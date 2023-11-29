Igreja Maranata usa IA para traduzir Trombetas e Festas para 40 línguas

TV Gazeta terá mudança na grade de sábado para exibir resumo de novela
O “Em Movimento” mudou de horário. A mudança aconteceu no último sábado, dia 26 de novembro, para que o programa “Melhores Momentos da Novela Edição Especial - Mulheres de Areia” passe a ser exibido logo após o “Jornal Hoje”, às 14h10. Com isso, o Em Movimento passa a ser exibido às 15h. A novela já é exibida de segunda a sexta, também após o Jornal Hoje, e agora ganha esse resumo aos sábados. Isso possibilita a entrega do conteúdo para as pessoas que não podem acompanhar de segunda a sexta.
"De modo geral, o capixaba tem uma afinidade muito grande com o produto novela. E, quando surgiu a oportunidade de colocarmos esse conteúdo na grade, foi fácil tomar essa decisão. Estamos bem otimistas quanto aos resultados de audiência que essa mudança pode proporcionar, uma vez que mercados que já implementaram a exibição estão obtendo crescimento relevante na faixa horária de exibição", declarou o gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.
Outback é o restaurante oficial da 10ª edição da CCXP23, evento de cultura pop
Pela quarta edição consecutiva, o Outback Steakhouse será o restaurante oficial da 10ª edição da CCXP23, convenção brasileira de cultura pop nos - moldes da San Diego Comic-Con - que cobre as principais áreas dessa indústria, como vídeo-games, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. Desta vez, o evento conta com uma novidade: os produtos desenvolvidos exclusivamente para o evento estão disponíveis em todos os restaurantes da marca no Brasil desde 21 de novembro.
“Em nossa comunicação, temos apostado no universo geek como uma plataforma poderosa para aumentar a proximidade com nossos consumidores que são fãs de cultura pop e games. Nos últimos anos, parte dessa estratégia esteve alinhada com ativações especiais com times de eSports, desenvolvimento de conteúdos relacionados ao tema, participações nos maiores eventos do segmento e desenvolvimento de produtos que se conectem diretamente com eles”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de marketing e vendas da Bloomin’ Brands Brasil.
São três novas opções de burgers, que estarão disponíveis nos restaurantes e delivery da marca, além de drinques e sobremesa. O CCXP acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro em São Paulo.