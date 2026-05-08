Quem é Adilson Ferreira, empresário do ES preso na fronteira com o Paraguai

As apurações sobre a suposta organização criminosa começaram em 2023. Os suspeitos recebiam uma grande quantia de dinheiro, pulverizavam em diversas contas menores e depois aglutinavam novamente o dinheiro numa conta destino, de acordo com a peça acusatória apresenta à Justiça.





O MPES aponta que Adilson teria "padrão de vida e movimentação financeira absolutamente incompatível com recursos lícitos conhecidos". A lavagem de dinheiro seria cometida por meio de "laranjas", com o uso de ao menos sete empresas sob seu controle, falsamente registradas em nomes de terceiros.





Os responsáveis pela investigação pontuam que a ilegalidade do dinheiro era disfarçada com a compra de imóveis e carros de luxo. Em nome das empresas, por exemplo, havia dois veículos da marca alemã Porsche (modelos Cayenne e Panamera), uma BMW XDrive, uma Mitsubishi Pajero Sport, um Jeep Outlander e uma Dodge Ram, entre outros carros.





A denúncia cita que que o empresário da Serra prestava serviços de lavagem de capitais para Tiago Cândido Viana (o "Baé"), preso em 2021. Ele é suspeito de ser integrante do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e de fornecedor de drogas e armas para a facção.





Adilson foi denunciado pelos seguintes crimes:





Organização Criminosa

Lavagem de Capitais

Falsidade Ideológica.

Agiotagem



A prisão de Adilson nesta sexta é desdobramento da primeira fase de investigações que, em maio de 2025, resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e bloqueio de mais de R$ 100 milhões em bens dos suspeitos. À época, Adilson chegou a ser detido na casa dele, em Jacaraípe, na Serra, mas acabou sendo liberado.

Após novas análises dos materiais apreendidos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra 14 investigados em abril deste ano. A acusação foi acatada pela Justiça.



