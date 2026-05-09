O varejo perde vendas onde menos olha: o “último metro” no Dia das Mães

O Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro, costuma revelar uma contradição silenciosa no varejo: campanhas bem planejadas nem sempre se transformam em vendas proporcionais. Em muitos casos, o problema não está na estratégia, no investimento ou na negociação comercial — está na execução dentro da loja.





Existe um ponto decisivo, muitas vezes negligenciado pelas marcas, que influencia diretamente o resultado: o chamado “último metro”. É o espaço onde o consumidor encontra o produto, compara opções e toma a decisão final de compra. É nesse momento que todo o planejamento precisa funcionar na prática.





A indústria investe em campanhas promocionais, negocia espaços de destaque e define estratégias detalhadas para datas sazonais como o Dia das Mães. No papel, tudo parece alinhado. No ponto de venda, porém, a realidade costuma ser diferente. Layouts deixam de ser seguidos, materiais promocionais não são aplicados corretamente, produtos ficam mal posicionados e faltam padrões consistentes entre lojas.