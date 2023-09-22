Mercado capixaba marca presença no Vital 2023; confira o que rolou

Empresas de diversos segmentos aproveitaram a folia para divulgarem a marca no Vital 2023. A Morar Construtora foi uma delas Crédito: Arthur Louzada

Um dos principais pontos da estratégia de marketing é o aumento da credibilidade da empresa. Para isso, é fundamental que os clientes tenham a oportunidade de interagir com a marca e ganhar mais confiança. Para isso, ela precisa estar lado a lado do público em todos os lugares. Pensando nisso, muitas marcas marcaram presença no Vital 2023, que aconteceu nos dias 15 e 16 de setembro. Em meio a muita diversão e axé no Sambão do Povo, em Vitória, elas estiveram presentes no evento para estreitar ainda mais o relacionamento com os capixabas neste momento tão especial do ano.

Promover a qualidade de vida dos capixabas está nos objetivos da Morar desde o seu nascimento, há 43 anos. A coordenadora de Marketing da construtora, Anna Lerbach, conta que a marca quis deixar claro que participar das festividades também é ‘Morar Bem’ na cidade.

“Por isso, é comum ver a Cora e a nossa logo marcando presença no Vital e nos desfiles das escolas de samba no Carnaval de Vitória, por exemplo. Essas celebrações são excelentes ocasiões para reforçar nossa marca e mostrar como acompanhamos os capixabas em qualquer ocasião, desde a escolha do lar até os momentos de lazer”, pontua Anna.

A Danúbio Móveis também não fica de fora do Vital. O diretor da Tema Propaganda, agência responsável pela marca, Vinicius Sugui, explica que a ação de marketing para a edição do Vital deste ano consistiu em oferecer uma experiência diferenciada a quem passou pela micareta.

Representantes da Danúbio marcaram presença no Vital para se conectar com público mais jovem Crédito: Arthur Louzada

"Em parceria com A Gazeta e a Rádio Litoral, criamos um espaço para ativação da marca com foto impressa na hora e com distribuição de brindes personalizados”, detalha, complementando que o objetivo da ação foi aumentar a visibilidade e a credibilidade da marca entre os consumidores, em especial os mais jovens, para criar uma conexão e associar a marca aos valores de alegria, diversão e qualidade que o evento transmite.

O supervisor comercial da Casa do Serralheiro, Luis Felipe Rafalsky, concorda que ações como essa são de extrema importância para uma marca. “Dessa forma, podemos mostrar ao nosso público a jovialidade da Casa do Serralheiro em se fazer presente em grandes eventos e com o público mais jovem. Estivemos presentes desde a estrutura dos camarotes, com o fornecimento de materiais e divulgando nossa marca no lounge da Litoral. É uma experiência ímpar para nós!”, conta.

Casa do Serralheiro divulgou sua marca no lounge da Rádio Litoral Crédito: Arthur Louzada

Oportunidade de maior visibilidade

Quem também teve a oportunidade de curtir o Vital e ainda levar sua marca para o Sambão foi a Compose Revestimentos, marca especializada em porcelanatos que atua no mercado local e internacional, com unidades em Vitória, na Serra e em Miami, nos Estados Unidos.

A Compose contou com exposição da marca e de vídeo no camarote Crédito: Arthur Louzada

De acordo com a especialista em marketing da empresa, Juliana Reissinger, a Compose participou por meio de uma parceria com A Gazeta, Rádio Litoral e CBN, com exposição da marca e do vídeo no camarote da Litoral. “Foi uma excelente possibilidade de visibilidade e de engajamento com o público. Afinal, é um dos maiores eventos que retorna ao calendário do ES”, destaca.

A Loga Internet foi outra marca que também esteve presente no Vital. Segundo Thayane Guedes, do Marketing da empresa, essa parceria faz todo o sentido visto que o objetivo da organização é o compromisso em proporcionar boas experiências aos capixabas.

A equipe da Loga priorizou a distribuição de brindes que servissem de lembrança do Vital Crédito: Arthur Louzada

“Nós pensamos em cada detalhe dessa participação, priorizando o capixaba. Nossa equipe esteve presente nos dois dias colando tatuagens personalizadas, distribuindo bate-bates e tirando fotos instantâneas, para o folião levar um registro dessa celebração. E a Loga apoia movimentos culturais e eventos que enriquecem a comunidade, preservando e promovendo a cultura local. Nada melhor do que juntar duas criações genuinamente capixabas", afirma.

Primeira vez participando do evento, o fundador da Ranchinho, Elizeu Sobreiro Meira, afirma que a experiência foi a mais positiva possível. Dentre as ações envolvidas com a marca, esteve a produção de um bucket, tipo de chapéu que está em alta entre os jovens, com a logo da marca. “Achamos uma experiência muito bacana. Foi a primeira vez que participamos do evento e gostamos muito de marcar presença”, reforça.