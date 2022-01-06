Igreja Cristã Maranata leva a Palavra de Deus a 27 países da África

Reunião de obreiros e líderes no Níger, em setembro de 2018 Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

O trabalho doutrinário desenvolvido pela Igreja Cristã Maranata (ICM) leva a Obra do Espírito Santo aos cinco continentes. Somente na África, onde a história teve início há mais de 30 anos, 27 países já conhecem a palavra do Senhor e recebem orientações de pastores do Brasil.

Para levar os ensinamentos de Jesus Cristo a povos que, além do inglês, francês, português e árabe, falam diversos dialetos locais, a ICM investe na formação doutrinária de lideranças locais através de seminários, reuniões por videoconferência e missões.

O desafio da comunicação neste período de pandemia tem sido superado graças à tecnologia, mesmo que, em alguns países, o sinal de internet ainda seja considerado um obstáculo.

Templo da Maranata em Bujumbura, em Burundi, na África Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

“Na África há muita dificuldade de internet, por causa da qualidade ruim, mas fazemos encontros e reuniões pelo WhatsApp quase que diariamente para orientação doutrinária e para manter a comunhão com nossos irmãos”, afirma o pastor Gilson Sousa, responsável pela ICM na África, no Japão e na Coreia do Sul.

INÍCIO EM ANGOLA

Fiéis da Maranata em Essaba, no Kenya. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

O primeiro contato da ICM com a África ocorreu há mais de 30 anos, em Angola, na região Sul, com a vinda de toda a família do pastor José Eduardo Fonseca para a Obra do Senhor Jesus, em razão do testemunho dado pela sua própria esposa.

“A esposa do pastor José Eduardo havia conhecido nossa igreja em um seminário em Portugal, em setembro de 1983, e embora já tivesse uma experiência com o Senhor, foi nesse encontro que ela tomou conhecimento de que Deus estava realizando uma grande Obra na vida dos seus servos. Ao retornar para Angola, ela compartilhou a experiência e eles começaram a ter essa assistência do Brasil”, conta o pastor João Cidade, presidente da Missão Internacional Maranata.

Pouco antes de morrer, a esposa do pastor José Eduardo deu um testemunho de fé marcado pela emoção e disse a ele: “Você precisa conhecer essa Obra”.

Até então, o pastor José Eduardo e sua família pertenciam a um grupo evangélico pentecostal de Angola. Após o testemunho, eles decidiram pela Obra do Espírito Santo.

Pastor Lazare e Delphin, no Niger, em setembro de 2018 Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

A primeira Igreja Cristã Maranata foi consagrada em Angola, em 1986. Atualmente, a ICM conta com templos nas cidades de Huambo, Benguela, Lubango e Luanda (capital).

QUÊNIA E GANA

O segundo contato com a África aconteceu em 2005, no Quênia, no Leste da África, quando pastores dos Estados Unidos, juntamente com o pastor Gilson Sousa, realizaram uma reunião no continente africano.

Desse encontro participaram 60 pastores de diversos países, como Quênia, Burundi, República Democrática do Congo, Ruanda, Mali, Uganda, Serra Leoa, Togo, Benin, Nigéria, Gana, Costa do Marfim e Tanzânia, além de missionários da África do Sul.

Somente na África, 27 países já conhecem a palavra do Senhor e recebem orientações de pastores do Brasil. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

A partir dessa reunião, uma sucessão de viagens e trabalhos de assistência a esses países começou a ser realizada.

Por meio de seminários realizados em determinados países de língua inglesa e francesa, outros grupos evangélicos se agregaram à Obra do Espírito Santo.

A partir daquela reunião, alguns pastores se destacaram no entendimento da doutrina, tornando-se multiplicadores dos ensinos revelados pelo Senhor, como Delphin Sula, do Burundi; Jean Paul Bimenyiana, do Quênia; Stephen Sawiri, de Gana; Daniel Silas Tochi, do Togo; Makonga Mubila, do Congo; Lucien Tiekoura, da Costa do Marfim, entre outros.

Pastor Jean Paul e pastor Fernando Pitta em Nairobi, na África. Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Gana, na África Ocidental, foi um dos países onde a Obra do Senhor ganhou força. Hoje, pastores ganeses assistem às igrejas no país, em comunhão com a ICM no Brasil: Emanuel Sawiri, na capital Accra; e Stephen Sawiri, em Techiman, sendo também responsável pelos templos do Norte do país e pela coordenação do Instituto Bíblico.

Em fevereiro do ano passado, foi realizado um seminário em Techiman, que contou com a presença de alunos do Instituto Bíblico e alguns pastores convidados de outras igrejas da região. O pastor Gilson Sousa participou do encontro por videoconferência, oportunidade em que ministrou uma aula sobre “Livro do Apocalipse”.

MOÇAMBIQUE E MALAWI

Templo da Igreja Maranata em Blantyre, Malawi Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Ao retornar do Quênia, em 2005, o pastor Gilson Sousa esteve em Moçambique, nação de língua portuguesa no Sul, onde foi realizado o primeiro culto com irmãos que já conheciam a Obra no Brasil e que aguardavam a ida de um pastor para consolidar o trabalho no país.

Na ocasião, o pastor Gilson Sousa realizou alguns batismos e celebrou a primeira ceia, fazendo também a primeira Grande Evangelização, onde um grupo de 15 irmãos da Obra deu assistência a mais de 300 convidados que estiveram naquele encontro.

Reunião via Zoom da Igreja Maranata no templo de Tanzânia, em 2021 Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Hoje, a Igreja Cristã Maranata em Moçambique possui 7 templos em 5 cidades: Tete, Nampula, Namaíta e Beira, além da capital Maputo.

A Obra de Deus também frutificou no Malawi, país vizinho de Moçambique, onde em 2018 surgiu a “Maranatha Christian Church” (Igreja Cristã Maranata).

NORTE DA ÁFRICA

As religiões na África são diversificadas, sendo que 91% da população é adepta do cristianismo, islamismo e judaísmo, segundo a World Christian Encyclopedia. Já as religiões tradicionais africanas são praticadas por cerca de 8%.

O trabalho de assistência da ICM no continente africano agora avança para o Arab Maghreb, que são os países do mundo árabe da região Norte. Segundo o pastor Gilson Sousa, no início de 2019, o Senhor concedeu uma visão, revelando um novo alcance para a Obra na África.

Templo da Maranata em Mulanje, Malawi Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Então, foi iniciado um trabalho de missões especiais ao Norte do continente, com atuação direta de pastores africanos para realizar os seminários na região, em países como Quênia, Uganda, Sudão do Sul, Guiné Bissau, Gâmbia, Senegal, Gana, Guiné, Mali, Libéria, Serra Leoa, Níger, Chade, Sudão, Etiópia e Tunísia.

“O testemunho do Evangelho, graças aos meios de comunicação, alcançou uma dimensão muito exponencial. Temos planos de assistir mais irmãos que vivem em países do Norte africano para divulgar a Obra do Espírito Santo”, afirma o pastor Gilson Sousa.

O trabalho da ICM na África tem se consolidado a cada ano. A assistência pontual a outros países tem gerado muitos frutos, com resultados vistos nas participações da Escola Bíblica Dominical.