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Acidente

Henrique e Juliano tranquilizam fãs após queda de helicóptero da família: 'Só dano material'

Em vídeo publicado nas redes sociais, a dupla disse que todos estão bem e que só houve danos materiais
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Maio de 2026 às 08:35

A dupla sertaneja Henrique e Juliano Facebook/Henrique e Juliano
Os irmãos Henrique e Juliano se manifestaram na tarde desta sexta-feira, 8, após a queda de um helicóptero da família no Tocantins. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dupla disse que todos estão bem e que só houve danos materiais.
"Vocês devem ter visto notícias sobre o incidente com o helicóptero", começa Henrique. Ele conta que seu pai, Edson Reis, pilotava a aeronave.
"Mas está todo mundo bem. Meu pai, que estava no comando, é um piloto experiente e não teve nenhum tipo de lesão grave. Só dano material, graças a Deus."
Em seguida, Juliano completa: "Realmente é o helicóptero da família, está no meu nome. Não estava dentro. Mas, graças a Deus, meu pai está bem, com saúde, e tudo certo. Só [dano] material. Obrigado pela preocupação de vocês e que Deus os abençoe sempre".
Segundo informações do g1, o helicóptero caiu no final desta manhã em Porto Nacional, no estado de Tocantins, em uma das propriedades da dupla. Havia três pessoas na aeronave e duas sofreram ferimentos leves. Os irmãos Henrique e Juliano não estavam a bordo.

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