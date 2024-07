Conteúdo de Marca

Igreja Cristã Maranata promove Dia de Ação Social em Terra Vermelha

Evento realizado no sábado (27/07), no Manaaim de Terra Vermelha, em Vila Velha, atendeu mais de 10 mil moradores e contou com atendimento médico, jurídico, oferta de emprego, lazer, oração e conforto espiritual

Igreja Cristã Maranata promove Dia de Ação em Terra Vermelha. (Rodrigo Gavini)

A Igreja Cristã Maranata (ICM) reuniu no sábado (27/07) voluntários e servidores públicos para o Dia de Ação Social da ICM. A programação contou com atendimento médico, jurídico, oferta de emprego, lazer, oração e conforto espiritual. Segundo a organização do evento, mais de dez mil moradores de Terra Vermelha, em Vila Velha, e das comunidades vizinhas foram atendidos no Maanaim da região. Tudo oferecido de forma gratuita.

De acordo um dos coordenadores da ação e secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio, o objetivo é atender áreas carentes de diversos municípios do Espírito Santo e levar oportunidades em segmentos sensíveis para a população, como a oferta de vagas de emprego, uma das mais concorridas do evento.

“É uma grande satisfação saber que existem milhares de profissionais que buscam na palavra de Deus a força necessária para ajudar o próximo. Abrimos as portas de nossa Igreja para que a comunidade seja beneficiada não só com serviços, mas com a força, a esperança e o acolhimento trazidos pelos ensinamentos de nosso senhor Jesus Cristo.”, revela.

De acordo com um dos coordenadores da ação e secretário-geral da ICM, pastor Luiz Eugênio, o objetivo é atender áreas carentes de diversos municípios do Estado. (Rodrigo Gavini)

Para o gerente de comunicação da ICM, pastor Josias Júnior, isso, inclusive, mostra a força de um voluntariado capaz de mudar vidas.

“Aqui temos fiéis e pessoas da comunidade. É maravilhoso perceber o poder da obra de Deus em um evento deste tamanho. São milhares de pessoas atendidas em uma manhã de sábado de forma voluntária e gratuita. Gente simples, humilde e temente a Deus, que merece e precisa de respeito e dignidade”, celebrou.

Para o gerente de comunicação da ICM, pastor Josias Júnior, o evento mostra a força de um voluntariado capaz de mudar vidas. (Rodrigo Gavini)

Tudo isso porque, como reforça outro coordenador da ação, pastor Ronaldo Ramos Júnior, a Igreja Cristã Maranata entende o papel como uma instituição social que busca ajudar as pessoas.

“Para nós é uma satisfação muito grande. Aqui não são atendidos só membros da Igreja Cristã Maranata. Abrimos o espaço e os serviços para todos, afinal, somos filhos de Deus. Os que estão aqui necessitam e os que se voluntariam podem ajudar, então a Igreja junta as pessoas e os prestadores de serviço voluntário, melhorando a vida da comunidade”, exaltou.

Segundo o pastor Ronaldo Ramos Júnior, a Igreja Cristã Maranata entende o papel como uma instituição social que busca ajudar as pessoas. (Rodrigo Gavini)

Vagas de emprego

Um exemplo é a cadeirante Quelita Cristina Ferreira de Oliveira, de 17 anos. No sábado, ela conseguiu a oportunidade de realizar a avaliação em uma vaga operacional e deve passar por capacitação e qualificação na área de atendimento ao público.

“Aqui encontrei a oportunidade que eu tanto preciso para me inserir no mercado. Conseguindo uma colocação, eu vou voltar a estudar e crescer dentro da empresa”, comemorou.

Além disso, especialistas em oftalmologia, pediatria, ginecologia, urologia, clínico geral e fonoaudiologia atenderam mais de 500 pessoas. Todos os profissionais médicos são membros da Igreja Cristã Maranata, voluntários ou pertencentes à rede pública de saúde.

Quelita Cristina Ferreira de Oliveira conseguiu a oportunidade de realizar a avaliação em uma vaga operacional. (Rodrigo Gavini)

Serviços de saúde

Já os serviços de aferição de glicose, pressão arterial e vacinas, em parceria com a Prefeitura de Vila Velha e governo do Estado, levaram informações importantes à população, a fim de ajudar na prevenção e no combate a doenças.

A dona de casa Vitória Santos Costa, de 26 anos, levou o filho Pietro, de 9 meses, para uma consulta com o pediatra e aproveitou para passar por uma avaliação com uma médica ginecologista. Segundo ela, esse atendimento não seria possível durante a semana.

“Tenho que trabalhar e perderia dois dias para ir a especialistas diferentes. Aqui, só pela manhã, consegui me consultar e também atendimento para o meu filho. Louvado seja Deus por isso”, agradeceu.

