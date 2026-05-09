Ônibus com alunos se envolve em acidente com carreta em Santa Teresa

De acordo com a prefeitura, não houve necessidade de encaminhamento hospitalar de nenhum dos ocupantes do ônibus nem da carreta. O acidente resultou apenas em danos materiais aos veículos envolvidos. O ônibus levava os alunos para a aula em Colatina, no Noroeste do Estado.
Após a colisão, o município informou que adotou todas as providências necessárias para o atendimento aos estudantes, retirada do ônibus e liberação da via. A prefeitura disse também que tomará as medidas administrativas cabíveis relacionadas ao caso.
Ainda segundo a administração municipal, a empresa responsável pela carreta informou que vai realizar os procedimentos necessários para o ressarcimento dos danos materiais causados.