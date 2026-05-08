O que a rejeição de Jorge Messias para o STF tem a ver com o seu dinheiro

Jorge Messias, Advogado-Geral da União, teve sua indicação ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal rejeitada pelo Senado Federal. O fato foi amplamente repercutido como um sinal de fraqueza política do governo Lula e uma vitória do presidente do Senado e da direita. A rejeição de Messias, contudo, permite uma reflexão sobre os efeitos patrimoniais causados por disputas institucionais que afetam a confiança, os investimentos e o ambiente econômico.
A Constituição reserva o exercício do Poder Legislativo ao Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Em linhas gerais, ali são elaboradas as leis que definem regras que vão dos impostos que você paga até a autorização para o Brasil declarar guerra. No Senado, também são aprovadas (ou não) as indicações de titulares dos mais altos cargos da República, como os de ministro do STF, procurador-geral da República e presidente do Banco Central, entre outros.
Se o direito constitucional cuida das bases teóricas de como o poder deve ser exercido, é a política que define seu cotidiano. Polarização, rearranjos e disputas de poder são previsíveis em ambientes democráticos. Historicamente, o Senado Federal cultivou para si a imagem de uma Casa mais moderada e menos combativa. Já a Câmara dos Deputados frequentemente refletia a intensidade imediata das ruas e o calor das disputas eleitorais. Nos últimos anos, porém, essa dinâmica parece ter se alterado, e debates relevantes para o país são reduzidos à rivalidade política, com pouco ou nenhum escrutínio de suas consequências.
Nesse contexto, uma indicação ao Supremo deixa de ser uma escolha sobre capacidade jurídica ou técnica, resumindo-se ao antagonismo entre forças políticas. Mas como os efeitos de decisões como essa ultrapassam Brasília e atingem o seu bolso?
Mercados normalmente são sensíveis a juros, inflação e câmbio. Oferta e procura atraem ou repelem fluxos de capital. Mas, antes de mais nada, o quanto um país é “investível” é definido pela previsibilidade e pela confiabilidade das instituições. O investidor de longo prazo, que gera emprego, riqueza e renda, busca retorno financeiro, mas, sobretudo, estabilidade das regras, algo que depende da existência de consensos mínimos e da capacidade de coordenação entre os Poderes em questões sensíveis e relevantes.
Com sinais permanentes de conflito, a percepção de risco deixa de ser apenas econômica e passa a ser também institucional, gerando dúvidas que vão além dos juros altos do momento. Passa-se ao questionamento do elementar: como decisões políticas serão tomadas e como eventuais divergências poderão ser ajustadas. Sem essa clareza, o avanço de projetos estruturais ou de larga escala é prejudicado pela incapacidade de se confiar na construção de consensos. Adiam-se investimentos, cresce-se menos. O dinheiro fica mais escasso para todos. Esse é o preço alto e silencioso da polarização.
Quando a crise política chega ao bolso
A história econômica brasileira oferece exemplos suficientes de como impasses políticos podem produzir efeitos concretos sobre patrimônio e crescimento. Atrasos em reformas fiscais, mudanças abruptas de regras, instabilidade regulatória e disputas prolongadas frequentemente se traduziram em períodos de menor investimento e maior incerteza econômica. O patrimônio das famílias, das empresas e do próprio país torna-se mais vulnerável quando as instituições deixam de transmitir segurança.
Por isso, episódios como o envolvendo Jorge Messias talvez sejam menos relevantes pelo nome em si e mais pelo que revelam sobre o estágio atual de desalinhamento entre os Poderes. Divergências fazem parte do sistema, mas não precisam ser o eixo da vida institucional. No fim, patrimônios dependem da geração de riqueza, que depende, por sua vez, da confiança de que disputas políticas podem ser contidas em prol da estabilidade.
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