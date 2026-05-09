Iza revela que se sentiu 'menos mãe' por não conseguir amamentar

Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha Reprodução @Iza

A cantora Iza falou sobre os desafios que enfrentou após o nascimento da filha, Nala, de 1 ano, durante participação no podcast "Cá Entre Nós", apresentado por Fátima Bernardes. Ela contou que se sentiu "menos mãe" por não conseguir amamentar.

Segundo a artista, a pequena nasceu antes de seu corpo estar pronto para produzir leite. "Eu estava muito preocupada com a imunidade da minha filha por achar que isso era uma responsabilidade minha", desabafou. Iza também relatou que sentiu muitas dores no período.

A cantora revelou que se sentiu culpada por precisar alimentar a bebê com fórmula. Apesar disso, reconheceu que a decisão foi a melhor para a criança. "Mas a gente se cobra", afirmou.