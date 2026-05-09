Vítima de acidente em Guarapari era corredor de 75 anos

O corredor José Cassimiro Nascimento, de 75 anos, foi a vítima morta no acidente ocorrido na manhã de sexta-feira (8) em Guarapari, na Rodovia Paulo Borges, que liga o centro a Meaípe. Ele estava na moto atingida pelo motorista que perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária.
O hábito da corrida na vida de Cassimiro chegou a ser destaque na TV Gazeta. Em 2013, ele participou do quadro "Tudo por Esporte", no qual apresentou ao público os gansos que, na época, o acompanhavam nos treinos (veja vídeo acima).
Muito conhecido em Guarapari, José Cassimiro morava no bairro Kubitschek e costumava caminhar e correr na região até Meaípe. Ele também era membro ativo da Igreja Católica na cidade. A Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio lamentou a morte dele nas redes sociais, bem como a Comunidade Santa Cruz, no mesmo bairro onde morava e da qual fazia parte.
“O Sr. Cassimiro foi um exemplo de que a fé é a nossa maior ferramenta. Atuante, dedicado e sempre pronto a estender a mão, ele fez da Comunidade Santa Cruz sua segunda casa e de todos nós, sua família”, publicou a comunidade Santa Cruz. A Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio também publicou nota de pesar: "Pedimos a Deus que console os corações dos familiares e amigos e que acolhe esse servo fiel no reino dos céus".
Nos comentários, muitas pessoas que conheciam Cassimiro e sua atuação na igreja lamentaram a morte trágica: "Descanse em paz, meu amigo. Obrigado por nos ter ensinado muito. Que Deus conforte o coração de todos familiares", diz uma das mensagens.
Corredor estava retomando atividade após cirurgia
Dirceu Cassimiro, filho da vítima, contou que o pai mantinha a rotina de corrida até o final de 2024. No ano passado fez uma cirurgia para colocar uma prótese no joelho e estava no trabalho de reabilitação com fisioterapia e fortalecimento muscular para retomar a atividade.
“Ele estava pedalando e caminhando, feliz, recuperando, o sonho dele era voltar às atividades de corrida. Era um amante do esporte de corrida”, contou.