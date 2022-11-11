Igreja Cristã Maranata traz mensagem de alerta no evento "Trombetas e Festas"

O culto do "Trombetas e Festas" foi conduzido pelo presidente da ICM, o pastor Gedelti Gueiros Crédito: Rodrigo Gavini

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no último domingo (6), a segunda edição do “Trombetas e Festas - Um Alerta!”, no Maanaim de Domingos Martins, localizado na região Serrana do Espírito Santo. O evento contou com a presença de cerca de 3 mil pessoas no local e foi transmitido para mais de 2 milhões de espectadores em todo o mundo.

O evento, que também marcou o aniversário de 54 anos da ICM, foi transmitido ao vivo pela TV, pelas redes sociais e pela Rádio Maanaim e traduzido para 10 idiomas diferentes. O objetivo, segundo o gerente de comunicação da ICM, pastor Josias Júnior, é que a mensagem chegue ao maior número de pessoas para que possam entender o momento profético que o mundo vive nos dias de hoje.

“Existe um projeto de Deus em execução, que é apresentado em toda a Bíblia. Nesse transcurso, de início, meio e fim, estamos vivendo, pelos sinais, o fim. O mundo em absoluta ebulição, os eventos estão acontecendo numa intensidade e fazem com que as pessoas tenham mais perguntas do que respostas. Mas trazemos essa palavra para mostrar que as respostas estão na Bíblia. Essa é a oportunidade de o homem ter a sua salvação”, diz.

Muitos louvores fizeram parte da programação do evento "Trombetas e Festas" Crédito: Rodrigo Gavini

Segundo o pastor, a volta de Jesus está próxima e vai acontecer, uma vez que os sinais são bem claros, com pandemias, mortes, guerras e deterioração do meio ambiente. Durante a pandemia, ele conta que as pessoas perceberam a “fugacidade da vida” e buscaram preencher isso com a palavra de Deus.

“A pessoa pode conquistar o que quiser, mas há um vazio que só é preenchido por Deus. Ele cuida de nós e opera naquilo o que transcende. A aproximação de Deus do ser humano, vai fazer com que muitas respostas venham e vai trazer paz, sensação de felicidade continuada”, observa.

Para ele, a importância do evento “Trombetas e Festas - Um Alerta!” não é assustar as pessoas, uma vez que tudo o que foi abordado está na Bíblia. “O nosso objetivo não é fazer propaganda, e sim transmitir uma mensagem para toda humanidade. O fato de sermos uma instituição que vive rigorosamente o que a Bíblia determinou como projeto de Deus”, pontua.

Responsabilidade

Durante o culto, o pastor Gedelti Gueiros expôs várias situações que têm acontecido no mundo, evidenciando as mensagens da Bíblia Crédito: Rodrigo Gavini

Durante o culto, que foi conduzido pelo presidente da ICM, o pastor Gedelti Gueiros, foram expostas várias situações que têm acontecido no mundo, evidenciando a mensagem repassada. Ele apresentou para membros da igreja, convidados e autoridades, as profecias da Bíblia e uma mensagem para que a pessoas se preparem para que a profecia seja cumprida.

“Estamos com uma responsabilidade, pois a profecia se cumpre nos nossos dias. No Velho Testamento, vamos encontrar diversos profetas, muitos deles os profetas menores, que vieram 800 anos antes de Jesus e que profetizaram para a Igreja o tempo em que estamos vivendo. São palavras diretamente da boca de Deus”, diz.

Neste ano, o evento "Trombetas e Festas" chegou em sua segunda edição Crédito: Rodrigo Gavini

Um dos aspectos mais abordados foi a questão do meio ambiente, que se encontra em um ponto crítico no mundo inteiro, provocando outras calamidades como doenças, imigrações e guerras. E ressaltou a importância do papel da Igreja neste momento.

“As trombetas são os anúncios para a Igreja e enquanto ela está presente, tem a obrigação de alertar a todos. Há o lado histórico que todo mundo conhece, mas o profético é o que está se realizando. O homem não está sozinho e o mundo está vivendo dentro de um projeto que está se esgotando. O meio ambiente é, hoje, uma situação sem solução”, atenta.

