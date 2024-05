União e reconstrução: Maranata faz doações às vítimas de enchente

"Foi um desespero, com pessoas gritando por socorro"

“Acordamos com água no joelho. Foi um desespero, com pessoas gritando por socorro. Nos abrigamos no segundo andar da casa dos vizinhos. Foram as mãos de Deus que nos livraram. Agora, com essa ajuda dos pastores de nossa Igreja, vamos reconstruir nossas vidas, buscando ajudar a quem está a nossa volta. Deus sempre guindo nossos passos para que a caridade do amor de Deus auxilie a todos que precisam. Eu e minha família somos gratos às ações do homem e, acima de tudo, ao auxílio tremendo do poder de nosso Senhor Jesus Cristo”.