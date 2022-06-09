Evangelho sem Fronteiras: projeto da Maranata alcança jovens do mundo todo

Jovens e adolescentes saem pelas ruas compartilhando o evangelho e testemunhando do amor de Cristo. Crédito: Maranata/Divulgação

A utilização das redes sociais tem sido um ponto de partida importante para propagar o evangelho. Cada vez mais, jovens por todos os cantos do mundo têm buscado ouvir a palavra de Deus e vivenciar os frutos que o amor de Jesus Cristo proporciona. Para dar voz ao testemunho desses jovens, a Igreja Cristã Maranata (ICM) desenvolveu o projeto Evangelho sem Fronteiras (EsF).

O trabalho, que teve início em outubro de 2021, é aberto para todos os jovens e adolescentes a partir dos 15 anos. Além de ser desenvolvido em diversos estados do Brasil, o projeto ultrapassou fronteiras e também é realizado em países do exterior. Só no Espírito Santo, oito cidades já foram contempladas.

Os jovens envolvidos no projeto fazem missões na linguagem deles, mantendo os princípios fundamentais da fé cristã. Crédito: Maranata/Divulgação

“Os jovens participavam de reuniões em que eles mesmos interagiam ativamente, tanto na preparação, quanto durante as reuniões. Em fevereiro de 2022, os jovens passaram a sair em viagens evangelísticas, ou seja, ultrapassando as paredes físicas da igreja e levando a palavra de Deus aos necessitados”, destaca o pastor Marcelo Ferreira, membro do Conselho Presbiteral da Maranata.

Com base em Vila Velha, o projeto Evangelho sem Fronteiras traz elementos essenciais para alcançar os jovens na linguagem deles, de forma que impacte a vida dos que participam desse projeto mantendo os princípios fundamentais da fé cristã.

Para o pastor Marcelo, o maior objetivo é que os jovens utilizem dos mecanismos disponíveis a eles para pregar o evangelho eterno.

Jovens do Evangelho sem Fronteiras da Igreja Cristã Maranata em ação nas cidades de Viçosa e Realeza, em Minas Gerais. Crédito: Maranata/Divulgação

“Eles são muito ativos e conectados nas redes sociais e estão sempre utilizando aplicativos para o trabalho, estudo e lazer. O EsF é uma oportunidade para que eles evangelizem, levem a palavra e se reúnam em tais plataformas”, explica.

Mais do que evangelizar pelas redes sociais, os jovens envolvidos no projeto participam de missões fora delas. Esses grupos de jovens saem pelas ruas entregando convites, cantando louvores e orando pelas pessoas, levando uma palavra de fé e esperança.

O grupo sai pelas ruas pregando o evangelho através da palavra, ministrando canções e orando pela vida dos moradores do local. Crédito: Maranata/Divulgação

COMO PARTICIPAR

Para o pastor Marcelo Ferreira, o maior objetivo é que os jovens utilizem dos mecanismos disponíveis a eles para pregar o evangelho eterno. Crédito: Divulgação / Maranata

Aqueles que quiserem fazer parte do Esf poderão participar das reuniões de forma on-line. Basta se inscrever no canal no YouTube: Evangelho sem Fronteiras ICM

Para compartilhar os trabalhos realizados, a Igreja Cristã Maranata criou um perfil no Instagram voltado para os jovens ( Evangelho Sem Fronteiras ). Nesta página, conteúdos são publicados diariamente, como mensagens, louvores, registros das reuniões e vídeos, inclusive, alguns vídeos abordando aspectos relacionados à Ciência e Fé, tema que faz refletir sobre a importância em se aprofundar no evangelho de forma clara e objetiva.

EVENTOS

Com a missão de evangelização, um ônibus com jovens saiu de Vila Velha e seguiu para as cidades de Viçosa e Realeza, em Minas Gerais, no fim de semana dos dias 23 e 24 de abril. Um grupo de pastores acompanhou a viagem e ministrou as mensagens nas reuniões.

Jovens sendo ministrados por pastores durante viagem para Minas Gerais. Crédito: Maranata/Divulgação

Recentemente, a reunião do Evangelho sem Fronteiras foi ministrada e abençoada pelo pastor Antônio Carlos, que inicialmente deu seu testemunho trabalhando na obra, além de compartilhar como foi sua conversão ainda jovem junto à sua ordenação.

O pastor ainda falou sobre a importância dos jovens tomarem a decisão de escolher a pessoa para compartilharem a vida e também da necessidade de buscarem a confirmação do Senhor sobre essa escolha pessoal.

Aqueles que quiserem fazer parte do EsF poderão participar das reuniões de forma on-line. Crédito: Maranata/Divulgação

SEMENTE PRECIOSA

Além do projeto Jovens sem Fronteiras, o grupo de oração Semente Preciosa, também voltado para o trabalho com os jovens da ICM, foi idealizado no começo da pandemia com o objetivo de promover a interação dos jovens por meio de orações em favor das necessidades da igreja e de seus irmãos na fé.

O projeto já tem mais de nove mil inscritos no canal do Youtube, mais de oito mil seguidores no Instagram e um grupo no Telegram com cerca de três mil irmãos. As reuniões do projeto Semente Preciosa também acontecem em todos os estados brasileiros e em vários países pelo mundo.

VEJA COMO PARTICIPAR DOS PROJETOS

JOVENS SEM FRONTEIRAS

Quando: As reuniões do Jovens sem Fronteiras acontecem quinzenalmente. Local: Na Igreja Cristã Maranata 3 - Moby Dick, localizada na rua José Pena Medina - N° 152 (esquina com a Av. São Paulo, Praia da Costa, Vila Velha). As reuniões também são transmitidas ao vivo pelo canal do YouTube: Evangelho sem Fronteiras ICM e pelo perfil do Instagram: @Evangelhosemfronteiras_icm Horários: As reuniões acontecem sempre às segundas-feiras, às 19h30. Maanaim de Cariacica: Rua Onofre Regiane, n.1 - Bairro São Francisco. As reuniões acontecem na 2° segunda-feira do mês. Maanaim de Carapina: Av. Marginal, 5910 - Boa Vista I, Serra - ES, próximo ao centro convenções de Carapina. As reuniões acontecem sempre na última segunda-feira de cada mês, às 19:30.

SEMENTES PRECIOSAS