Target, de Colatina, é finalista do Prêmio Profissionais do Ano

O Grupo MiniPreço anunciou duas novas lojas no Espírito Santo no mês de setembro, com um investimento total de R$ 8 milhões, seguindo seu plano de expansão na Região Sudeste. Com quatro lojas já estabelecidas em Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares, a marca agora adiciona novas unidades ao seu portfólio, fortalecendo sua presença na região.

As novas lojas estarão situadas em pontos estratégicos, para atender com mais qualidade os clientes capixabas. A primeira abriu no dia 30/09 no centro comercial Day by Day, na Serra e a segunda será inaugurada neste dia 07/10 no bairro Glória, em Vila Velha. O investimento total para a expansão no estado contempla não apenas a infraestrutura das novas lojas, mas também o fortalecimento do estoque e ações de marketing para promover a marca do Grupo MiniPreço. Além disso, a chegada das novas unidades representará um impulso significativo na geração de empregos, proporcionando oportunidades para moradores locais.

De acordo com Beni Gelhorn, gerente comercial do Grupo MiniPreço, o investimento nas novas lojas impacta vários setores do comércio. “Vamos gerar dezenas de empregos diretos e indiretos nas duas cidades. São inúmeros profissionais envolvidos na construção e reforma dessas novas unidades. Esta expansão representa não apenas um crescimento da marca, mas também um compromisso do MiniPreço com o desenvolvimento econômico das cidades em que o grupo está inserido”, afirma.

