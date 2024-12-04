Igreja Cristã Maranata realiza o maior evento evangelístico do mundo

Trombetas e Festas 2024 registrou recorde de comparecimento no Maanaim e nos templos da ICM pelo mundo, além dos que assistiram on-line Crédito: Rodrigo Gavini

A Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou, no primeiro dia de dezembro, a quarta edição do “Trombetas e Festas” , que contou com a presença de membros da Igreja, autoridades e cobertura da imprensa de todo o Brasil. O culto, que traz uma mensagem do projeto de Deus para a humanidade, teve um alcance de 1 bilhão de pessoas, segundo a ICM, tornando-se o maior evento evangelístico do mundo.

Realizado no Maanaim do Espírito Santo, em Marechal Floriano, o evento foi transmitido ao vivo para todas as igrejas da Maranata pelo mundo, pela TV e rádio Maanaim e pelo canal do YouTube da igreja. Além disso, contou com a transmissão e cobertura de emissoras de TV nacionais e também de países de quatro continentes.

“É a tecnologia a serviço do Evangelho. Pelo alcance das TVs que transmitiram o evento, o alcance foi muito grande. Famílias de todo o mundo puderam acompanhar o culto, entender o chamado de Deus para o momento que vivemos. Houve tradução simultânea para cerca de 12 idiomas diferentes e, quando o ‘Trombetas e Festas’ estiver no canal do YouTube, será traduzido por meio de inteligência artificial, para cerca de 60 línguas diferentes, chegando a um número ainda maior de pessoas”, conta o pastor Luiz Eugênio, secretário-executivo da ICM.

Pastor Luiz Eugênio: "Tecnologia a serviço do Evangelho" Crédito: Rodrigo Gavini

Mensagem de Deus

O “Trombetas e Festas 29024” deu ênfase ao atual momento em que vivemos, com todas as ocorrências que se concretizam como marcadores proféticos, como queimadas, oceanos morrendo, guerras e fome. O pastor Gerson Belluci, coordenador da igrejas Maranata na Europa, foi o responsável pela abertura do evento e também por listar esses marcadores.

“Como igreja, estamos mostrando que os sinais proféticos estão sendo dados a todo o momento. Nosso evento, ‘Trombetas e Festas’, já aconteceu em outras três ocasiões em que foram dadas as respostas aos eventos proféticos aos quais estamos vivendo. Eles servem de advertência para as ocorrências, para que ninguém esqueça o que já aconteceu, como a queda das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, em 2001”, diz.

Pastor Gerson Belluci falou sobre os marcadores proféticos para a volta de Jesus Crédito: Rodrigo Gavini

Ele ainda falou sobre o toque da última trombeta, que significa a volta de Jesus. “Quando esta tocar, será o momento do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e os vivos serão transformados. E esta última trombeta já está dando alguns sinais”, complementa.

O presidente da ICM, pastor Gedelti Gueiros, também enfatizou o momento vivido pela humanidade e falou sobre a missão da igreja, cujo tempo é determinado profeticamente. “A bênção da vida está no homem, e mais do que nunca, ele deve, individualmente, tomar suas próprias decisões”, atenta.

Pastor Gedelti Gueiros enfatizou sobre a missão da Igreja Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

Ele ainda falou sobre a preocupação em transmitir a mensagem de Deus e também de focar o que é possível transmitir com a realização do evento. “Você não vai consertar o mundo, não se pode construir uma sociedade da noite para o dia. O homem, quando alcança seus objetivos, ele vai atrás de outros. A nossa missão é fazer com que as pessoas se preocupem com a vida dos outros irmãos. Quando o homem tem como objetivo a eternidade, ele tem outra forma de ver e viver a vida, ele respeita mais os outros”, acrescenta.

Para o pastor Josias Junior, gerente de comunicação da ICM, o evento foi um sucesso. “Se levarmos em conta os parâmetros humanos de avaliação, eu diria que foi um sucesso. Mas este sucesso não é da igreja e sim do alcance da palavra de Deus. Nosso objetivo, quando falamos em resultados, é que o maior número possível de pessoas ouça, reflita, acerca daquilo que foi dito e tenha ciência do que diz a Bíblia”, conta.

