Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Especial Publicitário

Viaduto na BR 101 recebe o nome do primeiro presidente da ICM

O engenheiro Manoel dos Passos Barros, primeiro presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), foi reconhecido pelo seu trabalho prestado como engenheiro no Estado do Espírito Santo
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

27 jul 2022 às 11:30

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 11:30

O viaduto está localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Cariacica
O viaduto está localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Viana Crédito: Divulgação
O viaduto localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Viana, recebeu o nome de “Engenheiro Manoel dos Passos Barros”, em homenagem ao pastor e primeiro presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), como forma de reconhecimento pela sua trajetória profissional como engenheiro exercida no ano de 1898 à 1986.
O projeto de lei, que a senadora Rose de Freitas foi relatora, foi sancionado no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 15 de junho de 2022, e contou com a presença de familiares do homenageado, representados pelas netas Jurama Gueiros Bitran, junto ao seu esposo Albert Bitran, Magda Barros, e pelas bisnetas Sarah Bitran e Karina Barros.
As bisnetas do pastor Manoel dos Passos Barros, Karina e Sarah, além das netas Jurama e Magda, estiveram em Brasília para receber a homenagem em nome da família
As bisnetas do pastor Manoel dos Passos Barros, Karina e Sarah, além das netas Jurama e Magda, estiveram em Brasília para representar a família Crédito: Arquivo Pessoal
Também estiveram presentes na cerimônia representantes da ICM, além da deputada Soraya Manato, que assumiu a relatoria do PL e finalizou o processo nas duas casas legislativas em Brasília.
“Foi uma grande homenagem ao pastor Manoel dos Passos Barros. Ele foi um engenheiro muito importante para o nosso Estado. Ele fundou a escola Politec, onde hoje está localizado o centro tecnológico da Ufes, onde ele também foi professor. Todas as saídas da BR 101 e da BR 262 tem a mão do pastor Manoel dos Passos Barros. Uma homenagem muito merecida para a Igreja Cristã Maranata”, destacou Soraya Manato.
O projeto de lei foi sancionado no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro
O projeto de lei foi sancionado no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro Crédito: Arquivo Pessoal
O pastor Gedelti Gueiros, atual presidente da ICM, agradeceu o reconhecimento do trabalho do pastor Manoel dos Passos Barros, que para ele foi um grande líder que deixou um legado e marcou a história da Igreja Cristã Maranata.
“A população do Espírito Santo foi muito beneficiada com os trabalhos exercidos pelo engenheiro Manoel dos Passos Barros. Ele dedicou a sua vida ao trabalho. Muitas rodovias e saídas de Vitória foram projetadas por ele. Mesmo com poucos recursos para o trabalho na época, ele encontrou aqui no Espírito Santo uma terra fértil para desenvolver aquilo que estava em seu coração”, ressaltou o pastor.

Veja Também

Mulheres da ICM são importantes multiplicadoras da palavra de Deus

Evangelho sem Fronteiras: projeto da Maranata alcança jovens do mundo todo

Igreja Cristã Maranata leva doações e esperança a vítimas das chuvas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Maranata Igreja Cristã Maranata
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social
Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados