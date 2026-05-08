Criminoso encapuzado assalta posto e foge com R$ 500 em Águia Branca

Um posto de combustíveis no Centro de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, foi alvo de um assalto. O criminoso levou R$ 500 e conseguiu fugir. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito estava encapuzado, o que dificultou a identificação.
O frentista contou aos policiais que o homem chegou ao local, anunciou o assalto e levantou a camisa, aparentando portar uma arma na cintura. Em seguida, pegou R$ 500 que estavam no bolso da camisa do funcionário.
Após o crime, o suspeito fugiu por uma área de mata em direção ao Parque do Jacaré. A PM realizou buscas na região, mas ninguém foi localizado. A reportagem de A Gazeta tentou contato com o proprietário do posto, mas não obteve retorno.