Segundo ele, esse é um projeto que está na vontade soberana de Deus. “Não estamos falando de fim do mundo e sim do fim da oportunidade do homem fazer uma escolha entre a eternidade com Deus e a eternidade sem Deus. Então a nossa mensagem e o nosso propósito e o sucesso deste evento se dão, na medida em que essa mensagem puder ser transmitida como foi e que também ela possa ser utilizada para reflexão de cada pessoa que assistiu”, reflete.

Pastor Josias: "Trombetas e Festas 2024 foi um sucesso" Crédito: Rodrigo Gavini

Autoridades

O evento contou com a presença de autoridades, entre lideranças, procuradores, desembargadores, militares e vereadores, além de prefeitos e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Para ele, é um grande orgulho que a Igreja Cristã Maranata seja no Espírito Santo e possa transmitir, para todo o mundo, a mensagem de Deus.

“A mensagem cristã mostra a importância de ter parâmetros, ter limites, ter capacidade de estabelecer relações espirituais e conexões espirituais. A nossa vida aqui é passageira, material, mas nós acreditamos na vida eterna. Então, estamos aqui participando, porque acreditamos e confiamos que estamos no caminho certo”, reflete.

Casagrande: "A mensagem cristã mostra a importância de ter parâmetros" Crédito: Rodrigo Gavini

O vice-governador Ricardo Ferraço também deu ênfase para o trabalho realizado pela igreja, tendo como base os princípios e os ensinamentos cristãos. “Esses valores são fundamentais para a instituição família. Em todo o tempo, o trabalho da Igreja Cristã Maranata tem sido importante. Neste momento, mais do que nunca, é a hora de levar a mansidão, o trabalho do Evangelho, que tem ajudado na posição e na cultura da paz espiritual”, complementa.

Ricardo Ferraço: "É hora de levar a mansidão, o trabalho do Evangelho" Crédito: Rodrigo Gavini

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, também ressaltou o trabalho da igreja em transmitir a palavra de Deus. “Hoje é um dia importantíssimo para nós que refletimos e podemos decidir. Este é um momento de atenção. Mas a Igreja Maranata também tem um braço social que chega aos que mais precisam e ela faz um trabalho de acolhimento de abrir portas e de transformar vidas”, destaca.

Pazolini ressaltou o trabalho da igreja em transmitir a palavra de Deus Crédito: Rodrigo Gavini

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, também elogiou o trabalho de transformação realizado pela ICM. “A campanha deste evento mostra que a Igreja Maranata está consolidada e que ela é um grande vetor de transformação social na vida das pessoas, Mas, principalmente, ela consegue realizar uma transformação social muito forte”, comenta.

Arnaldinho Borgo: "A Igreja Maranata está consolidada e que ela é um grande vetor de transformação social" Crédito: Rodrigo Gavini

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos, ressaltou a importância do papel da Igreja Cristã Maranata na vida dos cristãos. “Além de evangelizar, ela tem um um papel social que ultrapassa a parede do seu templo. Este evento é muito importante, porque traz, para dentro do seio da igreja, as figuras do poder público e privado para ouvir a mensagem de Deus e o trabalho que ela desenvolve”, conta.

Marcelo Santos ressaltou a importância do papel social da Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini

Para o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES), Domingos Taufner, o “Trombetas e Festas” tem se destacado em ser o principal acontecimento da Igreja Maranata. “A mensagem não se limita às milhares de pessoas que assistem presencialmente, já que é transmitido para todo o mundo por várias plataformas digitais. Representa uma mensagem de esperança, mesmo num mundo marcado por várias tragédias", afirma.

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), Francisco Berdeal, contou que foi a segunda vez ao evento e que já é frequentador dos cultos da Maranata por meio da esposa, que é membro da igreja. Para ele, o “Trombetas e Festas” é uma oportunidade de aprender com as lições trazidas pelos pastores e compreender o momento pelo qual passa a humanidade.

“A presença de líderes de tantos segmentos da sociedade demonstra o respeito à doutrina cristã da Igreja Maranata e também o grande poder de comunhão na fé em Cristo que ela proporciona. Além disso, sendo uma igreja fundada no Estado do Espírito Santo, impressiona o alcance de sua mensagem ao redor do mundo”, diz.

O juiz da Primeira Vara Cível Comercial da Comarca de Colatina, Fernando Rangel, é pastor da Maranata e esteve no evento representando o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), que não pôde comparecer.

