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Target, de Colatina, é finalista do Prêmio Profissionais do Ano

Com o conceito "Somos mais que imagens, somos coração", a agência de publicidade contou com a sensibilidade do artista Hid Saib para criar obras de arte, chamando atenção para os órgãos do corpo

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 15:10

Públicado em 

06 out 2023 às 15:10
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Campanha da Target, finalista do prêmio Profissionais do Ano
O filme foi todo produzido com luz negra, chamando atenção para os órgãos coloridos. Foram mais de 18 horas de gravação Crédito: Target/divulgação
A agência Target, de Colatina, é uma das finalistas do Prêmio Profissionais do Ano, da Rede Globo. O trabalho avaliado foi a campanha "Somos mais que imagens, somos coração", criada para a clínica de diagnóstico por imagem Esplanada.  A diretora de criação da agência, Zuliane Campos Pessin, explicou que a preocução com cada cliente é algo muito real dentro da Esplanada  e que a equipe de criação estava buscando mostrar isso de uma forma diferente.
"Foi quando pensamos em usar a arte de Hid Saib. Hid é um grande artista, com uma sensibilidade enorme, e conseguiu entender exatamente o que queríamos. E o resultado foi maravilhoso. As pessoas acham que a arte é digital, que é computação, mas tudo foi muito manual, criativo, artístico... Enfim, ficamos muito felizes com o conjunto da obra, e estar na lista dos finalistas do Prêmio Profissionais do Ano mostra que realmente fizemos algo diferenciado",  disse Zuliane.  O filme foi todo produzido com luz negra, com mais de 18 horas de gravação.
campanha finalista da agência Target, finalista do prêmio Profissionais do Ano
A campanha foi veiculada em várias mídias e chamou atenção em todos os canais Crédito: Target/divulgação
"Estar entre os melhores do Brasil enche nossos corações de orgulho. Orgulhosos, é assim que eu e toda a equipe Target estamos nos sentindo. Mesmo que não venha o primeiro lugar, só de estar entre os melhores já é um honroso troféu."
Zuliane Campos Pessin  - diretora de criação
Zuliane ressaltou que o prêmio é um sonho para a maioria das agências de publicidade, "uma chancela de que o trabalho realizado tem conteúdo relevante, tem sensibilidade, criatividade e muitos outros atributos."
Quer conferir o making of da campanha finalista? Veja abaixo:

Grupo MiniPreço amplia presença no Espírito Santo com duas novas operações

O Grupo MiniPreço anunciou duas novas lojas no Espírito Santo no mês de setembro, com um investimento total de R$ 8 milhões, seguindo seu plano de expansão na Região Sudeste. Com quatro lojas já estabelecidas em Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares, a marca agora adiciona novas unidades ao seu portfólio, fortalecendo sua presença na região. 

As novas lojas estarão situadas em pontos estratégicos, para atender com mais qualidade os clientes capixabas. A primeira abriu no dia 30/09  no centro comercial Day by Day, na Serra e a segunda será inaugurada neste dia 07/10 no bairro Glória, em Vila Velha. O investimento total para a expansão no estado contempla não apenas a infraestrutura das novas lojas, mas também o fortalecimento do estoque e ações de marketing para promover a marca do Grupo MiniPreço. Além disso, a chegada das novas unidades representará um impulso significativo na geração de empregos, proporcionando oportunidades para moradores locais.

De acordo com Beni Gelhorn, gerente comercial do Grupo MiniPreço, o investimento nas novas lojas impacta vários setores do comércio. “Vamos gerar dezenas de empregos diretos e indiretos nas duas cidades. São inúmeros profissionais envolvidos na construção e reforma dessas novas unidades. Esta expansão representa não apenas um crescimento da marca, mas também um compromisso do MiniPreço com o desenvolvimento econômico das cidades em que o grupo está inserido”, afirma.

Prestes a completar 40 anos, Viminas lança campanha que destaca a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade

Ganhadora do Prêmio Recall de Marcas na categoria Indústria de Vidro, a empresa, que está prestes a completar 40 anos, cita a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade como pilares para sustentar sua trajetória. O slogan da campanha é o seguinte: “Vidro só precisa saber se é Viminas”, reforçando que vidro não é tudo igual e que a procedência faz, sim, a diferença!
Com produção da agência Tipz e supervisão de Emilyn Carneiro, analista de Marketing da Viminas, a campanha vai circular até o final deste mês de outubro nas mídias da Rede Gazeta.
"Por meio da abrangência e da audiência dos veículos da Rede Gazeta, nossos colaboradores, clientes, parceiros e consumidores finais podem conferir o material preparado especialmente para mostrar ao público o potencial da Viminas e fortalecer a nossa marca no mercado"
Emilyn Carneiro - analista de Marketing da Viminas

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Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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