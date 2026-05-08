Jovem morre em acidente entre motos e trecho da BR 262 é interditado no ES

Atualização
Após a publicação, foi confirmada a morte de uma pessoa no acidente. Título e texto foram atualizados.
Um acidente entre duas motos interditou totalmente um trecho da BR 262 em Iúna, no Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a batida ocorreu por volta de 13h desta sexta-feira (8) e resultou na morte de uma jovem de 23 anos, que pilotava uma Honda Pop.
O outro motociclista, que estava em uma Honda XR, ficou gravemente ferido e foi levado pelo Samu/192 para o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.
A perícia da Polícia Científica foi acionada e o corpo da jovem será encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal, em Venda Nova do Imigrante.