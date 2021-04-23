História da Igreja Maranata é preservada no maior hinário brasileiro

O Departamento de Louvor da ICM preserva a memória da Igreja, mantém a ordem de tudo o que já foi produzido e disponibiliza ao alcance de todos Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

A música, ou o louvor, na Igreja Cristã Maranata (ICM) tem o aspecto histórico e profético. Atinge a alma remida pelo sangue de Jesus. O louvor fala da ressurreição, da volta de Jesus e do resgate da alma do homem pelo Senhor. Nas horas tristes, os cânticos fazem lembrar que existe a eternidade. Para a ICM, a música acompanha a doutrina da igreja e é também uma maneira de preservar a própria história, organizada por meio do Departamento de Louvor.

Isso mostra que o departamento não se restringe a catalogar hinos, louvores e disponibilizar em seu site as partituras para que possam ser acessadas de qualquer parte do país e do mundo. É possível também conhecer um pouco da história de membros que produziram muitos dos louvores cantados na igreja, desempenhar um papel educativo por meio de vídeos e programa de rádio e também ensinar música para jovens e crianças por meio do Projeto Aprendiz.

Robson Santos: “Desde o início da pandemia temos também realizado vídeos para os cultos virtuais" Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“O Departamento de Louvor da ICM preserva a memória da Igreja e também mantém a ordem de tudo o que já foi produzido e ao alcance de todos. Pelo nosso site, os fiéis têm acesso às partituras de instrumentos, aos vídeos sobre a história de cada louvor e também é possível ouvir os CDs produzidos por nós que estão disponíveis para escutar a qualquer hora do dia nas plataformas digitais como Deezer, Spotify e Apple Music . São mais de 220 hinos”, observa o funcionário do Departamento de Louvor, Robson Santos, graduando em licenciatura em Música.

Uma das formas de manter a história viva é por meio do próprio site dedicado ao Departamento de Louvor . Nele, é possível acessar artigos para conhecer alguns dos compositores da Igreja Cristã Maranata, como o Geraldo Gomes Pinheiro, que aos 90 anos, é um dos compositores mais velhos da ICM, e autor de diversos hinos. “Cantarei, Cantarei as Misericórdias do Senhor” e “Senhor, Eu Quero Servir-te”, por exemplo, são de autoria dele.

Geraldo Gomes Pinheiro é compositor de diversos hinos, entre eles o "Senhor, Eu Quero Servir-te” Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Este último hino, segundo o artigo, veio após Pinheiro receber uma “mensagem profética entregue por uma irmã da igreja, na qual dizia que Deus colocaria em seus lábios um novo cântico”. O hino “Senhor, Eu Quero Servir-te” foi o primeiro escrito por Pinheiro e cantado no culto na mesma noite.

Nos mais de 50 anos da ICM, o acervo tem só aumentado. A coletânea da Igreja Cristã Maranata tem 1035 louvores, sendo que 60%, cerca de 600, são de compositores da própria Igreja, desde sua fundação.

Segundo Robson, há também um canal exclusivo no Telegram, o @louvoricmoficial. “Desde o início da pandemia temos também realizado vídeos para os cultos virtuais e até o presente momento, foram produzidos 237 vídeos entre letras, animações e histórias de hinos. É uma forma da Igreja se manter presente o tempo todo com o fiel. A nossa produção é intensa e esse número aumentará com o tempo”, explica.

Para o pastor Eziomar Matias, músico, saxofonista da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e regente, o louvor sempre foi uma característica marcante na história da Igreja. “O Departamento de Louvor dá suporte a todos os assuntos relacionados a isso e tem sido uma bênção para todas as unidades da ICM. Com todos os materiais disponíveis no site, eles têm sido muito utilizados nos cultos e nos ensaios de grupos de louvor”, ressalta.

Pastor Eziomar Matias é músico, saxofonista da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e regente Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Ainda segundo o pastor Eziomar Matias, o material disponível no site tem proporcionado um resultado muito positivo em tempos de isolamento social, pois é a Igreja presente o tempo inteiro junto aos fiéis. “O louvor é uma expressão de uma alma remida pela gratidão. E temos tido retorno de pessoas que no distanciamento tiveram experiência com Deus por meio dos louvores que estão no site”, comenta.

PRESENTE DIVINO

Muitos integrantes da ICM se sentem tocados por transmitirem a mensagem de Deus por meio da música e boa parte desses compositores não têm qualquer tipo de formação musical. “Ele ouve a voz do Senhor falando diretamente consigo. É diferente quando um compositor profissional busca inspiração. Para esses irmãos, é a voz de Deus falando diretamente com eles, uma revelação transmitida por meio de sonhos”, destaca o locutor e apresentador da Rádio Maanaim, Elias Faé.

