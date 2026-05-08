Cidades do interior do Espírito Santo vão ganhar totens de segurança

Os totens de segurança, iniciativa implementada em pontos estratégicos da Grande Vitória, também serão ampliados e instalados no interior do Espírito Santo. Os equipamentos serão instalados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.

Segundo o governo do ES, a expansão faz parte das ações do programa Estado Presente em Defesa da Vida e tem como objetivo reforçar o combate à criminalidade por meio do uso de tecnologia e inteligência.





“Os totens funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, com reconhecimento facial e monitoramento de placas. Essa alta tecnologia tem nos ajudado muito na redução da criminalidade”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.







A quantidade de equipamentos que cada município vai receber ainda será definida. De acordo com a gestão estadual, os estudos técnicos levam em consideração fatores como densidade populacional, fluxo urbano e índices de criminalidade.





O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou que a interiorização dos equipamentos amplia a capacidade operacional das forças de segurança. “O programa Estado Presente consolidou o Espírito Santo como referência nacional na redução da violência, combinando inteligência, integração das forças de segurança e investimentos contínuos em tecnologia”, disse.





Segundo o governo, os pontos de instalação foram definidos com base em critérios como incidência de crimes patrimoniais, concentração de ocorrências e áreas com registros de crimes violentos letais. Os estudos apontaram que aparelhos celulares e veículos estão entre os principais alvos da criminalidade nas regiões analisadas, o que motivou a instalação dos equipamentos em corredores de grande circulação urbana.





O primeiro totem de Segurança do Espírito Santo foi inaugurado em Cariacica, em julho do ano passado. Desde então, os equipamentos passaram a operar em diferentes pontos da Grande Vitória e já auxiliaram na prisão de foragidos da Justiça por meio do reconhecimento facial, além do registro de milhares de acionamentos e atendimentos de ocorrências.