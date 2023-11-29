Igreja Maranata usa IA para traduzir Trombetas e Festas para 40 línguas

O “Em Movimento” mudou de horário. A mudança aconteceu no último sábado, dia 26 de novembro, para que o programa “Melhores Momentos da Novela Edição Especial - Mulheres de Areia” passe a ser exibido logo após o “Jornal Hoje”, às 14h10. Com isso, o Em Movimento passa a ser exibido às 15h. A novela já é exibida de segunda a sexta, também após o Jornal Hoje, e agora ganha esse resumo aos sábados. Isso possibilita a entrega do conteúdo para as pessoas que não podem acompanhar de segunda a sexta.

"De modo geral, o capixaba tem uma afinidade muito grande com o produto novela. E, quando surgiu a oportunidade de colocarmos esse conteúdo na grade, foi fácil tomar essa decisão. Estamos bem otimistas quanto aos resultados de audiência que essa mudança pode proporcionar, uma vez que mercados que já implementaram a exibição estão obtendo crescimento relevante na faixa horária de exibição", declarou o gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.