Vítima de acidente em Guarapari era corredor de 75 anos

O corredor José Cassimiro Nascimento, de 75 anos, foi a vítima morta no acidente ocorrido na manhã de sexta-feira (8) em Guarapari, na Rodovia Paulo Borges, que liga o centro a Meaípe. Ele estava na moto atingida pelo motorista que perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária.





O hábito da corrida na vida de Cassimiro chegou a ser destaque na TV Gazeta. Em 2013, ele participou do quadro "Tudo por Esporte", no qual apresentou ao público os gansos que, na época, o acompanhavam nos treinos (veja vídeo acima).





Muito conhecido em Guarapari, José Cassimiro morava no bairro Kubitschek e costumava caminhar e correr na região até Meaípe. Ele também era membro ativo da Igreja Católica na cidade. A Paróquia Bem Aventurado Padre Eustáquio lamentou a morte dele nas redes sociais, bem como a Comunidade Santa Cruz, no mesmo bairro onde morava e da qual fazia parte.