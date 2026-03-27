Home
>
Política
>
Moraes arquiva pedido para investigar Casagrande por mensagens trocadas com Macário

Moraes arquiva pedido para investigar Casagrande por mensagens trocadas com Macário

A decisão, revelada na tarde desta sexta-feira (27), baseou-se na ausência de indícios mínimos de ilícito penal nos diálogos analisados pela Polícia Federal.

Tiago Alencar

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 17:01

Vice-presidente Geraldo Alckmin e o Ministro da Saúde Alexandre Padilha, entregam ambulâncias em Colatina
Governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o arquivamento imediato de uma representação criminal contra o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A decisão, revelada na tarde desta sexta-feira (27), baseou-se na ausência de indícios mínimos de ilícito penal nos diálogos analisados pela Polícia Federal entre o chefe do Executivo capixaba e o desembargador Macário Júdice Neto, preso no Rio de Janeiro.

Recomendado para você

A decisão, revelada na tarde desta sexta-feira (27), baseou-se na ausência de indícios mínimos de ilícito penal nos diálogos analisados pela Polícia Federal.

Moraes arquiva pedido para investigar Casagrande por mensagens trocadas com Macário

Prefeito de Vila Velha desistiu de disputar o Palácio Anchieta. Em entrevista exclusiva à coluna, ele não cravou apoio a um candidato, mas emitiu sinais

Arnaldinho: "Quem investe em Vila Velha merece continuar no governo do ES"

É a segunda mudança no secretariado promovida por Ricardo Ferraço (MDB), que vai assumir o comando do Estado a partir da próxima quinta-feira (2)

Secretaria da Agricultura no ES vai ganhar novo comando com saída de Enio Bergoli

Polícia Federal (PF) havia ao Supremo Tribunal Federal (STF) que determinasse a abertura de inquérito no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o governador Renato Casagrande (PSB) devido a mensagens de WhatsApp trocadas com o desembargador Macário Júdice. Conforme relatório da PF, nas conversas, haveria indícios de suposta troca de favores entre o chefe do Executivo estadual e o magistrado. O governador nega qualquer irregularidade e considera a conversa "republicana e institucional".

O que diz o governo

O governador Renato Casagrande recebe com naturalidade a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo arquivamento imediato da representação em questão. A decisão judicial confirma o que o governador já havia reiterado anteriormente: os diálogos mantidos com Macário Ramos Júdice Neto foram estritamente institucionais e republicanos. O governador reafirma que sempre agiu com transparência e que a justiça prevaleceu. Casagrande reafirma seu compromisso com a ética e a legalidade no trato da coisa pública.

Este texto segue em atualização

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA NO ES:

Secretaria da Agricultura no ES vai ganhar novo comando com saída de Enio Bergoli

Euclério desiste de sair da Prefeitura de Cariacica para disputar o Senado

Ricardo Ferraço convida enfermeiro para ser novo secretário de Saúde do ES

Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Eleições 2026: veja os deputados do ES que trocaram de partido

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais