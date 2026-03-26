Nova estrutura

Vereadores criticam falta de informação sobre novo posto da guarda em Vitória

Parlamentares aliados do atual prefeito de Vitória e oposição uniram-se em críticas e alegam falta de explicações sobre a instalação da unidade na Enseada do Suá

Publicado em 26 de março de 2026 às 19:12

Projeção de como deve ficar a nova base da Guarda Municipal na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Prefeitura de Vitória

As discussões na Câmara de Vitória são quase sempre marcadas pela divergência de ideias entre os parlamentares da base do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) e aqueles que fazem oposição à atual gestão. Mas, na sessão desta quarta-feira (25), os dois grupos se uniram em críticas ao novo posto da Guarda Municipal inaugurado na Enseada do Suá, nesta quinta-feira (26).

Na avaliação dos parlamentares, o projeto que é fruto de emenda parlamentar carece de detalhes, como a estimativa de custos de construção e os critérios que levaram a Enseada do Suá a ser escolhida para receber a estrutura.

A prefeitura explicou que recebeu a estrutura como uma doação e que o local de instalação foi definido de forma estratégica. (Confira os posicionamentos na íntegra no fim do texto)

De acordo com a administração municipal, com a base será possível a análise de dados e o apoio à tomada de decisões operacionais, permitindo acompanhar ocorrências em tempo real e direcionar melhor as equipes de patrulhamento, assim como já é feito pela Central de Monitoramento, que conta hoje com 1.156 câmeras.

A nova unidade faz parte de um projeto do senador Marcos do Val (Podemos) chamado Pro-Seg, que prevê a utilização de recursos tecnológicos no combate ao crime e propõe a criação de uma Guarda Metropolitana, que reuniria todas as forças de segurança da Grande Vitória. Responsável pela verba usada na aquisição, o parlamentar afirmou no lançamento da proposta que a estrutura contará com inteligência artificial e estará ligada às câmeras de videomonitoramento da cidade.

Questionado sobre as manifestações dos vereadores a respeito do custo da base da guarda, Marcos Do Val afirmou que está na fase final de consolidação das informações.

Vereadores criticam iniciativa

Um dos pontos levantados na Câmara foi sobre a proposta de se criar a Guarda Metropolitana. Hoje, cada cidade tem sua estrutura e não existe uma integração entre os sistemas.

"Tive a surpresa de ver que ele tem dito que quem trabalha na assessoria dele forma a Guarda Metropolitana... Eu falei “Guarda Metropolitana, o que é isso que eu nunca tinha visto?", manifestou Karla Coser (PT).

Darcio Bracarense (PL) também criticou o nome dado à guarda. "Não existe nenhum ato normativo que crie uma Guarda Metropolitana, embora ele esteja divulgando isso", afirmou.

O parlamentar disse não ter encontrado informações sobre o custo da estrutura. "Eu sou totalmente favorável a colocar lá um equipamento. Acontece que a cidade de Vitória perdeu bases da guarda. É incompreensível que a gente esteja fechando bases para colocar uma nova. Não achei execução nenhuma de orçamento e esse terreno pode ser leiloado e a base ter de sair dali daqui a três ou quatro meses", questionou.

O vereador Armandinho Fontoura (PL) afirmou ter solicitado mais detalhes sobre o o orçamento, mas disse não ter obtido respostas. "Qual é o custo? Quanto é? Eu já fiz o requerimento de informação. Parabenizo o município por aceitar a doação de qualquer parlamentar que traga recursos. Tem deputados do PT que trazem recurso para Vitória e parabenizo eles, assim como Magno Malta e Gilvan da Federal, mas ninguém faz essa papagaiada, nem sequer faz propaganda, porque o dinheiro é do cidadão."

Leonardo Monjardim (Novo) questionou se há algum estudo que embase a escolha da Enseada do Suá como local para receber o equipamento. "Qual estudo foi feito para ser colocado naquele espaço? É ali que está o maior índice de violência da cidade?", perguntou. “Falar em polícia metropolitana é uma falácia, até porque os municípios não estão dialogando entre si. Ali perto já tem a 3ª Companhia da Polícia Militar, com muito mais contingente. Temos que dar segurança nas periferias.”

O vereador Professor Jocelino (PT), por sua vez, questionou a real relevância do novo equipamento. “A base do prefeito precisa tomar uma decisão, se esse contêiner, de fato, é relevante para a cidade ou se é mais uma coisa jogada de qualquer maneira e trazida por uma pessoa que não tem contribuído com a discussão política e séria que Vitória precisa”, disse.

Casa modular é semelhante à base da Guarda Municipal, que será inaugurada em Vitória Crédito: Reprodução

Estrutura pode ser comprada na internet

Outra crítica levantada é sobre a real capacidade tecnológica da estrutura. Apesar de ter formato futurista, o protótipo da base é semelhante ao de casas modulares que são comercializadas na internet, inclusive por uma empresa sediada na Enseada do Suá.

O modelo semelhante ao da guarda conta com 38 m², pesa quase 10 toneladas e tem capacidade para até 9 pessoas. Em buscas na internet, é possível encontrar a estrutura com preços entre R$ 5 mil e R$ 80 mil.

Casa modular é semelhante à base da Guarda Municipal, que será inaugurada em Vitória Crédito: Reprodução

O que diz o senador

Procurado por A Gazeta e questionado sobre as manifestações dos vereadores a respeito do custo da base da guarda, Marcos Do Val afirmou que está na fase final de consolidação das informações dentro do fluxo padrão adotado pelo gabinete. "Assim que concluída essa etapa, os dados serão devidamente publicizados e colocados à disposição para acompanhamento", declarou.

De acordo com o parlamentar, o recurso utilizado na construção da base trata-se de emenda parlamentar, conduzido com total transparência, responsabilidade e compromisso com a correta aplicação do dinheiro público.

"Informo que os recursos destinados por meio de emenda parlamentar seguem um procedimento padrão adotado por este gabinete desde o início do meu mandato, em 2019. Trata-se de um fluxo institucional baseado em transparência e controle, construído em parceria com o Ministério Público Estadual, que, desde o primeiro dia, atua como órgão de apoio na fiscalização da correta aplicação dos recursos públicos", disse em nota.

O parlamentar destacou que, nesse modelo, antes da divulgação pública detalhada, a documentação é formalmente organizada e encaminhada dentro dos protocolos estabelecidos, assegurando rastreabilidade, legalidade e total transparência. Na sequência, as informações também são disponibilizadas aos gestores locais e à sociedade.

Marcos do Val afirmou, por fim, que todas as destinações de emendas podem ser acompanhadas por meio do site de transparência do Senado.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informou que o posto funcionará como ponto estratégico para operações de monitoramento, inteligência e apoio às ações operacionais da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Sobre a localização, a secretaria disse que o terreno pertence à prefeitura, portanto, não corre risco de leilão. Justificou, ainda, que a escolha da Enseada do Suá deve-se à localização estratégica da região, que concentra órgãos públicos, centros empresariais, vias de grande circulação e eventos de grande porte ao longo do ano. "A partir desse ponto será possível ampliar o alcance das ações de monitoramento e dar mais agilidade às equipes que atuam nas ruas", manifestou o Executivo municipal em nota.

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