Instituto de ensino ligado à Igreja Cristã Maranata é inaugurado em Vila Velha

Fachada do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha. Crédito: Maranata/Divulgação

Atuando na educação básica, do infantil ao ensino fundamental II, o Instituto de Ensino Edward Dodd, em parceria com a Igreja Cristã Maranata, tem como principal objetivo contribuir com o desenvolvimento das crianças nesta fase que é tão importante como a trajetória escolar. Para isso, a instituição, que está com as matrículas abertas, alia os conhecimentos científicos com as tecnologias e valores, além de proporcionar um ambiente preocupado com a evolução socioemocional dos alunos. A escola será inaugurada nesta segunda-feira (07), às 19 horas.

Localizada na Glória, em Vila Velha, a instituição tem mais de 25 anos no mercado. A tradição na área da educação, inclusive, permite ter mais solidez quando o assunto é inovar nas práticas educativas. Exemplo disso é o projeto bilíngue do colégio que tem parceria com a Cambridge University Press, um programa que foi elaborado nas melhores escolas do Reino Unido.

Outra prática que é presente no Instituto de Ensino Edward Dodd é a cultura do fazer, conhecida como cultura maker, onde as crianças colocam a mão na massa usando a criatividade e os recursos disponíveis para aprender na prática os conteúdos trabalhados em sala de aula.

“O aluno é acolhido dentro de um sistema educacional inovador, empreendedor, que ajuda o aluno a trilhar o seu caminho amparado pela ciência, com a possibilidade de escolhas que tenham o foco na vida em sociedade e no bem-estar de todos”, afirma a diretora do colégio, a professora Mônica Cristina Medici da Costa.

Espaços do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha. Crédito: Maranata/Divulgação

Para trazer ainda mais conforto para as famílias, na hora de deixar ou buscar os alunos no colégio, não é preciso parar para encontrar uma vaga. Isso porque a própria instituição tem um espaço para a passagem dos carros e permite a chegada das crianças com segurança.

PORTAS ABERTAS

As matrículas para o ano letivo de 2022 estão abertas e as famílias interessadas podem entrar em contato com a escola de forma virtual por meio do WhatsApp , com atendimento ágil para esclarecer as dúvidas dos pais.

A instituição ainda tem um diferencial que se destaca entre os demais: o ensino visa trocar experiências a partir do estudo da palavra de Deus. O entendimento é de que a formação espiritual é como um processo dinâmico, que é individual e coletivo. Dessa forma, a escola conta com a parceria do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.

“Entendemos que estamos sendo chamados para encarar as necessidades do homem de forma mais ampla: espírito, alma (intelecto) e corpo”, pontua a diretora.

Ainda de acordo com ela, é importante destacar que o Instituto de Ensino Edward Dodd é aberto para a comunidade em geral de toda a Grande Vitória.

DIFERENCIAIS DO INSTITUTO DE ENSINO EDWARD DODD

Educação Financeira O Projeto Bilíngue do Instituto de Ensino Edward Dodd tem parceria com a Cambridge University Press, um programa que foi elaborado nas melhores escolas do Reino Unido. Possui uma metodologia eficiente e adequada a cada faixa etária para proporcionar ao aluno, diariamente, o envolvimento com o idioma de forma lúdica e atrativa, a partir de uma metodologia de abordagem comunicativa. Mais conhecida como Cultura do Fazer, a Cultura Maker parte do pressuposto de que todos somos capazes de consertar ou criar projetos e objetos. Para isso, basta colocar a mão na massa usando a criatividade e os recursos disponíveis - sejam eles tecnológicos, sejam analógicos. A Cultura Maker promove o desenvolvimento integral do seu filho. Com o Maker, ele aprende na prática o conteúdo da aula, desenvolve competências importantes para o mundo em constante mudança e se prepara para a vida dentro e fora da escola. Um dos principais objetivos do Instituto de Ensino Edward Dodd é formar cidadãos centrados na verdade bíblica devidamente aplicada a cada situação e comprometida com a formação integral do ser humano, tornando-os aptos a intervir na sociedade e que busquem a Deus em seus caminhos. Todos os atendimentos e discussões, a confessionalidade do Instituto expressa na proposta de serviço educacional, permeará, de forma explícita e transversal, o compromisso institucional com a fé cristã. Assim, ao mesmo tempo em que o Instituto de Ensino Edward Dodd expressa e defende o que crê, acolhe a cada um por inteiro, por amor a Deus, que é seu fundamento, e ao próximo, que é a sua razão de existir como instituição confessional. Articulado com o cultivo de horta, as atividades realizadas na Cozinha Experimental tem o objetivo de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, experimentações e o afeto em partilhar o alimento. Nesse espaço, as crianças aprendem as propriedades nutricionais de cada alimento, a importância de uma refeição balanceada e são estimuladas a descobrir novos sabores. Os conteúdos são trabalhados de forma contextualizada e interdisciplinar, com o objetivo de proporcionar uma concepção ampla de educação financeira, das contas domésticas, do mundo do trabalho, prática de empreendedorismo, ênfase no consumo consciente e na responsabilidade ambiental.

Instituto de Ensino Edward Dodd

INSTITUTO DE ENSINO EDWARD DODD