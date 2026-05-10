Não basta homenagear mães solo. É preciso apoiá-las

É preciso ter coragem para dizer: a figura do “pai ausente” ainda encontra menos reprovação do que deveria. Enquanto isso, mulheres são cobradas a dar conta de tudo, trabalhar, cuidar, educar e proteger, como se fossem naturalmente responsáveis por suprir todas as ausências.



A legislação brasileira é clara ao estabelecer que a responsabilidade pelos filhos é compartilhada. Mas o que acontece quando essa regra não sai do papel? Quando a pensão não é paga, quando o cuidado não é dividido, quando a presença simplesmente não existe? A resposta tem nome e rosto: mães exaustas.



Exaustas de jornadas duplas e triplas. Exaustas de negociar horários impossíveis. Exaustas de sustentar, sozinhas, não só a casa, mas também o equilíbrio emocional dos filhos. E, muitas vezes, exaustas de justificar o injustificável, a ausência de quem também deveria estar ali.

