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Ampliação

Cidades do interior do Espírito Santo vão ganhar totens de segurança

Equipamentos com reconhecimento facial e leitura de placas serão levados para cinco municípios capixabas neste primeiro momento; confira os municípios contemplados

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2026 às 18:19
Totens de segurança
Totens de segurança também serão instalados em municípios no interior do Estado Hélio Filho

Os totens de segurança, iniciativa implementada em pontos estratégicos da Grande Vitória, também serão ampliados e instalados no interior do Espírito Santo. Os equipamentos serão instalados nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.

Segundo o governo do ES, a expansão faz parte das ações do programa Estado Presente em Defesa da Vida e tem como objetivo reforçar o combate à criminalidade por meio do uso de tecnologia e inteligência. 


“Os totens funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, com reconhecimento facial e monitoramento de placas. Essa alta tecnologia tem nos ajudado muito na redução da criminalidade”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.


A quantidade de equipamentos que cada município vai receber ainda será definida. De acordo com a gestão estadual, os estudos técnicos levam em consideração fatores como densidade populacional, fluxo urbano e índices de criminalidade.


O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, afirmou que a interiorização dos equipamentos amplia a capacidade operacional das forças de segurança. “O programa Estado Presente consolidou o Espírito Santo como referência nacional na redução da violência, combinando inteligência, integração das forças de segurança e investimentos contínuos em tecnologia”, disse.


Segundo o governo, os pontos de instalação foram definidos com base em critérios como incidência de crimes patrimoniais, concentração de ocorrências e áreas com registros de crimes violentos letais. Os estudos apontaram que aparelhos celulares e veículos estão entre os principais alvos da criminalidade nas regiões analisadas, o que motivou a instalação dos equipamentos em corredores de grande circulação urbana.


O primeiro totem de Segurança do Espírito Santo foi inaugurado em Cariacica, em julho do ano passado. Desde então, os equipamentos passaram a operar em diferentes pontos da Grande Vitória e já auxiliaram na prisão de foragidos da Justiça por meio do reconhecimento facial, além do registro de milhares de acionamentos e atendimentos de ocorrências.

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