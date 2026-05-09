O varejo perde vendas onde menos olha: o “último metro” no Dia das Mães

O Dia das Mães, uma das datas mais relevantes para o comércio brasileiro, costuma revelar uma contradição silenciosa no varejo: campanhas bem planejadas nem sempre se transformam em vendas proporcionais. Em muitos casos, o problema não está na estratégia, no investimento ou na negociação comercial — está na execução dentro da loja.
Existe um ponto decisivo, muitas vezes negligenciado pelas marcas, que influencia diretamente o resultado: o chamado “último metro”. É o espaço onde o consumidor encontra o produto, compara opções e toma a decisão final de compra. É nesse momento que todo o planejamento precisa funcionar na prática.
A indústria investe em campanhas promocionais, negocia espaços de destaque e define estratégias detalhadas para datas sazonais como o Dia das Mães. No papel, tudo parece alinhado. No ponto de venda, porém, a realidade costuma ser diferente. Layouts deixam de ser seguidos, materiais promocionais não são aplicados corretamente, produtos ficam mal posicionados e faltam padrões consistentes entre lojas.
Em períodos de maior movimento, como o mês de maio, esses problemas tendem a se intensificar. A operação das lojas fica mais pressionada, o fluxo de clientes aumenta e qualquer falha de execução passa a ter impacto direto nas vendas.
Outro fator importante é o comportamento do consumidor. Em datas comemorativas, muitas compras são decididas no próprio ponto de venda. O cliente busca praticidade, agilidade e conveniência. Na maioria das vezes, escolhe aquilo que está mais visível, acessível e bem apresentado. Ou seja: a exposição correta do produto pode ser determinante para a conversão.
Neste contexto, não basta apenas ter estoque disponível. Se o item não estiver em evidência ou posicionado de forma estratégica, ele perde espaço para concorrentes que executaram melhor sua presença na loja. É uma disputa silenciosa, resolvida detalhe por detalhe na gôndola.
Por isso, a execução no ponto de venda precisa deixar de ser tratada apenas como etapa operacional e passar a ser vista como fator estratégico. Monitoramento em tempo real, padronização da operação, indicadores claros e agilidade na correção de falhas tornam-se diferenciais cada vez mais relevantes para marcas e varejistas.
No fim das contas, o varejo não perde vendas por falta de planejamento. Perde quando a estratégia não chega corretamente ao consumidor. E em datas como o Dia das Mães, quando cada oportunidade conta, quem executa melhor vende mais e sai na frente.