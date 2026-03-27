Inquérito

Moraes arquiva pedido para investigar Casagrande por mensagens trocadas com Macário

A decisão, revelada na tarde desta sexta-feira (27), baseou-se na ausência de indícios mínimos de ilícito penal nos diálogos analisados pela Polícia Federal.

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:01

Governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento imediato de uma representação criminal contra o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A decisão, revelada na tarde desta sexta-feira (27), baseou-se na ausência de indícios mínimos de ilícito penal nos diálogos analisados pela Polícia Federal entre o chefe do Executivo capixaba e o desembargador Macário Júdice Neto, preso no Rio de Janeiro.

A Polícia Federal (PF) havia ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determinasse a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador Renato Casagrande (PSB) devido a mensagens de WhatsApp trocadas com o desembargador Macário Júdice. Conforme relatório da PF, nas conversas, haveria indícios de suposta troca de favores entre o chefe do Executivo estadual e o magistrado. O governador nega qualquer irregularidade e considera a conversa "republicana e institucional".

O que diz o governo O governador Renato Casagrande recebe com naturalidade a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo arquivamento imediato da representação em questão. A decisão judicial confirma o que o governador já havia reiterado anteriormente: os diálogos mantidos com Macário Ramos Júdice Neto foram estritamente institucionais e republicanos. O governador reafirma que sempre agiu com transparência e que a justiça prevaleceu. Casagrande reafirma seu compromisso com a ética e a legalidade no trato da coisa pública.



Este texto segue em atualização

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