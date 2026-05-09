Homem mata ex-genro com taco de beisebol para proteger filha em Cariacica

Ao ver a filha de 24 anos ser agredida pelo ex-namorado, um vigilante de 43 anos matou o ex-genro de 32 anos depois de golpeá-lo com um taco de beisebol na cabeça. O caso ocorreu na madrugada deste sábado (9), no bairro Maracanã, em Cariacica.





Depois do crime, o corpo de Julio do Nascimento Ricardo, de 32 anos, foi jogado no valão próximo à casa onde ocorreu o crime.





Segundo informações da Polícia Militar, a mulher de 24 anos se apresentou aos policiais e informou que a vítima, seu ex-companheiro, esteve em sua casa e jogou pedras nas janelas da residência dela e do seu pai.





O homem teria quebrado uma lajota e atirado alguns pedaços contra a mulher. Ainda segundo relato da mulher para a PM, o homem também segurou a ex-companheira pelo pescoço.





A mulher teria sido agredida verbalmente e fisicamente depois que o ex-companheiro teria ido ao local pegar roupas que pertenciam a ele. O ex teria se irritado depois que a mulher jogou vidros de perfume no valão.





A mulher contou que o pai dela, o vigilante Marcello de Brito, 43 anos, ao perceber a situação, interveio utilizando um taco de beisebol, acertando o ex-genro na cabeça algumas vezes.





Vizinhos contaram ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o vigilante teria pulado de uma janela com o taco para proteger a filha das agressões.





A Polícia Civil informa que o suspeito, de 43 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver.





Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.