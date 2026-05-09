Em estreia como palestrante, Ana Paula Renault diz detestar coaches

Ana Paula fez sua estreia como palestrante Manoella Mello/Globo

"Detesto coach, prefiro o rótulo de bruxona", disse a vencedora do BBB 26 (Globo), Ana Paula Renault, no encerramento da Gramado Summit, nesta sexta-feira (8). A jornalista falou para um público de quase 2 mil pessoas, que a recebeu com gritos de "Olha ela!" e muitos celulares apontados em sua direção.

Ana Paula fez sua estreia como palestrante com o tema "Força, Vulnerabilidade e Coragem". No palco, ela relembrou sua trajetória como figura pública desde o BBB 16 e refletiu sobre amadurecimento, saúde mental e posicionamento.

"Eu gosto de provocar, sabe por quê? Eu gosto de ver a reação das pessoas, assim elas saem desses personagens que performam todos os dias", afirmou. "Eu não sei se é certo, mas é a forma mais genuína que eu encontrei pra me conectar e conhecer melhor cada pessoa."

A jornalista destacou a pergunta "quem você precisou se tornar para ser aceito" e convidou todos a viverem com coragem e de acordo com a própria verdade. "A gente passa a vida toda tentando caber em expectativas; da nossa família, do mercado de trabalho, das redes sociais e até de quem a gente acha que deve ser", disse. "De tanto se moldar para caber, a gente desaparece."

Ana Paula rechaçou a ideia de que ser "protagonista" é ser forte o tempo todo e ressalta que, para ela, coragem é agir, mesmo com medo. Ela disse que amadureceu desde seu primeiro BBB pois se cansou de tentar controlar a percepção que outras pessoas teriam dela e de "performar para ser socialmente aceita".

Sobre palestrar e se tornar uma "coach", ela nega. "Eu não gosto de coach", afirmou. "Gosto mesmo é de professores, acho que eles deveriam ser valorizados. Uma pessoa que passa a vida toda em busca de conhecimento para levar esse conhecimento pra frente."

A mineira disse ainda preferir o rótulo de "bruxona", apelido que seus fãs usam nas redes sociais. "Eu sei que não sou ninguém, mas quis vir dividir minhas experiências para vocês entenderem que elas são iguaizinhas às de vocês", comentou. "Se eu estou aqui em cima hoje, qualquer um de vocês pode vir também a ocupar esses espaços."