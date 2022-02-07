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Instituto de ensino ligado à Igreja Cristã Maranata é inaugurado em Vila Velha

Atuando na educação básica, do infantil ao ensino fundamental II, o Instituto de Ensino Edward Dodd está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2022. A escola será inaugurada nesta segunda-feira (07), às 19 horas

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 15:24

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

07 fev 2022 às 15:24
Espaços do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha.
Fachada do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha. Crédito: Maranata/Divulgação
Atuando na educação básica, do infantil ao ensino fundamental II, o Instituto de Ensino Edward Dodd, em parceria com a Igreja Cristã Maranata, tem como principal objetivo contribuir com o desenvolvimento das crianças nesta fase que é tão importante como a trajetória escolar. Para isso, a instituição, que está com as matrículas abertas, alia os conhecimentos científicos com as tecnologias e valores, além de proporcionar um ambiente preocupado com a evolução socioemocional dos alunos. A escola será inaugurada nesta segunda-feira (07), às 19 horas.
Localizada na Glória, em Vila Velha, a instituição tem mais de 25 anos no mercado. A tradição na área da educação, inclusive, permite ter mais solidez quando o assunto é inovar nas práticas educativas. Exemplo disso é o projeto bilíngue do colégio que tem parceria com a Cambridge University Press, um programa que foi elaborado nas melhores escolas do Reino Unido.
Outra prática que é presente no Instituto de Ensino Edward Dodd é a cultura do fazer, conhecida como cultura maker, onde as crianças colocam a mão na massa usando a criatividade e os recursos disponíveis para aprender na prática os conteúdos trabalhados em sala de aula.
“O aluno é acolhido dentro de um sistema educacional inovador, empreendedor, que ajuda o aluno a trilhar o seu caminho amparado pela ciência, com a possibilidade de escolhas que tenham o foco na vida em sociedade e no bem-estar de todos”, afirma a diretora do colégio, a professora Mônica Cristina Medici da Costa.
Espaços do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha.
Espaços do Instituto de Ensino Edward Dodd, escola particular em Vila Velha. Crédito: Maranata/Divulgação
Para trazer ainda mais conforto para as famílias, na hora de deixar ou buscar os alunos no colégio, não é preciso parar para encontrar uma vaga. Isso porque a própria instituição tem um espaço para a passagem dos carros e permite a chegada das crianças com segurança.

PORTAS ABERTAS

As matrículas para o ano letivo de 2022 estão abertas e as famílias interessadas podem entrar em contato com a escola de forma virtual por meio do WhatsApp, com atendimento ágil para esclarecer as dúvidas dos pais.
A instituição ainda tem um diferencial que se destaca entre os demais: o ensino visa trocar experiências a partir do estudo da palavra de Deus. O entendimento é de que a formação espiritual é como um processo dinâmico, que é individual e coletivo. Dessa forma, a escola conta com a parceria do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata.
“Entendemos que estamos sendo chamados para encarar as necessidades do homem de forma mais ampla: espírito, alma (intelecto) e corpo”, pontua a diretora.
Ainda de acordo com ela, é importante destacar que o Instituto de Ensino Edward Dodd é aberto para a comunidade em geral de  toda a Grande Vitória. 

DIFERENCIAIS DO INSTITUTO DE ENSINO EDWARD DODD

Educação Financeira

O Projeto Bilíngue do Instituto de Ensino Edward Dodd tem parceria com a Cambridge University Press, um programa que foi elaborado nas melhores escolas do Reino Unido. Possui uma metodologia eficiente e adequada a cada faixa etária para proporcionar ao aluno, diariamente, o envolvimento com o idioma de forma lúdica e atrativa, a partir de uma metodologia de abordagem comunicativa.
Mais conhecida como Cultura do Fazer, a Cultura Maker parte do pressuposto de que todos somos capazes de consertar ou criar projetos e objetos. Para isso, basta colocar a mão na massa usando a criatividade e os recursos disponíveis - sejam eles tecnológicos, sejam analógicos. A Cultura Maker promove o desenvolvimento integral do seu filho. Com o Maker, ele aprende na prática o conteúdo da aula, desenvolve competências importantes para o mundo em constante mudança e se prepara para a vida dentro e fora da escola.
Um dos principais objetivos do Instituto de Ensino Edward Dodd é formar cidadãos centrados na verdade bíblica devidamente aplicada a cada situação e comprometida com a formação integral do ser humano, tornando-os aptos a intervir na sociedade e que busquem a Deus em seus caminhos. Todos os atendimentos e discussões, a confessionalidade do Instituto expressa na proposta de serviço educacional, permeará, de forma explícita e transversal, o compromisso institucional com a fé cristã. Assim, ao mesmo tempo em que o Instituto de Ensino Edward Dodd expressa e defende o que crê, acolhe a cada um por inteiro, por amor a Deus, que é seu fundamento, e ao próximo, que é a sua razão de existir como instituição confessional.
Articulado com o cultivo de horta, as atividades realizadas na Cozinha Experimental tem o objetivo de desenvolver hábitos alimentares saudáveis, experimentações e o afeto em partilhar o alimento. Nesse espaço, as crianças aprendem as propriedades nutricionais de cada alimento, a importância de uma refeição balanceada e são estimuladas a descobrir novos sabores.
Os conteúdos são trabalhados de forma contextualizada e interdisciplinar, com o objetivo de proporcionar uma concepção ampla de educação financeira, das contas domésticas, do mundo do trabalho, prática de empreendedorismo, ênfase no consumo consciente e na responsabilidade ambiental.

Instituto de Ensino Edward Dodd

INSTITUTO DE ENSINO EDWARD DODD

Localização

Av. Jerônimo Monteiro, esquina com a rua Emiliana Julia da Silva, Glória - Vila Velha – ES.

Telefone

(27) 3229-4530

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