Vitória vence o Serra e assume primeira colocação da Copa Espírito Santo





Mesmo oferecendo mais perigo durante grande parte da etapa inicial, o Vitória-ES só abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando Magatão cobrou escanteio na cabeça de Tony, e viu o centroavante balançar as redes pela primeira vez na partida, aos 43 minutos. Ainda antes do fimda primeira parte do jogo, Tony apareceu novamente para marcar o segundo, dessa vez de pênalti, na marca dos 51 minutos.



