TV Gazeta é líder em todos os horários todos os dias da semana

Encontro de afiliadas em Sâo Paulo Crédito: Divulgação

Os números impressionam: só neste ano, a Globo atingiu 198 milhões de brasileiros, sendo 70 milhões, em média, todos os dias. Os dados, coletados até setembro, são da Kantar Ibope – empresa que monitora o desempenho de audiência no Brasil todo – e foram divulgados em um encontro das afiliadas da emissora, realizado no último dia 9/10, em São Paulo. A TV Gazeta, claro, contribui para esse alcance gigantesco. Quando analisamos o resultado consolidado do mês de setembro, os números mostram de forma muito clara e indiscutível a nossa liderança de ponta a ponta. Ao todo, são 3,2 milhões de capixabas alcançados pela TV Gazeta, o que evidencia a preferência do público de nosso Estado.

O gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta, Aldo Agurto, explica que, em determinadas faixas horárias, nossa audiência é 143% superior à segunda emissora e até 400% maior que a da terceira colocada.

"Para se ter uma ideia do tamanho dessa liderança, quando analisamos as 30 maiores audiências, com muita satisfação, afirmamos que as 30 maiores pertencem a TV Gazeta. Por outro lado, quando ampliamos nosso espectro para nossa programação local, temos programas jornalísticos como o 'Bom Dia ES' alcançando mais de 1,2 milhão de capixabas e ES1 e ES2, que conseguem alcançar mais de 1,8 milhão de capixabas, cada." Aldo Agurto - Gerente de Inteligência de Mercado da Rede Gazeta

Diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas Crédito: Flávia Martins

O diretor de Mercado da Rede Gazeta, Marcio Chagas, ressalta a importância da TV Gazeta para o mercado publicitário.

"A programação da TV Gazeta/Globo é essencial para o mercado publicitário. Com alto alcance de audiências e ótima relação custo-benefício, a emissora supera a concorrência das TVs abertas e do streaming. O jornalismo, o esporte e o entretenimento da Globo são imbatíveis e eficientes para os anunciantes. Os resultados são garantidos." Marcio Chagas - Diretor de Mercado da Rede Gazeta

A TV em todo lugar

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi, acredita que a força da TV aberta no Brasil se dá por algumas razões, como originalidade, gratuidade e, mais recentemente, interatividade. “Hoje, a TV está em qualquer lugar e em qualquer plataforma; no celular, no aplicativo, no computador, mas continua na sala das pessoas. Mantém a característica original que tornou a televisão essa grande reunidora de famílias, de pessoas, de costumes, de hábitos…”, enumera.

"Outro aspecto muito importante de se ressaltar é o jornalismo. Quando as pessoas têm dúvidas sobre alguma notícia, precisam se certificar de algo, elas vão atrás de uma fonte confiável, uma referência. Qualquer grande tragédia, qualquer mensagem chegada pelo WhatsApp, passada pelo vizinho ou no grupo da família, elas buscam a confirmação na TV Gazeta. Nossa audiência mostra isso." Bruno Dalvi - Editor-chefe da TV Gazeta

Interatividade

Para Bruno Dalvi, a interatividade é outro grande atrativo, já que, hoje, a pessoa participa da produção da TV, com áudio, com vídeo, ao vivo… “A produção de conteúdo também é outro ponto essencial. Seja na área de entretenimento, seja no jornalismo. A televisão, especialmente as regionais, tem uma alta capacidade de estabelecer uma conexão com a audiência, porque ela está produzindo o que a pessoa quer ver, o que impacta a vida dela, o dia a dia dela, o bolso… ”, acrescenta.

Voz da sociedade

O diretor de Tecnologia e Operações da Rede Gazeta, Gabriel Moura, também acredita que os programas locais de jornalismo e entretenimento são a espinha dorsal da programação da TV Gazeta, uma conexão vital com a comunidade.

Diretor de Tecnologia e Operações, Gabriel Moura Crédito: Carlos Alberto Silva

"Os rostos que você vê na tela não são apenas apresentadores, são vizinhos, amigos e, mais importante, são parte da nossa família. Eles são a voz das questões que importam para nós, informando, educando, divertindo e, muitas vezes, até mesmo inspirando mudanças." Gabriel Moura - Diretor de Tecnologia e Operações

O gerente de Produção e Programação da TV Gazeta, Carlos Gonzaga, destaca, além dos bons resultados do jornalismo local, as novelas, que também são um ponto fortíssimo da emissora.

"O ‘Vale a Pena Ver de Novo’ está muito bem, assim como ‘Todas as Flores’, que tem uma ótima audiência na Grande Vitória. O futebol também é destaque. No próximo dia 4 de novembro, teremos a final da Libertadores e começaremos a caminhar para a reta final do Brasileirão. A previsão é termos um ótimo desempenho também." Carlos Gonzaga - Gerente de Produção e Programação da TV Gazeta

Gonzaga acrescenta que, em novembro, tem "The Voice Brasil" e o segundo ano do "Vem que Tem", que é o programa da Black Friday, com um apelo para o mercado, e a estreia de "Prato Feito Brasil".

O que vem por aí em 2024

E tem mais. Semana passada, a Globo também lançou o Upfront 2024, grande evento que antecipou a programação e produtos da emissora para o próximo ano. Com dois grandes conteúdos muito queridos e esperados pelo público: o BBB e as novelas. O "BBB24" estreia dia 8 de janeiro, mesmo mês em que começa outra grande aposta da emissora, o remake da novela "Renascer".

Tatiana Souza, diretora de Negócios e Varejo da Globo Crédito: Divulgação

A Diretora de Negócios e Varejo da Globo, Tatiana Souza, que esteve em Vitória participando da InsightES, semana de inovação da Rede Gazeta, falou sobre a importância do Upfront 2024 para todo o mercado.

"Apresentamos novos programas, novos produtos, novas soluções de tecnologia e novas segmentações. O Upfront é quando divulgamos tudo isso para o mercado. Temos até o final de dezembro para fazer negociações em condições especiais. A grande oportunidade é se apropriar desse momento para definir as estratégias e fazer as melhores escolhas. É o melhor período para comprar, com os melhores descontos." Tatiana Souza - Diretora de Negócios e Varejo da Globo

Tempo médio dedicado à TV

Encontro das afiliadas em São Paulo Crédito: Divulgação

pesquisa realizada Crédito: divulgação

Outros dados foram divulgados no encontro das afiliadas da TV Globo, realizado em São Paulo. Além dos 198 milhões de brasileiros alcançados todos os dias, o tempo médio dedicado à TV por dia é de 6h23. Só na TV Globo, são 3h32 todos os dias, e 38% dos telespectadores declaram que assistem à TV (novela, auditório, humor, reality e filmes) juntos para aproveitar o tempo em família. Muito se fala também na audiência jovem. Todos os dias, a TV aberta alcança 20% dos jovens brasileiros, e sua audiência diária é 56% maior que a de todos os streamings somados. Várias gerações estão conectadas na Globo, como mostram os dados abaixo:

Todas as gerações estão conectadas na Globo ALPHA (2011 - 2018) | 4 A 12 ANOS - 92,6% - 23MM Z (1995 - 2010) | 13 A 28 ANOS - 93,2% - 47 MM Y (1980 - 1994) I 29 A 43 ANOS - 94,7% - 47MM X 1965 - 1979 | 44 A 58 ANOS- 97,1% - 44 MM BABY BOOMERS - 1946 - 1964 I 59 a 77 ANOS - 98,2% - 31 MM VETERANOS - 1927 1945 | 78 A 96 ANOS - 98,7% - 6MM