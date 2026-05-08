O que a rejeição de Jorge Messias para o STF tem a ver com o seu dinheiro

Se o direito constitucional cuida das bases teóricas de como o poder deve ser exercido, é a política que define seu cotidiano. Polarização, rearranjos e disputas de poder são previsíveis em ambientes democráticos. Historicamente, o Senado Federal cultivou para si a imagem de uma Casa mais moderada e menos combativa. Já a Câmara dos Deputados frequentemente refletia a intensidade imediata das ruas e o calor das disputas eleitorais. Nos últimos anos, porém, essa dinâmica parece ter se alterado, e debates relevantes para o país são reduzidos à rivalidade política, com pouco ou nenhum escrutínio de suas consequências.





Nesse contexto, uma indicação ao Supremo deixa de ser uma escolha sobre capacidade jurídica ou técnica, resumindo-se ao antagonismo entre forças políticas. Mas como os efeitos de decisões como essa ultrapassam Brasília e atingem o seu bolso?



Mercados normalmente são sensíveis a juros, inflação e câmbio. Oferta e procura atraem ou repelem fluxos de capital. Mas, antes de mais nada, o quanto um país é “investível” é definido pela previsibilidade e pela confiabilidade das instituições. O investidor de longo prazo, que gera emprego, riqueza e renda, busca retorno financeiro, mas, sobretudo, estabilidade das regras, algo que depende da existência de consensos mínimos e da capacidade de coordenação entre os Poderes em questões sensíveis e relevantes.



Com sinais permanentes de conflito, a percepção de risco deixa de ser apenas econômica e passa a ser também institucional, gerando dúvidas que vão além dos juros altos do momento. Passa-se ao questionamento do elementar: como decisões políticas serão tomadas e como eventuais divergências poderão ser ajustadas. Sem essa clareza, o avanço de projetos estruturais ou de larga escala é prejudicado pela incapacidade de se confiar na construção de consensos. Adiam-se investimentos, cresce-se menos. O dinheiro fica mais escasso para todos. Esse é o preço alto e silencioso da polarização.