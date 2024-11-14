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Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro

Evento traz mensagem de esperança e faz um alerta ao mundo sobre os sinais da volta de Jesus

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 15:36

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

14 nov 2024 às 15:36
Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro
Segundo a ICM, o evangelho continua vivo e o evento celebra os sinais bíblicos Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação
Com transmissão simultânea para o mundo todo, a Igreja Cristã Maranata (ICM) realiza no dia 1º de dezembro, às 11 horas, a edição do evento Trombetas e Festas 2024. Segundo o gerente de comunicação da instituição e pastor Josias Júnior, o culto especial alcança milhões de pessoas ao redor do globo e tem como objetivo de reforçar “a mensagem do plano de Deus para a humanidade e serve de alerta quanto à proximidade do arrebatamento, apresentando uma resposta profética para os acontecimentos do mundo de hoje.”
Desde a primeira edição, em 24 de novembro de 2019, o Trombetas e Festas se consolidou como um momento de comunhão e ensino bíblico. Na terceira edição, em 2023, foi transmitido para 160 países e, na ocasião, foram apresentadas profecias cumpridas, além de ressaltar a seriedade das escrituras bíblicas e a importância dessas mensagens para a salvação, como conta Josias Junior.
Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro
Desde a primeira edição, em 24 de novembro de 2019, o Trombetas e Festas se consolidou como um momento de comunhão e ensino bíblico Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação
De acordo com o gerente de comunicação do ICM, a cada edição, o evento tem alcançado milhões de vidas ao redor do mundo, renovando a esperança e a fé em Jesus Cristo, com a contratação de canais de TV  na Europa, Estados Unidos, Canadá, América do Sul , África e Brasil, somando, aproximadamente, 1 bilhão de pessoas. “O evento Trombetas e Festas será uma oportunidade única para refletir o projeto eterno de Deus e nos prepararmos para a volta iminente de Jesus. Nossa expectativa é que, em 2024, ainda mais corações sejam abertos para o Senhor.”
A programação deste ano também será transmitida ao vivo via internet, canais de televisão e para as igrejas conectadas por meio da transmissão via satélite da ICM. A mensagem será apresentada em português, com tradução simultânea para diversos idiomas, dentre eles: inglês, espanhol, francês, italiano, russo, alemão, mandarim, japonês, árabe e a Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro
A mensagem será apresentada em português, com tradução simultânea para diversos idiomas Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação

Mensagens

Em 2019, quando a Igreja Cristã Maranata comemorou 50 anos, foi realizado o primeiro grande culto com o tema Trombetas e Festas, Um Alerta! “Os toques das trombetas (Apocalipse 8) são os sinais da volta do Senhor Jesus. É tempo de todos estarmos alertas e preparados para o arrebatamento, que colocará fim ao projeto de Salvação de Deus”, explica o pastor Josias Júnior.
Já a segunda edição foi realizada em 6 de novembro de 2022, e teve como tema central a pergunta: Para onde caminham os povos? E a resposta, como relembra o pastor, veio durante o culto: “Só é possível entender a realidade atual quando se faz um diagnóstico pela observação dos três grupos que estão no centro do mundo com ênfase bíblica aos gentios, Israel e Igreja”
No ano seguinte, no dia 26 de novembro de 2023, foi realizado o terceiro Trombetas e Festas, em que a mensagem central discutia a importância da Bíblia para a instituição como uma ferramenta de compreensão dos acontecimentos do mundo com precisão, por meio de suas profecias.
Quarta edição do Trombetas e Festas será realizada em dezembro
A programação deste ano também será transmitida ao vivo via internet, canais de televisão e para as igrejas conectadas por meio da transmissão via satélite da ICM Crédito: Igreja Cristã Maranata/Divulgação
Nesta edição, a palavra será voltada para o momento profético que o mundo do vive, a salvação de almas e para pessoas que precisam de uma palavra de alento e esperança para a alma. “As trombetas, mencionadas na Bíblia, anunciam o juízo e o fim do tempo da igreja. Assim, três grupos são alertados pela mensagem profética: Israel, que aguarda o cumprimento das profecias. A Igreja, que será arrebatada. O Mundo, que enfrentará o juízo”, finaliza o pastor Josias Júnior.
Quando: 1º de dezembro, às 11 horas (horário de Brasília)
Onde assistir:
  • Templos da Igreja Cristã Maranata
  • Pela internet: aplicativo da Rádio Maanaim no App Store e Google Play
  • YouTube     
  • Satélite Embratel D2: canal 126 aberto (TV Maanaim)
  • Satélite SkyB1: Ccnal 85 aberto (TV Maanaim)

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