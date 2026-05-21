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Copa Espírito Santo

Vitória vence o Serra e assume primeira colocação da Copa Espírito Santo

Tony fez dois dos três gols do Alvianil no embate

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 22:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2026 às 22:01
Tony, centroavante do Vitória-ES
Henrique Montovanelli / FES

    Em jogo disputado, o Vitória-ES superou o Serra na partida válida pela quarta rodada da Copa Espírito Santo, que foi disputada no Salvador Costa, em Vitória, na noite desta quarta-feira. Com dois gols de Tony e um de João Paulo, o Alvianil teve mais produtividade do que o Serra, que marcou com Jaquison Breno e Pepê.


    Com o resultado positivo, o Vitória-ES assumiu a liderança da Copa Espírito Santo, com 10 pontos, e passa a rodada no topo da tabela. Antes em sétimo lugar, o Serra perdeu posição e ocupa agora a oitava e última colocação do torneio, com três pontos, tendo sido ultrapassado pelo Sport-ES que venceu o Rio Branco-ES por 1 a 0.


    Na sequência da Copa Espírito Santo 2026, o Vitória-ES terá o Sport-ES pelo caminho, e enfrentará a equipe na próxima quarta-feira, no Salvador Costa, em Vitória, às 19h. O Serra terá como próximo compromisso na competição o duelo com o Rio Branco VN, no Olímpio Perim, em Venda Nova, na tarde deste domingo, dia 24 de maio, às 15h.


    Como foi o jogo?


    Mesmo oferecendo mais perigo durante grande parte da etapa inicial, o Vitória-ES só abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando Magatão cobrou escanteio na cabeça de Tony, e viu o centroavante balançar as redes pela primeira vez na partida, aos 43 minutos. Ainda antes do fimda primeira parte do jogo, Tony apareceu novamente para marcar o segundo, dessa vez de pênalti, na marca dos 51 minutos.


    No começo do segundo tempo, Jaquison Breno deu início à recuperação do Serra no confronto, marcando com um belo cabeceio aos oito minutos. O Tricolor Serrano ainda empatou posteriormente, quando Pepê desviou o lançamento de Henrique e fez o segundo do Cobra-Coral.


    Apesar dos esforços do Serra, o balde de água fria veio no fim da partida, quando outro pênalti foi marcado para o Vitória, que teve João Paulo na marca da cal. O meia alvianil deu chute potente no canto direito do goleiro Marcão e selou a vitória do clube da capital por 3 a 2.

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