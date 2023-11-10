Grupo Coutinho celebra 45 anos com festa para parceiros

A Morar Construtora firmou uma parceria com uma moradora do bairro de Porto Canoa, em Serra, para criar conteúdo e ajudar na divulgação do novo condomínio clube, o Vista de Porto Canoa.

Luíza Xavier, que tem 21 anos vividos no bairro não só levou o nome do empreendimento para o seu público, como também foi convidada para apresentar o bairro aos corretores presencialmente.

Segundo a coordenadora de Marketing da construtora, Anna Karla Lerbach, o intuito de chamar uma moradora do bairro, para falar em um evento com a equipe de vendas, é levar argumento de convencimento e um contexto baseado na vivência da realidade.

“A experiência real do morador é essencial para que a estratégia de divulgação seja autêntica e realista. É essa abordagem humanizada que garante uma conexão maior com os clientes e resultados significativos de venda e de posicionamento da Morar no mercado”, completa.