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Morte de chefe da Guarda de Vitória une agentes do ES em apelo contra feminicídio

Agentes de diferentes corporações do Estado fazem campanhas nas redes sociais contra a violência após assassinato de comandante Dayse, vítima de feminicídio

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 19:41

A morte da comandante da Guarda Municipal de Vitória, Dayse Barbosa, vítima de feminicídio em pleno mês das mulheres, mobilizou mulheres e homens das forças de segurança no Espírito Santo no combate à violência de gênero. Em meio às homenagens à agente que lutou pela segurança na Capital, integrantes das guardas de outros municípios capixabas usaram as redes sociais para conscientizar a população quanto à importância de unir forças contra atitudes machistas que podem levar ao feminicídio.

Por meio de vídeos, os agentes das guardas da Serra, de Linhares e Anchieta expuseram frases ditas por agressores dentro do ciclo da violência doméstica, como forma de encorajar vítimas e testemunhas a quebrarem o silêncio e denunciarem esses crime.

Nas redes sociais da Guarda Civil Municipal da Serra, um vídeo (veja acima) divulgado na segunda-feira (23), após o assassinato da comandante Dayse, morta pelo ex-namorado, o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza. A publicação mostra guardas enfileiradas exibindo cartazes com frases que indicam abuso, intimidação e controle na relação. Entre as mensagens exibidas que reforçam a violência de gênero estão:

“Apaga essa foto, eu não gostei”;

“Você sabe que tenho ciúmes porque me importo”;

“Mulher minha não precisa trabalhar”;

“Se você me deixar eu não sei o que eu faço”;

“Eu só quero te proteger”;

“Eu só gritei porque você me tirou do sério”;

“Se você me denunciar, o que vai ser dos nossos filhos?”;

“Você apanhou porque me provocou”;

“Se denunciar, vai acabar com a carreira dele”;

“Olha a roupa que você vai usar”.

Ao fim da exibição, cada cartaz com as frases abusivas era rasgada pela agente que a segurava, para demonstrar que aquela mensagem não pode ser tolerada. "Diante da forma mais extrema da violência de gênero, não há espaço para omissão. A Guarda Civil Municipal da Serra reafirma seu compromisso com a proteção da vida e o enfrentamento ao feminicídio", diz o texto publicado junto ao vídeo no Instagram.

Linhares

Em Linhares, o vídeo (veja abaixo) foi produzido pela corporação também em homenagem à comandante Dayse. "Nossos sentimentos aos familiares e amigos da comandante da Guarda Civil Municipal de Vitória Dayse Barbosa e de todas as mulheres capixabas e linharenses vítimas da violência", diz o texto da legenda.

No vídeo, integrantes masculinos da guardas exibem e, a seguir, rasgam cartazes contendo frases ditas em ambiente de violência doméstica, como:

"Foi só um tapa";

"Quem manda aqui sou eu"

"Isso não é violência, foi só uma discussão de casal";

"Aqui não é lugar de mulher";

"Quem manda aqui sou eu";

"Se não fosse eu, você não seria ninguém";

"Se você denunciar, vai acabar com a carreira dele!";

"Ela apanha porque gosta".

Ao fim do vídeo, as mulheres da corporação exibem mensagens como "a culpa não é sua" e "você é capaz". Na publicação, a legenda reforça: "Nenhuma mulher deve se calar diante do desrespeito. Você é capaz, merece ser ouvida e viver com dignidade".

"Mulher, não se cale. Você merece todo o nosso respeito. A Guarda Civil está a sua disposição. Ligue e denuncie: 153", encerra o vídeo, de forma a encorajar todos a denunciarem os casos de violência contra a mulher.

Anchieta

Em Anchieta, o vídeo (veja abaixo) foi protagonizado pelos homens da corporação, em alusão ao mês das mulheres. A gravação contou com a participação de agentes da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Na legenda da postagem, as forças de segurança do município destacam que as frases mostradas no vídeo não podem ser interpretadas como brincadeira.

"A mensagem destaca que a violência não é opinião, nem piada, e que combatê-la começa com atitudes individuais, reforçando o papel das instituições na repressão, conscientização e prevenção', diz a publicação.

Entre as frases abusivas exibidas no vídeo, estão: "Só pode estar de TPM"; "Isso não é trabalho de mulher"; "Você precisa de um homem que te coloque no lugar"; "Se não for minha não será de mais ninguém"; "Se apanhou, é porque provocou".

Denuncie

Em caso de emergência, acione o 190. Para acionar a Guarda Civil Municipal, o número é o 153. Se precisar pedir medidas de proteção e denunciar os abusos e as violências, procure o Centro de Referência em Atendimento à Mulher em Situação de Violência (Cramsv) ou uma Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. O canal 180 também está disponível 24 horas para registrar denúncias anônimas.

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