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Anitta será uma das atrações em abertura da Copa do Mundo

A cantora Anitta foi anunciada na noite desta sexta-feira (08), pela Fifa, como uma das atrações musicais de uma das três cerimônias de abe...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 11:53

Anitta é uma das atrações da abertura da Copa do Mundo Eduardo Bravin
A cantora Anitta foi anunciada na noite desta sexta-feira (08), pela Fifa, como uma das atrações musicais de uma das três cerimônias de abertura da Copa do Mundo de 2026.
O evento com a brasileira ocorrerá nos Estados Unidos, no dia 12 de junho, no Los Angeles Stadium. A Fifa também confirmou que haverá cerimônias inaugurais no México e no Canadá, países que sediam o Mundial ao lado dos norte-americanos.
Nomes como Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla estão confirmados na festa de Los Angeles. As apresentações acontecerão antes da partida entre EUA e Paraguai, marcada para as 22h. Anitta é a única brasileira no evento.
Na cerimônia do México, marcada para o dia 11, o lineup traz J Balvin como destaque. Além dele, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs, Los Angeles Azules, Maná e Tyla completam o primeiro show de abertura da Copa, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
Por fim, no dia 12, Alanis Morissette é a estrela da celebração no Canadá. A cantora estará acompanhada de Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Begedream e William Prince, no Toronto Stadium, antes da partida contra a Bósnia e Herzegovina.
Gianni Infantino, presidente da Fifa, falou sobre a escolha dos artistas. Ele disse que a lista selecionada demonstra o poder da música de unir pessoas.

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