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Maracanã

Homem mata ex-genro com taco de beisebol para proteger filha em Cariacica

Vizinhos contaram que o vigilante teria pulado de uma janela com o taco para proteger a filha das agressões

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 12:44

Publicado em 

09 mai 2026 às 12:44
Valão onde corpo de rapaz foi jogado em Cariacica
Valão onde corpo de rapaz foi jogado em Cariacica TV Gazeta

Ao ver a filha de 24 anos ser agredida pelo ex-namorado, um vigilante de 43 anos matou o ex-genro de 32 anos depois de golpeá-lo com um taco de beisebol na cabeça. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (9), no bairro Maracanã, em Cariacica. 


Depois do crime, o corpo de Julio do Nascimento Ricardo, de 32 anos, foi jogado no valão próximo à casa onde ocorreu o crime.  


Segundo informações da Polícia Militar, a mulher de 24 anos se apresentou aos policiais e informou que a vítima, seu ex-companheiro, esteve em sua casa e jogou pedras nas janelas da residência dela e do seu pai.


O homem teria quebrado uma lajota e atirado alguns pedaços contra a mulher. Ainda segundo relato da mulher para a PM, o homem também segurou a ex-companheira pelo pescoço. 


A mulher teria sido agredida verbalmente e fisicamente depois que o ex-companheiro teria ido ao local pegar roupas que pertenciam a ele. O ex teria se irritado depois que a mulher jogou vidros de perfume no valão.


A mulher contou que o pai dela, o vigilante Marcello de Brito, 43 anos, ao perceber a situação, interveio utilizando um taco de beisebol, acertando o ex-genro na cabeça algumas vezes. 


Vizinhos contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o vigilante teria pulado de uma janela com o taco para proteger a filha das agressões. 


A Polícia Civil informa que o suspeito, de 43 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. 


Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.

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