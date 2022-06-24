Mulheres da ICM são importantes multiplicadoras da palavra de Deus

Com participação de visitantes de várias partes do mundo, o encontro reuniu mais de duas mil pessoas no Maanaim de Domingos Martins. Crédito: Alexandre Damazio

As mulheres desempenham importantes papéis na sociedade e são referências em muitas áreas. Pensando em proporcionar aprendizados significativos que possam ser levados para o dia a dia, a Igreja Cristã Maranata (ICM) promoveu o Seminário Mulheres e Professoras, no Maanaim de Domingos Martins, na região Serrana do Estado.

Com participação de visitantes de várias partes do mundo, o encontro reuniu mais de duas mil pessoas e foi como uma atualização oferecida àquelas que são diretamente responsáveis por transmitir a mensagem de Deus nas salas de aulas e também dentro dos seus próprios lares.

Para o pastor Josias Júnior, gerente de Comunicação da ICM, o papel da Igreja Cristã Maranata é justamente esse: formar multiplicadores da palavra, pessoas que possam interpretar e transmitir a ordenança bíblica que o próprio Senhor Jesus ensinou, como a formação de discípulos há mais de dois mil anos.

O papel da Igreja Cristã Maranata é justamente o de formar multiplicadores da palavra de Deus Crédito: Alexandre Damazio

“Tomamos muito cuidado com os preparativos devido à pandemia, mas a quantidade de mulheres presentes aqui prova que estamos formando irmãs e irmãos capazes de reciclar, treinar e transmitir a palavra à outras pessoas, que repassam para outras. Isso é divino”, pontuou.

O encontro dos grupos de interesses reúne temas diversos, todos ligados à aplicação dos ensinamentos de Deus à vida cotidiana, aos lares, ao trabalho, à escola e à vida em sociedade. É uma forma da Igreja Cristã Maranata ampliar o alcance do ensinamento bíblico e religioso, utilizando ainda a transmissão via internet, rádio e televisão para todo o mundo.

De acordo com o pastor Luiz Eugênio, o perdão é parte fundamental da palavra de Deus. Sem perdão, o homem é levado consequentemente para um afastamento do criador. Crédito: Alexandre Damazio

Neste seminário, em especial, o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, foi enfático ao afirmar na pregação em um dos grupos que o “perdão” é parte fundamental da palavra, sem o qual não há arrependimento e nem cura, levando o homem à doença e à tristeza, com consequente afastamento do criador.

Em outra discussão sobre a edificação da palavra dentro dos lares e até mesmo no local de trabalho, o pastor Luiz Eugênio foi claro ao ensinar que só a harmonia que uma mulher consegue estabelecer no seio familiar é capaz de manter a paz dentro de casa, com o diálogo constante, respeito e amor a Deus.

O encontro dos grupos de interesses reúne temas diversos, todos ligados à aplicação dos ensinamentos de Deus à vida cotidiana, aos lares, ao trabalho, à escola e à vida em sociedade Crédito: Alexandre Damazio

“Seja em casa ou no trabalho, não é possível que o colega ou o marido fique ao seu lado com mágoa, remoendo culpas que só destroem. Busque o entendimento de Deus em sua vida, entenda o seu propósito de amor e perdão. Perdoe-se e depois perdoe o outro e siga a sua paz em Cristo. Ao final, o que importa é o dia que encontraremos com Ele novamente e, nesse dia, temos que estar bem conosco e com o outro”, afirmou.

MULHERES DE DEUS

Ivanete Barroso Dominicini: “Aqui é a palavra viva de Deus que está revelada, pregada e ensinada" Crédito: Alexandre Damazio

Quem participou do Seminário gostou do que viu e ouviu, indicando o fortalecimento da fé e do Espírito Santo de Deus dentro de cada um. Ivanete Barroso Dominicini, do bairro Barcelona, na Serra, disse que ficou muito contente de poder vivenciar essa experiência. Segundo ela, estar numa reunião ampliada, debatendo temas que vão tornar o seu lar e sua escola mais próximas de Deus, não tem preço.

“Aqui é a palavra viva de Deus que está revelada, pregada e ensinada. Só ela nos coloca no caminho certo, aquele que edifica a fé, o amor e a justiça. É maravilhoso estar aqui. É como se fosse um renovo de nossa fé, uma busca para estar mais próximo e confortado. Só tenho a agradecer”, comentou.

Rosicleia Rodrigues Barbosa: "Vou levar para a sala de aula tudo o que vi e aprendi aqui" Crédito: Alexandre Damazio

Já a moradora de Itacibá, em Cariaicica, Rosicleia Rodrigues Barbosa, disse que depois de mais de dois anos retornar ao Maanain é uma benção.

“Estar aqui com o propósito de aprender, ouvir, internalizar o ensinamento de quem estudou com afinco a palavra, saber que estamos sendo guiados pelas mãos do próprio Deus, que multiplica a sua palavra pelas nossas bocas e corações. Isso é estar bem mais próximo Dele. A felicidade inunda o nosso coração. Vou levar para a sala de aula tudo o que vi e aprendi aqui”, destacou.