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Desabafo

Iza revela que se sentiu 'menos mãe' por não conseguir amamentar

A cantora Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha, Nala, de 1 ano, durante participação no podcast "Cá Entre Nós",...

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 08:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2026 às 08:46
Cantora Iza
Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha Reprodução @Iza
A cantora Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha, Nala, de 1 ano, durante participação no podcast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima Bernardes. Ela contou que se sentiu "menos mãe" por não conseguir amamentar.
Segundo a artista, a pequena nasceu antes de seu corpo estar pronto para produzir leite. "Eu estava muito preocupada com a imunidade da minha filha por achar que isso era uma responsabilidade minha", desabafou. Iza também relatou que sentiu muitas dores no período.
A cantora revelou que se sentiu culpada por precisar alimentar a bebê com fórmula. Apesar disso, reconheceu que a decisão foi a melhor para a criança. "Mas a gente se cobra", afirmou.
Durante a conversa, Iza ainda comparou sua experiência como mãe à criação que recebeu da própria mãe. A artista disse que hoje vive uma realidade diferente, com mais estrutura e tempo para cuidar da filha. "Eu não sofro muito para criar a Nala. Eu tenho tempo de me cuidar, de botar a Nala em uma escola inacreditável e eu fico sossegada", declarou.

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