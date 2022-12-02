Emoção e gratidão marcam entrega da Comenda Gedelti Victalino Teixeira Gueiros

A homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado Crédito: Maranata/Divulgação

A sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado, na noite da última quarta-feira (23), para a entrega da Comenda de Mérito Legislativo Gedelti Victalino Teixeira Gueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), foi marcada por um sentimento de gratidão e momentos de emoção, com a participação de um afinado coro que entoou louvores.

O objetivo da honraria, proposta pelos deputados Hudson Leal (Republicanos) e Capitão Assumção (PL), autores da Resolução 8.281/2022, que criou a condecoração, é homenagear não só membros da congregação, mas todos aqueles que contribuem com a propagação da palavra de Deus. É também um reconhecimento a uma igreja que surgiu no Espírito Santo e se difundiu em todo o mundo.

Os dois deputados são membros da Igreja e ressaltaram em suas falas o trabalho espiritual feito pelo pastor Gedelti e a alegria em criar a Comenda que leva o nome dele, ainda em vida, como uma forma de ser lembrado para sempre. Inclusive, os 30 homenageados da noite, agraciados com a honraria, foram escolhidos pelo pastor Gedelti.

O presidente da ICM, Gedelti Gueiros, que dá nome à Comenda, demonstrou gratidão em suas palavras cheias de emoção Crédito: Maranata/Divulgação

Um dos que receberam a Comenda foi o escritor Carlos Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras e pastor da ICM. Nejar destacou que a homenagem ao pastor Gedelti é sobretudo um ato de justiça. “É importante que a Casa do Povo se lembre disso. Porque nós todos devemos muito ao presidente da Igreja Cristã Maranata, ao amigo e, sobretudo, ao pastor, ao homem que tem guiado o rebanho com sabedoria.”

Ao falar em nome dos homenageados, o escritor disse: “Estou cheio de condecorações na minha vida, mas essa é a que mais me honra, porque é da obra de Deus.”

Emoção

A emoção se fez ainda mais contagiante na solenidade com o coro cantando os louvores Crédito: Maranata/Divulgação

O presidente da ICM, que dá nome à Comenda, demonstrou gratidão em suas palavras cheias de emoção. “Sou grato a tudo que estou vendo e sentindo como resultado de tantos anos de caminhada. Ninguém vive para si e nem morre para si. O homem, infelizmente, nem sempre entende que ele é parte de um todo.”

Gedelti, que completou 91 anos recentemente, relembrou a convivência de mais de 70 anos de casamento com sua mulher, Jurama Barros Gueiros, que morreu em 2019. Na ocasião, leu com voz embargada de emoção trechos de um livro escrito por ele após a partida dela. “Depois do último olhar, olhos fixos ainda abertos, momento de sua partida, tudo ficou cinzento e descobri que a vida não tinha cores que sempre brilhavam nela. Não estavam mais em mim, se foram nos olhos dela.”

A emoção se fez ainda mais contagiante entre os convidados que participavam da solenidade com o coro cantando os louvores “O grande dia está chegando” e “Oh! Que paz Jesus me dá”.

Pastor Gedelti também contou histórias vividas com amigos que já morreram e demonstrou gratidão por ter tido essas pessoas em sua vida Crédito: Maranata/Divulgação

Em seu discurso, pastor Gedelti também contou histórias vividas com amigos que já morreram e demonstrou gratidão por ter tido essas pessoas em sua vida, como o ex-reitor da Ufes, Rômulo Penina, e o ex-presidente da fábrica de Chocolates Garoto, Helmut Mayerfreund.

Secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio do Rosário Santos, homenageado com a Comenda, destacou essa virtude no pastor Gedelti. “Ele é um homem de muita gratidão. Isso é importante no coração do homem. Gratidão aos que passaram e a alguns que estão no trabalho da obra de Deus. Para nós, é uma alegria fazer parte desse momento histórico e profético da Igreja”, destacou.

Diretor Daniel Moreira e esposa, e secretário-geral da ICM, Luiz Eugênio, e esposa Edna, durante homenagem na Assembleia Legislativa Crédito: Maranata/Divulgação

Também condecorado com a Comenda que traz o nome do presidente da ICM, pastor Josias Rocha da Silva Junior lembra que pastor Gedelti é uma pessoa de reconhecimento público. “É uma referência em vários aspectos. Tanto do que ele construiu como ser humano, cidadão, como pastor, a mensagem que ele pregou, a igreja que ele ajudou a fundar. Nós todos nos sentimos homenageados como Igreja”, ressaltou.

Homenagem também é um reconhecimento a uma igreja que surgiu no Espírito Santo Crédito: Maranata/Divulgação

Compuseram a mesa de convidados o desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal José Jacinto Costa Carvalho; a juíza Hermínia Azoury; o subsecretário da Casa Civil Sandro Locutor; o coronel do Exército Saulo Ramos de Carvalho Cavalcante; o membro da Academia Brasileira de Letras (ABL) Luiz Carlos Verzoni Nejar; o procurador do Estado de Minas Gerais Marco Antonio Picone Soares; o jornalista Hélio Dórea e a filha de Gedelti, Jurama Barros Gueiros Bitran.

Homenageados com a Comenda

Alexandre Ruben Milito Gueiros

Amadeu Loureiro Lopes



Carlos Laerte Lucas (in memoriam)



Fernando Passos Valbão (in memoriam)



Hélio de Oliveira Dórea



Helmut Meyerfreund (in memoriam)



Hermínia da Silveira Azoury



Jabes Victalino Teixeira Gueiros



Joabe Salaroli Ribeiro



João Evangelista Cidade Neto



José Jacinto Costa Carvalho



Josias Rocha da Silva Junior



Júlia Coelho Velloso Fraga



Julio Cezar Costa



Jurama Barros Gueiros Bitran



Luiz Carlos Verzoni Nejar



Luiz Eugenio do Rosário Santos



Marco Antonio Picone Soares



Maria Idalba Soneguette Barros



Mauricio Hott Chaves



Pablo Batista De Carvalho



Raphael Samu (in memoriam)



Regina Siqueira Ramalho



Rômulo Augusto Penina (in memoriam)



Sara Gueiros Dodd



Saulo Ramos De Carvalho Cavalcante



Solange Antunes Resende



Telma Dias Ayres



Vitório Gianórdoli (in memoriam)



Waldir da Penha



Biografia

Presidente da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ) Crédito: Maranata/Divulgação

Pastor da Igreja Cristã Maranata, Gedelti Gueiros nasceu em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), em 19 de novembro de 1931, completou recentemente, portanto, 91 anos de idade. Ele se mudou ainda criança com a família para Vila Velha, onde iniciou seu trabalho na divulgação do evangelho na década de 1960.

Formado em Odontologia pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Gedelti atuou como monitor e, posteriormente, como professor assistente na instituição, além de ser o fundador da disciplina Clínica Protética. Colaborou como cirurgião-dentista da Associação dos Funcionários Públicos do ES (AFPES) de 1959 a 1965 e da Escola de Aprendizes-Marinheiros do ES (Eames).

História da Maranata

A Igreja Cristã Maranata foi fundada em 3 janeiro de 1968, em Vila Velha, embora o primeiro culto tenha sido realizado em 1967. Seu nome foi retirado da Bíblia em 1 Coríntios 16:22. A denominação Igreja Cristã Maranata (ICM), usada hoje, foi oficialmente adotada em 1980.

Homenagem na Assembleia Legislativa

A sede da igreja, que tem orientação religiosa pentecostal, fica no mesmo município onde surgiu. No entanto, a congregação conta com 5 mil templos no Brasil, fora os do exterior.