Vitória Santos Costa levou o filho Pietro para uma consulta com o pediatra e aproveitou para se consultar com médica ginecologista. (Rodrigo Gavini)

Já no consultório de oftalmologia, o mecânico Diógenes Marcelino saiu do Maanaim de Terra Vermelha com o diagnóstico e a receita para a confecção dos óculos nas mãos. “Uma consulta dessas é cara aí fora. No sistema de saúde demora. Aqui, não demorou nada”, explicou.

Para a médica oftalmologista Maria Elisa Patrão Dias, de 61 anos, estar no Dia de Ação da ICM de forma voluntária enche o coração de alegria e renova a aliança com Deus. “Mais profissionais deveriam prestar este serviço maravilhoso, que enche nosso peito de esperança por dias melhores para todos”, afirmou.

O mecânico Diógenes Marcelino saiu do Maanaim de Terra Vermelha com o diagnóstico e a receita para a confecção dos óculos nas mãos. (Rodrigo Gavini)

Advogados em ação

Também foram oferecidos serviços de atendimentos jurídicos. O evento reuniu advogados das áreas cível, trabalhista, família e até criminalistas e levou alívio para centenas de pessoas.

Os profissionais presentes ajudaram com orientações desde pedidos de pensão alimentícia, até a solicitação de exames de paternidade, dívidas e problemas trabalhistas. Ao lado disso, um ônibus do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) chamou a atenção. Colorido em tons de rosa, o veículo da Lei Maria da Penha recebeu vítimas de violência doméstica.

De forma anônima, mulheres, idosos e crianças receberam orientação das diversas formas de violência impostas pela sociedade, muitas vezes, por maridos e companheiros, e encaminhados para atendimento especializado.

Já na unidade do Procon de Vila Velha instalada no Maanaim, o sábado foi de esclarecimentos sobre os direitos do cidadão na relação de consumo.

Problemas com empresas de telefonia, prestação de serviços, transações bancárias, nome no SPC e cartões de crédito foram os campeões de procura por solução.

O gerente do Procon de Vila Velha, Heber Freitas, ressaltou a importância da parceria entre as instituições, levando alívio ao cidadão.

“A maior demanda da população é cartão de crédito. As pessoas estão endividadas e não sabem por onde começar a negociar. Aqui orientamos sobre os primeiros passos para sair da dívida e limpar o nome de forma direta, com juros mais baixos”, explicou.

Agentes de crédito da Caixa Econômica também estiveram na ação, mostrando que o sonho da casa própria é possível. Além disso, os servidores esclareceram dúvidas de financiamento, dívidas e benefícios sociais.

Roupas, acessórios e brincadeiras

Uma das tendas mais disputadas foi a que distribuiu roupas e acessórios à população. As pessoas foram organizadas em grupos que podiam escolher peças, gravatas, bolsas e acessórios em bom estado de uso. Tudo gratuito. O material é fruto de doações de membros voluntários, lojistas, comerciantes e da própria comunidade.

Para a criançada teve ainda pula-pula, contação de histórias, recreação e até uma exposição de animais empalhados fizeram a alegria da meninada. Alguns dos exemplares da Mata Atlântica, levados por agentes ambientais da Polícia Militar, chamaram a atenção como as preguiças e o tamanduá.

A Guarda Municipal de Vila Velha levou um veículo usado no patrulhamento das praias da cidade para divertir os pequenos. Em um circuito improvisado dentro do Maanaim, meninas e meninos puderam se aventurar na garupa do agente Marcos de Souza Ferreira.

“É gratificante interagir com esses pequenos cidadãos, que já entendem a importância da vida em sociedade e sabem que o respeito é fundamental na interação humana”, completou.

Música e oração

Ao fundo do Dia de Ação, membros da banda de música da Igreja Cristã Maranata entoaram louvores que levantaram o ânimo e emocionaram os presentes. Todos os musicistas também são voluntários.

Passando por um momento de dificuldades, o protético Cléber de Souza Quintaes foi ao Maanaim pedir orações.

“Nós precisamos comer do pão da vida e beber da água da vida como fonte de inspiração para continuar caminhando. Saio daqui renovado”, afirmou.

Essa renovação a qual Cléber se refere veio da interseção dos pastores de plantão no evento. Eles receberam a comunidade de braços e corações abertos, ouvindo seus problemas, orientando e levando a paz aos espíritos.

Inclusão Digital

Quem participou do evento também pôde receber noções de inclusão digital, navegação na internet, redes sociais e dicas sobre o mundo on-line. De forma simples e didática, o cidadão entrou em contato com tecnologias que, até então, muitos ignoravam por falta de acesso à rede mundial.

Outros buscaram informações sobre documentos de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), parentes desaparecidos, cadastro em benefícios sociais do governo, vagas em escolas e creches, além de auxílios municipais em diversas áreas.