Como membro, ele conta que conhece a história da igreja desde o início e que a natureza do evento é justamente trazer para o mundo a mensagem que é a maior razão da existência da Igreja Maranata. “O ‘Trombetas e Festas’ é muito importante, pois chegou a mais de 170 países. Essa organização e seriedade da igreja é o motivo pelo qual tantas pessoas participam”, comenta.

Público fiel

Além do marco de chegar a mais de 1 bilhão de pessoas com a mensagem de Deus, a edição de 2024 do “Trombetas e Festas” também foi um sucesso de comparecimento. Segundo o pastor Luiz Eugênio, o Maanaim de Domingos Martins ficou repleto de membros da igreja voluntários para ajudar no evento, sendo que foi preciso, inclusive, utilizar barracas para hospedar todos, além dos alojamentos já existentes.

Além disso, toda a divulgação realizada na imprensa, nos meios de comunicação, redes sociais e nas igrejas também contribuiu para uma maior participação tanto de membros quanto de visitantes. “Os membros já buscam essa mensagem. Mas nosso objetivo é atingir também o grupo de pessoas que não conhece a nossa mensagem, mas tem o entendimento. Foi um evento para reflexão e as igrejas, neste domingo, encheram-se de visitantes”, complementa o pastor Josias Junior.

Primeira vez como voluntária no Espírito Santo, Syusk Berger conta que chegou no dia anterior para contribuir com os bastidores do maior evento da Igreja Cristã Maranata. “Você trabalha pré, durante e pós-evento, mas trabalhar para Jesus é diferente, pois fazemos tudo com excelência, porque é para Deus. A festa continua até Jesus voltar”, conta.

Syusk Berger: "Fazemos tudo com excelência, porque é para Deus" Crédito: Rodrigo Gavini

Já Jéssica Rosseto atua no "Trombetas e Festas" desde a primeira edição, mas o evento deste ano a tocou de uma forma muito maior. “A mensagem foi muito mais direta. Ouvimos sobre a volta de Jesus, dos acontecimentos que estamos vivendo, mas temos uma palavra de esperança, pois a vida não acaba aqui, ela continua na eternidade”, diz.

Jéssica Rosseto conta que o evento deste ano a tocou de uma forma muito mais ampla Crédito: Rodrigo Gavini

Tradução para Libras

A palavra de Deus foi transmitida também em Libras, no Maanaim de Domingos Martins, para os participantes surdos que estavam lá. Como foi o caso de um grupo de venezuelanos que assistiram ao evento no local, pela primeira vez.

“Foi a minha primeira vez no Maanaim e ouvir a explicação sobre Deus é muito bom, estar junto às pessoas e aprender sobre a palavra de Deus. Senti união e a possibilidade de estar mais próximo ao Senhor. Tudo me passou muita alegria. Foi um evento muito bom, muito bonito. Agradeço a Deus que usou as pessoas para estarmos aqui e entendemos a Sua palavra”, conta Sérgio Jesus Gonzales, um dos convidados que tiveram a tradução realizada na hora.

Carlos, Michely e Sergio tiveram tradução simultânea do evento em língua de sinais Crédito: Rodrigo Gavini

Outro membro que assistiu pela primeira vez ao "Trombetas e Festas" no Maanaim teve todo o evento traduzido em língua de sinais foi Michelly Toncel. “Achei tudo muito bonito. Gostei muito do Maanaim de Domingos Martins, da variedade de plantas vistas aqui. Estou muito feliz. Gostei muito da mensagem que foi dada. Foi tudo perfeito”, ressalta.

Carlos Guilarte conta a sua surpresa pela possibilidade de poder comparecer a um evento e ter a tradução em Libras realizada no local. “Fiquei muito espantado, pois as pessoas me ajudaram a entender o que estava sendo falado. Eu me senti muito emocionado. Isso é muito importante, pois temos acessibilidade. Entender a mensagem de Jesus foi muito importante pra mim”, comenta.

Trombetas e Festas 2024

Serviço

Redes sociais e canais da Igreja Cristã Maranata

TV Maanaim

Aberto via satélite: canal 126 pelo sistema RO-Embratel

canal 126 pelo sistema RO-Embratel Aberto via satélite: canal 85 pela Sky Livre

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