O evento foi transmitido para mais de 2 milhões de espectadores em todo o mundo Crédito: Rodrigo Gavini

Ele enumerou as quatro trombetas, faladas em Apocalipse, 8: a primeira foi a queima da terça parte das árvores; a segunda trombeta foi a destruição de um terço da vida no mar; a terceira, as águas dos rios ficaram amargas ou poluídas; e a quarta trombeta ainda não aconteceu, pois esta retrata que a terça parte do sol, da lua e das estrelas escurecerá.

O presidente da ICM ainda afirmou que a Igreja está no centro da preocupação do projeto de Deus. “Quando será a última mensagem? Hoje? Daqui a 100 anos? Quem será o mensageiro? Será a Igreja fiel, dirigida e governada pelo espírito santo. Essa é a promessa de Jesus e todos que estão aqui, poderão receber essa benção. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”, complementa.

Cerca de 3 mil pessoas estiveram presencialmente no Maanaim de Domingos Martins Crédito: Rodrigo Gavini

O presidente da ICM nos Estados Unidos, o pastor Gerson Beluci também falou durante o culto. Ele afirmou que os objetivos foram cumpridos. “Somos sobreviventes e, ao mesmo tempo, vítimas e responsáveis pela ação desagregadora que tem se abatido no mundo. O mundo vive o seu pior momento. Ainda que se atribua que essa seja só uma crise”, observa.

Ele também elencou diversos fatores que têm tornado exponenciais as crises vividas pelo mundo, inclusive os fatores geofísicos, as grandes imigrações e o terrorismo. “O que observamos: um mundo doente. Mas isso não é novidade pra quem conhece a profecia. O mundo está num caminho de destruição e desagregação. Estamos com seus recursos esgotados, pestes, fome; o que levou a uma pandemia”, alerta.

Gerson Beluci: "O que observamos: um mundo doente. Mas isso não é novidade pra quem conhece a profecia" Crédito: Rodrigo Gavini

Mensagem especial

Hermínia Azoury: "A mensagem é profética. O mundo precisa saber desse alerta, de que Jesus vai voltar" Crédito: Rodrigo Gavini

O primeiro evento “Trombetas e Festas - Um Alerta!” foi realizado em 24 de novembro de 2019. A programação compreendeu em um culto, com alcance mundial, também abordando o momento atual em que o mundo vivia há três anos, para que todas as pessoas ficassem em alerta e preparadas para o arrebatamento.

A segunda edição, assim como a primeira, reforçou a mensagem e buscou levá-la ao maior número possível de pessoas. Uma das convidadas, a juíza Hermínia Azoury, esteve presente no Maanaim e ressaltou a importância do culto.

“A mensagem é profética. O mundo precisa saber desse alerta, de que Jesus vai voltar. Quem conhece a bíblia, conhece esse mistério, essa revelação. É uma riqueza, o que nos move é a fé. E esta é um dom de Deus”, afirma.

Leonardo Carrareto: "Esse evento traz uma mensagem especial, nova, mas que traz os fatos que já conhecemos na Bíblia" Crédito: Rodrigo Gavini

Já o membro da Igreja Cristã Maranata Leonardo Carrareto, que acompanhou também o evento do Maanaim, destacou a relevância do "Trombetas e Festas".

“Esse evento traz uma mensagem especial, nova, mas que traz os fatos que já conhecemos na Bíblia. É o momento em que toda a Igreja se mobiliza e evangeliza para convidar novas pessoas para conhecer o que já vivenciamos. É um marco na vida da Igreja e assim, fortalecer a nossa fé, na esperança de que Jesus vai voltar”, evidencia.

O evento "Trombetas e Festas" também marcou o aniversário de 54 anos da ICM no Brasil e no exterior Crédito: Rodrigo Gavini

Ele também atuou como voluntário, coordenando as redes sociais da ICM, para fazer com que a mensagem chegasse ao maior número de pessoas.

“Como voluntário, é um evento que estamos preparando há alguns meses, para que seja um momento especial para nós, convidados, tanto presencialmente quanto para quem está assistindo ao redor do mundo. O evento foi coberto por diversos canais de veículos de comunicação. Teve ampla divulgação nas redes sociais e a própria Igreja, que compartilhou em seus canais e também na presença física, com as igrejas levando convidados para os cultos presenciais”, finaliza.