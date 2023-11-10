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Aniversário

Grupo Coutinho celebra 45 anos com festa para parceiros

A empresa começou com uma pequena mercearia no bairro de Jardim América, em Cariacica, e hoje representa as bandeiras Extrabom, ExtraPlus e Atacado Vem, que formam uma das maiores redes de supermercado do Brasil

Públicado em 

10 nov 2023 às 18:40
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Fábio Coutinho, Mario Coutinho, Luiz Coutinho e Fabrício Coutinho
Fábio Coutinho , diretor de Supply Chain & Inteligência de Mercado; Mario Coutinho, diretor comercial e marketing; Luiz Coutinho, diretor-presidente e Fabrício Coutinho, vice-presidente Crédito: divulgação
Para celebrar 45 anos de sucesso, os empresários Luiz Coelho Coutinho, Fabrício Coutinho e Fábio Coutinho, receberam nesta terça-feira (07), amigos, parceiros e lideranças políticas e empresariais no Le Buffet Master.
A trajetória do Grupo Coutinho é sinônimo de sucesso. Começou com uma pequena mercearia no bairro de Jardim América, em Cariacica, e hoje representa as bandeiras Extrabom, ExtraPlus e Atacado Vem, que formam uma das maiores redes de supermercado do Brasil.
"O grupo conta com 45 lojas no Espírito Santo. Crescemos colocando o cliente em primeiro lugar, valorizando as pessoas, atuando com humildade e respeito e tendo, em todas as atitudes, a paixão em servir como propósito"
Luiz Coutinho - diretor-presidente
O grupo tem 6,5 mil colaboradores e faturou R$ 2,5 bilhões este ano.

Veja quem passou pela festa

Luiza Xavier está desde o início da campanha produzindo conteúdo sobre Porto Canoa Crédito: divulgação

Morar Construtora utiliza moradora de Porto Canoa para criar conteúdo e divulgar novo lançamento

A Morar Construtora firmou uma parceria com uma moradora do bairro de Porto Canoa, em Serra, para criar conteúdo e ajudar na divulgação do novo condomínio clube, o Vista de Porto Canoa. 

Luíza Xavier, que tem 21 anos vividos no bairro não só levou o nome do empreendimento para o seu público, como também foi convidada para apresentar o bairro aos corretores presencialmente.

Segundo a coordenadora de Marketing da construtora, Anna Karla Lerbach, o intuito de chamar uma moradora do bairro, para falar em um evento com a equipe de vendas, é levar argumento de convencimento e um contexto baseado na vivência da realidade.

“A experiência real do morador é essencial para que a estratégia de divulgação seja autêntica e realista. É essa abordagem humanizada que garante uma conexão maior com os clientes e resultados significativos de venda e de posicionamento da Morar no mercado”, completa.

Da esquerda para a direita, parte da equipe da Acerte Smart Tax: o gerente de projetos, Israel Massambani; o CEO, João Henrique Zanoni; e diretora artística e de produção, Aline do Vale
Da esquerda para a direita, parte da equipe da Acerte Smart Tax: o gerente de projetos, Israel Massambani; o CEO, João Henrique Zanoni; e diretora artística e de produção, Aline do Vale Crédito: Arquivo pessoal

Residente do Fonte, startup dá ‘match’ entre empresas e causas sociais com mesmo propósito

Embora não seja para quem procura um relacionamento, uma startup do Fonte Hub, em Vitória, é especialista em dar ‘match’. Idealizada em 2010, em Curitiba, a “Acerte Smart Tax” encontra instituições que têm recursos disponíveis e iniciativas sociais que precisam de investimentos. Para que os ‘perfis’ combinem, elas precisam ter uma coisa em comum: a mesma razão de ser.

Conforme explica o CEO, João Henrique Bohn Zanoni, o propósito da startup é unir empresas ou governos a essas causas sociais.  “Assim, criamos valor para o público e geramos indicadores sociais relevantes para a instituição”, explica. 

Zanoni conta que a ideia surgiu quando ele percebeu que as leis de incentivo permitem que as empresas destinem parte dos impostos para o desenvolvimento de projetos em áreas geográficas de seu interesse, potencializando projetos nas áreas de esporte, cultura, audiovisual, saúde, infância, adolescência e terceira idade, por exemplo.

A Acerte Smart Tax oferece soluções para três tipos de públicos: empresas que declaram pelo lucro real, instituições ou pessoas físicas que realizam projetos e governos. A empresa atua em todo o Brasil, com escritórios físicos em Vitória (ES), Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), e tem como objetivo mobilizar recursos privados para incentivar o desenvolvimento da comunidade local e da sociedade, sejam para causas sociais, ambientais, culturais ou científicas.

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