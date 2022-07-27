Viaduto na BR 101 recebe o nome do primeiro presidente da ICM

O viaduto está localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Viana Crédito: Divulgação

O viaduto localizado no entroncamento da BR 101 com a BR 262, em Viana, recebeu o nome de “Engenheiro Manoel dos Passos Barros”, em homenagem ao pastor e primeiro presidente da Igreja Cristã Maranata (ICM), como forma de reconhecimento pela sua trajetória profissional como engenheiro exercida no ano de 1898 à 1986.

O projeto de lei, que a senadora Rose de Freitas foi relatora, foi sancionado no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro, no dia 15 de junho de 2022, e contou com a presença de familiares do homenageado, representados pelas netas Jurama Gueiros Bitran, junto ao seu esposo Albert Bitran, Magda Barros, e pelas bisnetas Sarah Bitran e Karina Barros.

As bisnetas do pastor Manoel dos Passos Barros, Karina e Sarah, além das netas Jurama e Magda, estiveram em Brasília para representar a família Crédito: Arquivo Pessoal

Também estiveram presentes na cerimônia representantes da ICM, além da deputada Soraya Manato, que assumiu a relatoria do PL e finalizou o processo nas duas casas legislativas em Brasília.

“Foi uma grande homenagem ao pastor Manoel dos Passos Barros. Ele foi um engenheiro muito importante para o nosso Estado. Ele fundou a escola Politec, onde hoje está localizado o centro tecnológico da Ufes, onde ele também foi professor. Todas as saídas da BR 101 e da BR 262 tem a mão do pastor Manoel dos Passos Barros. Uma homenagem muito merecida para a Igreja Cristã Maranata”, destacou Soraya Manato.

O projeto de lei foi sancionado no Palácio do Planalto, em Brasília, pelo presidente Jair Bolsonaro Crédito: Arquivo Pessoal

O pastor Gedelti Gueiros, atual presidente da ICM, agradeceu o reconhecimento do trabalho do pastor Manoel dos Passos Barros, que para ele foi um grande líder que deixou um legado e marcou a história da Igreja Cristã Maranata.