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Igreja Cristã Maranata promove a 2ª edição do Trombetas e Festas

Com entrada gratuita nas igrejas, o evento será realizado no Maanaim de Domingos Martins, no próximo domingo (6), com transmissão para todas as ICM do Brasil e exterior
Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

01 nov 2022 às 19:14

Publicado em 01 de Novembro de 2022 às 19:14

Culto realizado antes da pandemia.
O evento será realizado no Manaaim de Domingos Martins, na região Serrana do Estado Crédito: ICM/Divulgação
A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizará, no próximo domingo (6), a partir das 11 horas, a 2ª edição do evento Trombetas e Festas, no Maanaim de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado. A iniciativa marca a abertura de 15 dias de programações apresentadas simultaneamente em todas as ICM no Brasil e também no exterior, com transmissão em 11 idiomas.
Com entrada gratuita nas igrejas para todos os públicos, o objetivo do evento é atender a uma ordenança bíblica, apresentada por Jesus Cristo, quando orienta a sua igreja a “ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura.” (Marcos 16:15). A programação contará com mensagens conduzidas por pastores da ICM.
“Estamos diante de um momento profetizado em toda a bíblia, onde o projeto de salvação de Deus para o homem se encaminha para a sua conclusão. Os sinais e avisos que comprovam isso estão em toda a parte e em uma intensidade sem precedentes na história da humanidade,” destaca o pastor Josias Junior.
Trombetas e Festas
A programação do evento contará com mensagens conduzidas pelos pastores da ICM. Crédito: ICM/Divulgação
Para o pastor Luiz Eugênio Santos, secretário-geral da ICM, nos dias atuais, a igreja tem um importante papel no zelo pelas escrituras e na propagação do evangelho de forma genuína, a fim de alcançar os corações que ainda não aceitaram Jesus Cristo como o salvador de suas vidas.
“As mensagens serão direcionadas ao momento que o mundo vive e as previsões bíblicas para o tempo que vivemos”, ressalta o pastor.
Além da presença de pastores da ICM de todo o Brasil e exterior, o evento Trombetas e Festas contará com a participação de várias autoridades convidadas.
Trombetas e Festas
Para o pastor Luiz Eugênio Santos, secretário-geral da ICM, nos dias atuais, a igreja tem um importante papel no zelo pelas escrituras e na propagação do evangelho de forma genuína Crédito: ICM/Divulgação
“A importância para aqueles que exercem o papel de autoridade é saber da grande responsabilidade que eles têm de estar na direção num momento tão importante para o mundo de incertezas e que muitas decisões terão que ser tomadas por eles”, afirma o pastor Luiz Eugênio.
Para que a mensagem de Cristo alcance o máximo de pessoas, a Igreja Cristã Maranata contará com ampla cobertura da imprensa local, nacional e internacional (Na Europa e nos EUA, a transmissão será pela TV). Toda a programação será transmitida do Maanaim de Domingos Martins via satélite para as igrejas e também pelo YouTube.
“É importante que a população tome ciência deste fato, que só pode ser enxergado por aqueles que conhecem a bíblia sagrada e seus ensinamentos. O grande benefício é conhecer isso e ter a oportunidade de tomar uma decisão em relação à eternidade”, finaliza o pastor Josias Junior.

2ª edição do Trombetas e Festas

Trombetas e Festas
Todas as programações poderão ser acompanhadas através de transmissão ao vivo pelo canal da ICM no YouTube Crédito: ICM/Divulgação

Data:

Domingo (06/11)

Horário:

10h30

Local:

Maanaim de Domingos Martins
Acompanhe toda a programação no canal oficial da ICM no YouTube:

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