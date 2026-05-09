Henrique e Juliano tranquilizam fãs após queda de helicóptero da família: 'Só dano material'

A dupla sertaneja Henrique e Juliano Facebook/Henrique e Juliano

Os irmãos Henrique e Juliano se manifestaram na tarde desta sexta-feira, 8, após a queda de um helicóptero da família no Tocantins. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dupla disse que todos estão bem e que só houve danos materiais.

"Vocês devem ter visto notícias sobre o incidente com o helicóptero", começa Henrique. Ele conta que seu pai, Edson Reis, pilotava a aeronave.

"Mas está todo mundo bem. Meu pai, que estava no comando, é um piloto experiente e não teve nenhum tipo de lesão grave. Só dano material, graças a Deus."

Em seguida, Juliano completa: "Realmente é o helicóptero da família, está no meu nome. Não estava dentro. Mas, graças a Deus, meu pai está bem, com saúde, e tudo certo. Só [dano] material. Obrigado pela preocupação de vocês e que Deus os abençoe sempre".