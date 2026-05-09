Capixaba cria aplicativo que facilita troca de figurinhas da Copa do Mundo

À medida que adquire novos pacotes, o colecionador registra no sistema todas as figurinhas obtidas, incluindo as repetidas, formando assim o seu estoque. Com o inventário atualizado, o aplicativo identifica outros colecionadores próximos que possuem figurinhas de interesse e que, ao mesmo tempo, necessitam de itens disponíveis no estoque de duplicadas dele.





Quando ocorre esse “match”, o sistema disponibiliza recursos para facilitar o encontro e viabilizar a troca, realizada em pontos previamente cadastrados na aplicação e georreferenciados. Ao chegar ao local, o colecionador realiza um check-in para informar aos demais que está disponível para negociar.

Como forma de incentivar a interação entre os usuários e preservar a experiência da socialização presencial, os matches acontecem apenas entre colecionadores que efetuarem check-in no ponto de troca, procedimento permitido somente nas proximidades do local.





"Isso não descarta a socialização de forma alguma. A gente se preocupou muito com isso. Nós já vimos alguns aplicativos que trocam pela internet, em qualquer lugar, e eu falei que não era exatamente isso que queria. Nós queremos valorizar o ponto de troca, onde as pessoas vão e socializam. A gente só quer agilizar, principalmente nesse ano que o álbum está muito maior, sem perder a alegria daquele momento", falou Rafael.





Há pontos de troca públicos, como praças, shoppings e escolas, além de pontos privados, protegidos por senha, destinados ao uso em condomínios e organizações. Após o encontro e a realização da troca, um dos colecionadores registra as figurinhas negociadas no celular. Em seguida, o aplicativo notifica o outro participante para confirmar a operação e atualizar o estoque, creditando as figurinhas recebidas e debitando as enviadas.





"Não é muito nem para as crianças, mas para os pais. Eu acho que para os adultos que vão acompanhando, que vai fazer muito mais diferença, porque eles querem resolver rápido aquela situação. As crianças se divertem o máximo de tempo possível lá, então vai ser útil para elas também, mas para os adultos principalmente", ressaltou o empresário.



