Igreja Cristã Maranata promove a 2ª edição do Trombetas e Festas

O evento será realizado no Manaaim de Domingos Martins, na região Serrana do Estado Crédito: ICM/Divulgação

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizará, no próximo domingo (6), a partir das 11 horas, a 2ª edição do evento Trombetas e Festas, no Maanaim de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. A iniciativa marca a abertura de 15 dias de programações apresentadas simultaneamente em todas as ICM no Brasil e também no exterior, com transmissão em 11 idiomas.

Com entrada gratuita nas igrejas para todos os públicos, o objetivo do evento é atender a uma ordenança bíblica, apresentada por Jesus Cristo, quando orienta a sua igreja a “ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15). A programação contará com mensagens conduzidas por pastores da ICM.

“Estamos diante de um momento profetizado em toda a bíblia, onde o projeto de salvação de Deus para o homem se encaminha para a sua conclusão. Os sinais e avisos que comprovam isso estão em toda a parte e em uma intensidade sem precedentes na história da humanidade,” destaca o pastor Josias Junior.

A programação do evento contará com mensagens conduzidas pelos pastores da ICM. Crédito: ICM/Divulgação

Para o pastor Luiz Eugênio Santos, secretário-geral da ICM, nos dias atuais, a igreja tem um importante papel no zelo pelas escrituras e na propagação do evangelho de forma genuína, a fim de alcançar os corações que ainda não aceitaram Jesus Cristo como o salvador de suas vidas.

“As mensagens serão direcionadas ao momento que o mundo vive e as previsões bíblicas para o tempo que vivemos”, ressalta o pastor.

Além da presença de pastores da ICM de todo o Brasil e exterior, o evento Trombetas e Festas contará com a participação de várias autoridades convidadas.

Para o pastor Luiz Eugênio Santos, secretário-geral da ICM, nos dias atuais, a igreja tem um importante papel no zelo pelas escrituras e na propagação do evangelho de forma genuína Crédito: ICM/Divulgação

“A importância para aqueles que exercem o papel de autoridade é saber da grande responsabilidade que eles têm de estar na direção num momento tão importante para o mundo de incertezas e que muitas decisões terão que ser tomadas por eles”, afirma o pastor Luiz Eugênio.

Para que a mensagem de Cristo alcance o máximo de pessoas, a Igreja Cristã Maranata contará com ampla cobertura da imprensa local, nacional e internacional (Na Europa e nos EUA, a transmissão será pela TV). Toda a programação será transmitida do Maanaim de Domingos Martins via satélite para as igrejas e também pelo YouTube

“É importante que a população tome ciência deste fato, que só pode ser enxergado por aqueles que conhecem a bíblia sagrada e seus ensinamentos. O grande benefício é conhecer isso e ter a oportunidade de tomar uma decisão em relação à eternidade”, finaliza o pastor Josias Junior.

2ª edição do Trombetas e Festas

Todas as programações poderão ser acompanhadas através de transmissão ao vivo pelo canal da ICM no YouTube Crédito: ICM/Divulgação

Data: Domingo (06/11) Horário: 10h30 Local: Maanaim de Domingos Martins