Radialista profissional, Faé também tem uma missão importante: é dele a voz que narra as histórias dos louvores da ICM no quadro semanal “O Louvor da Igreja Fiel”, da Rádio Maanaim, e também na televisão, no programa "Anunciando o Evangelho Eterno". Esses materiais podem ser acessados por meio de vídeo, no canal do Youtube ou pelo site do Departamento de Louvor , que também disponibiliza os arquivos em áudio.

“Para mim, é um presente contar a história de um louvor revelado por Deus. Sou da época em que os louvores tocavam o coração da gente, como a primeira vez que passei por essa sensação. Eu tinha ainda 6 anos e saí da igreja chorando, até chegar em casa. Minha mãe me perguntou se eu tinha me machucado, se estava triste, mas eu estava chorando de alegria. Ela então me disse que o Senhor estava me tocando, que eu tinha sido escolhido por Ele”, conta Faé, emocionado.

A Maranata possui em seu acervo mais de 600 hinos compostos por membros da própria ICM, em mais de 50 anos de história da Igreja Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

PRODUÇÃO MUSICAL

Outra parte importante coordenada pelo Departamento de Louvor da ICM é o de acervo de repertórios e também da produção musical. Um dos colaboradores do trabalho é Marco Aurélio Miranda, formado em composição e contrabaixo, ele recebe os arquivos de hinos que serão transformados em áudios e, em seguida, disponibilizados no Youtube e plataformas de streaming.

Partituras de hinos e louvores podem ser encontradas no site do Departamento de Louvor para download Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“Participo das seguintes etapas do processo: pré-produção, gravação e pós-produção, entregando, ao final, a música pronta para o ouvinte. Nessa função, estou presente na elaboração do arranjo, qual será a formação: duo, trio ou orquestra. O desafio é entregar algo que se comunique e desperte as emoções”, afirma Miranda.

Todo esse cuidado tem como objetivo valorizar o trabalho dos membros da ICM, segundo afirma Weider Martins, especialista em educação musical, que colabora com arranjos e transcrições de partituras. Já as gravações do Coro e Orquestra da Igreja ficam a cargo do regente e arranjador Fábio Salazar, especialista em educação musical e funcionário do Departamento de Louvor. “Fazemos a catalogação, revisão e composição dos arranjos para a gravação dos hinos. Também revisamos e ajustamos hinos antigos, atualizando-os e enviando para o site”, explica Martins.

Marco Aurélio Miranda recebe os arquivos que serão transformados em hinos e, em seguida, disponibilizados no Youtube e plataformas de streaming Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Além disso, ele e Salazar são responsáveis pela parte educativa do Departamento de Louvor, que é a revisão e elaboração das apostilas para o Projeto Aprendiz. Funcionando em todo o país, o projeto possui métodos para o aprendizado de teoria musical, instrumentos, técnica vocal e sonorização desenvolvidos por membros da Igreja. Para ingressar como aluno, é preciso ser membro da ICM, estar em comunhão com a Igreja, ter o aval do pastor da igreja local e condições de deslocamento para o espaço onde serão ministradas as aulas.

O regente e arranjador Fábio Salazar também é funcionário do Departamento de Louvor Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“O funcionamento do Departamento de Louvor é muito importante tanto para a parte musical quanto para a parte histórica, pois os hinos registram a nossa história como Igreja e povo de Deus e temos consciência de toda a nossa produção musical. Para ter uma ideia, cerca de 60% do nosso acervo é de produção dos irmãos da Igreja. É uma forma de valorizar o trabalho desses irmãos, em mais de 50 anos de composição na Igreja Cristã Maranata”, destaca Martins.

O Projeto Aprendiz projeto possui métodos para o aprendizado de teoria musical, instrumentos, técnica vocal e sonorização desenvolvidos por membros da Igreja Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

ACESSIBILIDADE

Outra importância dos hinos da Igreja Cristã Maranata é a acessibilidade: todos os membros da Igreja podem acessar, pelo site do Departamento de Louvor, a versão em Libras de cerca de 30 dos hinos de louvor. Segundo o pastor Medina, coordenador do trabalho de acessibilidade da ICM, os louvores em Libras são importantes para as pessoas surdas, pois denotam poesia e formas de agradecimento ao Senhor.

Pastor Medina: “A acessibilidade aos louvores é importante para as pessoas terem o mesmo acesso que as ouvintes” Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação