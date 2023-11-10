Grupo Coutinho celebra 45 anos com festa para parceiros

Veja quem passou pela festa
Morar Construtora utiliza moradora de Porto Canoa para criar conteúdo e divulgar novo lançamento
A Morar Construtora firmou uma parceria com uma moradora do bairro de Porto Canoa, em Serra, para criar conteúdo e ajudar na divulgação do novo condomínio clube, o Vista de Porto Canoa.
Luíza Xavier, que tem 21 anos vividos no bairro não só levou o nome do empreendimento para o seu público, como também foi convidada para apresentar o bairro aos corretores presencialmente.
Segundo a coordenadora de Marketing da construtora, Anna Karla Lerbach, o intuito de chamar uma moradora do bairro, para falar em um evento com a equipe de vendas, é levar argumento de convencimento e um contexto baseado na vivência da realidade.
“A experiência real do morador é essencial para que a estratégia de divulgação seja autêntica e realista. É essa abordagem humanizada que garante uma conexão maior com os clientes e resultados significativos de venda e de posicionamento da Morar no mercado”, completa.
Residente do Fonte, startup dá ‘match’ entre empresas e causas sociais com mesmo propósito
Embora não seja para quem procura um relacionamento, uma startup do Fonte Hub, em Vitória, é especialista em dar ‘match’. Idealizada em 2010, em Curitiba, a “Acerte Smart Tax” encontra instituições que têm recursos disponíveis e iniciativas sociais que precisam de investimentos. Para que os ‘perfis’ combinem, elas precisam ter uma coisa em comum: a mesma razão de ser.
Conforme explica o CEO, João Henrique Bohn Zanoni, o propósito da startup é unir empresas ou governos a essas causas sociais. “Assim, criamos valor para o público e geramos indicadores sociais relevantes para a instituição”, explica.
Zanoni conta que a ideia surgiu quando ele percebeu que as leis de incentivo permitem que as empresas destinem parte dos impostos para o desenvolvimento de projetos em áreas geográficas de seu interesse, potencializando projetos nas áreas de esporte, cultura, audiovisual, saúde, infância, adolescência e terceira idade, por exemplo.
A Acerte Smart Tax oferece soluções para três tipos de públicos: empresas que declaram pelo lucro real, instituições ou pessoas físicas que realizam projetos e governos. A empresa atua em todo o Brasil, com escritórios físicos em Vitória (ES), Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP), e tem como objetivo mobilizar recursos privados para incentivar o desenvolvimento da comunidade local e da sociedade, sejam para causas sociais, ambientais, culturais ou científicas.