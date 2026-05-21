Sport-ES derrota Rio Branco e entra no G-4 da Copa Espírito Santo

O Sport-ES conquistou a sua segunda vitória consecutiva e entrou no G-4 da Copa Espírito Santo 2026. Na noite desta quarta-feira, no jogo de encerramento da quarta rodada, o Tigre derrotou o Rio Branco-ES, por 1 a 0, no estádio Robertão, em Serra Sede.





O Rio Branco-ES foi a campo com uma equipe formada por jogadores do sub-20, reforçada pelo meia-atacante Alisson Farias. O Sport-ES aproveitou e, no primeiro tempo, marcou o gol da vitória.





Após o resultado e o fim da quarta rodada, o Sport sobe para a terceira colocação com os mesmos seis pontos do Vilavelhense, mas com um saldo de gols superior. O Rio Branco-ES, que estava na zona de classificação, sofreu mais uma derrota e agora está em quinto, com quatro pontos.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no final de semana, com os jogos da quinta rodada da primeira fase. No entanto, Sport-ES e Rio Branco-ES voltam a campo apenas nos dias 27 e 28 de maio, respectivamente. Na quarta-feira, às 19h, o Tigre visita o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa. Na quinta, às 18h45, o Capa-Preta pega o Vilavelhense, no Kleber Andrade, em Cariacica.