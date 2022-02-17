Instituto de ensino ligado à ICM abre as portas para a sociedade capixaba

Para marcar a inauguração do Instituto Edward Dodd, um culto foi celebrado no Maanaim de Vila Velha, onde também está instalada a escola. Crédito: Maranata/Divulgação

O presidente da ICM, o pastor Gedelti Gueiros, marcou presença na celebração. De acordo com ele, o nome da instituição é uma homenagem a um dos mais dedicados membros da Igreja Cristã Maranata: Edward Hemming Dodd.

“Estamos unindo forças com o sistema educacional formal para oferecer educação de qualidade a todos os filhos de Deus. Aqui, todos são bem-vindos”, destacou o pastor Gedelti.

SOMAR ESFORÇOS

O presidente da Maranata, o pastor Gedeldi Gueiros, recebeu as autoridades que marcaram presença na inauguração, como a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes Crédito: Maranata/Divulgação

A vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, visitou as instalações do Instituto Edward Dodd e ficou encantada com a possibilidade que se abre para as famílias que buscam o ensino formal ligado ao conhecimento da fé cristã.

“Na verdade, o Instituto Edward Dodd vem somar com nossos esforços no Estado de ampliar a oferta de educação para todos os capixabas. Aqui, neste espaço privado, também poderemos debater e trocar ideias que podem ser usadas no espaço público. Assim se constrói a cidadania”, destacou a vice-governadora.

Já a representante do Conselho Curador do Instituto de Ensino, Jurama Gueiros Britan, enfatizou a harmonia entre o ensino formal e a proposta pedagógica do Instituto Edward Dodd.

“Vamos ensinar a Teoria da Evolução? Vamos ensinar. Mas como uma teoria. O que queremos é garantir que o professor cristão ensine tudo conforme a norma técnica. Mas que, de igual forma, tenha o direito de falar que crê em um Deus que criou todas as coisas, que a nossa vida tem um propósito e que não estamos neste mundo ao acaso”, afirmou.

A cerimônia foi realizada no Maanaim de Vila Velha, onde também está instalada a nova escola. Crédito: Maranata/Divulgação

A diretora de Ensino do Instituto Edward Dodd, Mônica Medici, reforçou o compromisso de uma formação dos alunos voltada para a vida, “mas a partir de uma metodologia reflexiva, crítica e criativa, a fim de desenvolver a competência e com responsabilidade à luz dos conhecimentos científicos e princípios cristãos, tendo como base a palavra de Deus”.

O pastor Gilberto Ferreira, presidente do Instituto Bíblico Educacional Maranata e o pastor Fábio Gomes, diretor da mesma instituição, durante a visita ao Instituto abordaram a importância de se debater, ensinar e clarificar os ensinamentos de Deus ao lado do conhecimento científico.

Quem também esteve presente foi o atual prefeito da cidade de Vila Velha, Arnaldo Borgo. “Muito bom poder contar com essa estrutura em nosso município, somando na qualidade de ensino”, afirmou.

A esposa do falecido pastor Edward Dodd, a senhora Sara Victalino Gueiros, recebeu uma bela homenagem das mãos do pastor Gedelti na cerimônia de inauguração da escola Crédito: Maranata/Divulgação

A celebração também contou a presença de autoridades militares, como o coronel Maurício Vieira Gama, comandante nomeado do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo; e o coronel Nairon Robson Pimentel, da Academia Militar das Agulhas Negras.

Os deputados estaduais Dr. Hudson Leal e Capitão Assumção e a juíza e coordenadora estadual de Tratamento de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Hermínia Azoury, também estiveram na cerimônia de inauguração da instituição.

Antes da entrega oficial das instalações do Instituto, a esposa do falecido pastor Edward Dodd, a senhora Sara Victalino Gueiros, recebeu uma bela homenagem das mãos do pastor Gedelti, simbolizado um agradecimento por toda uma vida de batalhas pela educação e pela fé em Cristo.

Inauguração do Instituto de Ensino Edward Dodd

PORTAS ABERTAS

Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha que conta com a parceria do Instituto Bíblico Educacional da Igreja Cristã Maranata Crédito: Maranata/Divulgação

Atuando na educação básica, do infantil ao ensino fundamental II, o Instituto Edward Dodd está com o ano letivo já em andamento com período integral para os alunos. Entre os diferenciais da escola está o projeto bilíngue do colégio que tem parceria com a Cambridge University Press, um programa que foi elaborado nas melhores escolas do Reino Unido.

Outra prática presente no Instituto de Ensino Edward Dodd é a cultura do fazer, conhecida como cultura maker, onde as crianças colocam a mão na massa usando a criatividade e os recursos disponíveis para aprender na prática os conteúdos trabalhados em sala de aula.

Para as famílias interessadas, as matrículas para 2022 ainda estão abertas e o contato com a escola pode ser realizado de forma virtual por meio do WhatsApp , com atendimento ágil para esclarecer as dúvidas dos pais.

Instituto de Ensino Edward Dodd

QUEM FOI EDWARD DODD

Pastor Edward Hemming Dodd foi presidente da Igreja Cristã Maranata de 1986 a 2007 Crédito: ICM/ Divulgação

O pastor Edward Hemming Dodd nasceu em um lar evangélico, na cidade de São Paulo, em 25 de abril de 1919. Seu pai, George Saville Dodd, nasceu na Jamaica, possessão inglesa, e sua mãe, Edith Gladys Hemming Dodd, na Inglaterra. George Dodd veio para o Brasil para chefiar o corpo de engenheiros da empresa responsável pela urbanização de São Paulo, inclusive do bairro Morumbi.

Edward Dodd foi um verdadeiro servo de Deus, sempre fiel na realização da Obra do Espírito Santo. Ele foi o segundo presidente da ICM e deixou um testemunho poderoso nos corações daqueles que o conheceram como um verdadeiro discípulo de Jesus. A história do pastor Dodd é uma composição de lutas e grandes vitórias, exemplo de dignidade que a todos engrandece, sem nunca exigir nada, exceto de si próprio em fidelidade, perseverança, testemunho, fé e competência.