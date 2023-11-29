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Inclusão

Igreja Maranata usa IA para traduzir Trombetas e Festas para 40 línguas

Na terceira edição do evento, realizado anualmente em Domingos Martins, a Igreja Cristã Maranata (ICM) inovou para levar sua mensagem a 20 milhões de fiéis de mais de 170 países

Públicado em 

29 nov 2023 às 10:55
Pelo mercado

Colunista

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III Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata
III Trombetas e Festas da Igreja Cristã Maranata Crédito: Rodrigo Gavini
Mais de 170 países e 20 milhões de pessoas. Esse foi o alcance da mensagem passada pela Igreja Cristã Maranata (ICM) no dia 26 de novembro, durante terceira edição do "Trombetas e Festas", evento que prega a profecia da volta de Jesus.
A transmissão foi realizada do Maanaim de Domingos Martins e a grande novidade foi o uso de Inteligência Artifical (IA) para traduzir a mensagem passada para 40 línguas ao redor do mundo.
Criada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Maranata tem 55 anos, conta com 6 mil templos só no Brasil e realiza o “Trombetas e Festas” anualmente. Algumas TVs fizeram transmissão ao vivo, mas no decorrer das próximas semanas, ainda haverá retransmissão desta terceira edição.
“Queremos que nossa mensagem chegue a todos”, disse o pastor Luiz Eugênio, secretário executivo da ICM, que comemorou a marca de 1 milhão de inscritos no canal do Youtube da Igreja e ressaltou a importância das redes sociais. “A comunicação nas redes sociais é muito forte e importante para continuar propagando a palavra do Senhor a todos”, acrescentou.
Recentemente, a igreja inaugurou a TV Maanaim, com programação 24 horas.

Elis Carvalho e Felipe Khoury: equipe do
Elis Carvalho e Felipe Khoury: "Em Movimento" e programas especiais Crédito: Jho Natan

TV Gazeta terá mudança na grade de sábado para exibir resumo de novela

O “Em Movimento” mudou de horário. A mudança aconteceu no último sábado, dia 26 de novembro, para que o programa “Melhores Momentos da Novela Edição Especial - Mulheres de Areia” passe a ser exibido logo após o “Jornal Hoje”, às 14h10. Com isso, o Em Movimento passa a ser exibido às 15h. A novela já é exibida de segunda a sexta, também após o Jornal Hoje, e agora ganha esse resumo aos sábados. Isso possibilita a entrega do conteúdo para as pessoas que não podem acompanhar de segunda a sexta.

"De modo geral, o capixaba tem uma afinidade muito grande com o produto novela. E, quando surgiu a oportunidade de colocarmos esse conteúdo na grade, foi fácil tomar essa decisão. Estamos bem otimistas quanto aos resultados de audiência que essa mudança pode proporcionar, uma vez que mercados que já implementaram a exibição estão obtendo crescimento relevante na faixa horária de exibição", declarou o gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga.

Comunicação do Outback para a 10ª edição da CCXP23
Outback é o restaurante oficial da 10ª edição da CCXP23 Crédito: divulgação

Outback é o restaurante oficial da 10ª edição da CCXP23, evento de cultura pop

Pela quarta edição consecutiva, o Outback Steakhouse será o restaurante oficial da 10ª edição da CCXP23, convenção brasileira de cultura pop nos - moldes da San Diego Comic-Con - que cobre as principais áreas dessa indústria, como vídeo-games, histórias em quadrinhos, filmes e séries para TV. Desta vez, o evento conta com uma novidade: os produtos desenvolvidos exclusivamente para o evento estão disponíveis em todos os restaurantes da marca no Brasil desde 21 de novembro.

 “Em nossa comunicação, temos apostado no universo geek como uma plataforma poderosa para aumentar a proximidade com nossos consumidores que são fãs de cultura pop e games. Nos últimos anos, parte dessa estratégia esteve alinhada com ativações especiais com times de eSports, desenvolvimento de conteúdos relacionados ao tema, participações nos maiores eventos do segmento e desenvolvimento de produtos que se conectem diretamente com eles”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de marketing e vendas da Bloomin’ Brands Brasil. 

São três novas opções de burgers, que estarão disponíveis nos restaurantes e delivery da marca, além de drinques e sobremesa. O CCXP acontece de 30 de novembro a 3 de dezembro em São Paulo.

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