Moradora do Sul da Bahia recebeu da ICM um guarda-roupa novo Crédito: ICM/ divulgação

“Quando percebemos os estragos causados pelas chuvas, que atingiram pessoas próximas, amigos e famílias inteiras, vimos que era hora de arregaçar as mangas e buscar ajuda. Nunca havíamos presenciado uma tragédia desse tamanho. Os pastores da região, orientados pelo coordenador local, pastor Rodrigo Cabral Raposo, imediatamente se comunicaram com os demais pastores para saber da situação de cada um e as possíveis necessidades”, conta Valter Babo.

Ao mesmo tempo começou a ser montada uma campanha de solidariedade via redes sociais, com pedidos de doações que foram prontamente atendidos, numa ampla cadeia humanitária.

Ação solidária da ICM em Petrópolis (RJ) Crédito: ICM/ Divulgação

“Começamos a nos movimentar por meio de nossos grupos para pedirmos doações de mantimentos diversos. Paralelamente, nossa Diretoria e Presidência no Espírito Santo foram informadas da grave situação e, de imediato, se disponibilizaram a ajudar, inclusive doando recursos para atender aqueles que tiveram grandes perdas materiais”, afirma o pastor de Petrópolis.

Foram toneladas de alimentos que, no primeiro momento, saciaram a fome dos que mais precisavam, levaram conforto aos desabrigados e alimentaram idosos e crianças desalojados. Todos os mantimentos foram transportados em caminhões alugados pela direção da ICM somente para a distribuição das doações.

“Num segundo momento providenciamos a reconstrução das casas de quem perdeu tudo, seja com a doação de material construção, seja colocando a mão na massa para erguer um novo lar para quem mais precisa”, acrescenta o pastor Babo.

Até o momento, a coordenação da ICM arrecadou e distribuiu no Rio de Janeiro 1.130 cestas básicas, com a expectativa de atender mais 500 pessoas nos próximos dias, com a chegada de mais um caminhão com doações.

Para quem teve a casa alagada, perdendo móveis e eletrodomésticos, o Presbitério da Igreja Cristã Maranata comprou e doou móveis diversos, além de sofás, mesas, fogões, geladeira e até mesmo artigos de limpeza e higiene pessoal.

Doações foram arrecadadas e distribuídas na ação solidária da ICM para vítimas das chuvas em Petrópolis (RJ) Crédito: ICM/ Divulgação

PRESBITÉRIO DOA 180 MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS NOVOS

Já na Bahia, onde cidades inteiras foram cobertas pela água e pela lama, também coube aos pastores da Igreja Cristã Maranata organizarem ajuda e conforto não só aos membros da ICM, como também para algumas famílias que foram vítimas das chuvas.

Cidades como Itamaraju, Medeiros Neto, Jucuruçu e Itabuna, no Sul da Bahia, ficaram em estado de calamidade e precisaram de muita ajuda e solidariedade. Para ajudar as famílias a recomeçar suas vidas, foram enviados pelo Presbitério um total de 180 móveis e eletrodomésticos novos.

Uma das beneficiadas foi a dona de casa Jaildes de Souza Brito, 53, moradora de Medeiros Neto, que perdeu tudo nas enchentes, mas encontrou um amparo para recomeçar a partir da solidariedade dos voluntários da igreja. Ela conta que perdeu seus móveis, geladeira e roupas. "Mas Deus usou a vida dos pastores e irmãos para nos abençoar. Me doaram cama box, geladeira, fogão, água, cesta básica, além do amparo espiritual que nos fortaleceu", conta.

O pastor Paulo Gualberto de Souza Pires é um dos coordenadores da campanha solidária na Bahia. Segundo ele, 150 irmãos e pastores trabalharam incansavelmente como voluntários, distribuindo mantimentos que levaram um pouco de dignidade, consolo e saciedade a quem sofre.

Fogão doado a família de Itamaraju, que perdeu bens na enchente mas recebeu apoio para recomeçar Crédito: ICM/ Divulgação

“Foi tudo muito rápido e, de certa forma, emocionante. A solidariedade, o desejo de ajudar, o amor ao próximo foram determinantes para que o sofrimento dessas pessoas fosse atenuado e famílias fossem acolhidas. Louvamos a Deus por essa união, força e solidariedade”, afirma pastor Gualberto.

Na ponta da organização de toda essa solidariedade, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral da ICM, afirma que todos os esforços para ajudar foram possíveis pela união dos irmãos, membros, fiéis, pastores e comunidade.

Mais de mil cestas básicas foram enviadas para o Rio de Janeiro e 6,5 toneladas de alimentos foram doados no Sul da Bahia Crédito: ICM/ Divulgação

“É com recursos do dízimo que fazemos isso, comprando bens novos para nossos irmãos que perderam tudo, cumprindo a Palavra Bíblica do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que diz: 'E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações'", ressalta.