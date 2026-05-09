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Gripe em cachorro: veja os sintomas e as formas de prevenção

Os sinais podem ser confundidos com outras doenças respiratórias; por isso, é importante ficar atento
Portal Edicase

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Publicado em 09 de Maio de 2026 às 11:54

A gripe é uma doença que também pode afetar os cachorros (Imagem: Aleksey Boyko | Shutterstock)
A gripe é uma doença que também pode afetar os cachorros Crédito: Imagem: Aleksey Boyko | Shutterstock
Assim como os humanos, os cães também podem pegar gripe — sendo algo até bastante comum. A chamada gripe canina é uma infecção respiratória contagiosa que pode afetar cachorros de diferentes idades, principalmente aqueles que frequentam ambientes com outros animais, como creches, parques e pet shops.
De acordo com Nátally Franco, professora de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, a vacinação é a principal forma de prevenção e ainda é pouco conhecida entre os tutores. “Muitas pessoas não sabem que existe vacina contra a gripe para cães , o que acaba deixando os animais mais vulneráveis, especialmente em épocas mais frias ou de maior circulação de vírus”, explica.
A gripe canina pode ser causada por diferentes vírus e bactérias, sendo mais comum a infecção por agentes como o vírus da influenza canina e a bactéria Bordetella bronchiseptica . A transmissão acontece principalmente pelo contato com secreções respiratórias de outros cães infectados.

Sintomas da gripe em cachorros

Os sinais da gripe podem ser confundidos com outras doenças respiratórias ; por isso, é importante ficar atento. Entre os principais sintomas, estão:
  • Tosse seca e persistente;
  • Coriza (secreção nasal);
  • Espirros frequentes;
  • Febre;
  • Falta de apetite;
  • Apatia.
Em casos mais graves, a doença pode evoluir para complicações como pneumonia, principalmente em filhotes, idosos ou cães com a imunidade mais baixa.
A vacina contra a gripe canina ajuda a diminuir a gravidade dos sintomas caso o animal entre em contato com os agentes causadores (Imagem: FamVeld | Shutterstock)
A vacina contra a gripe canina ajuda a diminuir a gravidade dos sintomas caso o animal entre em contato com os agentes causadores Crédito: Imagem: FamVeld | Shutterstock

Vacina pode evitar complicações

A vacina contra a gripe canina ajuda a reduzir as chances de infecção e, principalmente, a gravidade dos sintomas. “Mesmo quando o animal vacinado entra em contato com o vírus, a tendência é que ele apresente um quadro mais leve e se recupere mais rápido”, afirma a veterinária.
A imunização costuma ser indicada especialmente para cães que convivem com outros animais com frequência. O protocolo pode variar, mas geralmente inclui doses iniciais e reforços anuais.

Prevenção vai além da vacina

Além da vacinação, alguns cuidados ajudam a reduzir o risco de gripe canina:
  • Evitar contato com cães doentes;
  • Manter a carteira de vacinação em dia;
  • Garantir boa alimentação e rotina equilibrada;
  • Higienizar objetos e ambientes frequentados pelo pet.
Mesmo sendo, na maioria dos casos, uma doença leve, a gripe canina não deve ser ignorada. Ao perceber qualquer sintoma, o ideal é procurar um médico-veterinário para avaliação e orientação adequada.
Por Priscila Dezidério

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