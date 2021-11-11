Ceia reúne fiéis da Maranata de todo o mundo por meio da tecnologia

Por meio de um culto via satélite, a Grande Ceia contou com a participação de todos os continentes com transmissão simultânea em oito idiomas. Crédito: Alexandre Damazio

Integrantes da Igreja Cristã Maranata de todos os continentes tiveram a oportunidade de celebrar, de forma simultânea, a palavra de Deus por meio de uma Ceia comandada pelo fundador da ICM, pastor Gedelti Gueiros. Transmitida por meio do canal do Youtube da ICM, a celebração, realizada no Maanain de Domingos Martins no último domingo (31), reuniu mais de três mil pessoas de forma presencial obedecendo as normas sanitárias por conta da pandemia.

A Ceia é uma celebração que visa lembrar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós, e os elementos apontam para o seu corpo e o seu sangue derramado.

Nas escrituras sagradas, a ceia marca o fim de uma fase da história, com gratidão por tudo o que o Senhor fez, e o início de uma nova fase, a ser vivida por uma ação de Deus.

A fiel Laura Kiefer entregou seu coração a Deus e glorificou a presença Dele em sua vida durante a Ceia. Crédito: Alexandre Damazio

FIÉIS DA REGIÃO SERRANA

Com o auditório ocupado por pessoas de toda a Região Serrana e Grande Vitória, o Maanain viu a fé se multiplicar em meio aos louvores e as palavras de acolhimento contidas no evangelho proferidas pelo pastor Gedelti Gueiros.

Uma dessas pessoas foi a dona de casa Laura Kiefer que, com os olhos marejados, entregou seu coração a Deus e glorificou a presença Dele em sua vida durante a Ceia.

O presidente da ICM, Gedelti Gueiros, enalteceu a fé de todos os presentes na Ceia, ressaltando a importância das portas abertas da Igreja. Crédito: Alexandre Damazio

“Quem está presente nesta Ceia é o próprio Jesus Cristo. Ele está aqui não para ser apenas glorificado, mas para nos lembrar que toda a força e fé emanam Dele, da sua palavra e da esperança que estaremos ao seu lado no dia do arrebatamento”, afirmou Dona Laura.

O mesmo fervor foi sentido pelo cadeirante Rogério Calque que, mesmo diante das dificuldades de locomoção, não poupou esforços para estar presente à Ceia da Igreja Cristã Maranata, quando foram servidos o pão e o vinho, simbolizado na ocasião com suco de uva.

A Ceia profética foi acompanhada de forma acalentadora pelo coral e orquestra de música da ICM, formada por músicos profissionais e amadores, todos voluntários de Cristo. Crédito: Alexandre Damazio

“É saber que estamos unidos no mesmo corpo, no mesmo espírito e no mesmo propósito. Para mim é sim mais difícil, mas a obra de Cristo supera qualquer dificuldade”, afirmou.

Em coletiva de imprensa, o pastor Gedelti Gueiros enalteceu a fé de todos os presentes, ressaltando a importância das portas abertas da Igreja Cristã Maranata a todos aqueles que acreditam.

Segundo ele, essas portas são físicas, espirituais e tecnológicas, já que, com a pandemia, os meios digitais foram essenciais para manterem vivas as práticas que ligam o homem a Deus.

Mesmo diante das dificuldades de locomoção por ser um cadeirante, Rogério Calque não poupou esforços para estar presente à Ceia. Crédito: Alexandre Damazio

“Foram momentos difíceis, de reflexão, de buscas da sintonia com Deus para que os nossos dias aqui na Terra fossem menos tribulados. Apesar das perdas irreparáveis, nós, quanto Igreja, conseguimos com união e amor a Cristo, vencer essa provação que é bíblica”, reflete.

A Ceia profética foi acompanhada de forma acalentadora pelo coral e orquestra de música da ICM, formada por músicos profissionais e amadores, todos voluntários de Cristo.

Para a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes, o trabalho desenvolvido pela Igreja Cristã Maranata ganha o mundo inteiro e mostra a força da palavra de Deus. Crédito: Alexandre Damazio

A governadora em exercício do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, compareceu ao culto e participou da celebração de comunhão. Ela ressaltou a importância da Igreja Cristã Maranata para a construção de uma sociedade mais justa e temente a Deus.