Fames comemora 72 anos com concertos em diferentes espaços de Vitória

A Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) completa 72 anos de história no próximo dia 23 de maio e transforma a comemoração em um verdadeiro presente para o público capixaba. Com uma programação especial, a instituição leva concertos a três espaços emblemáticos do Centro de Vitória: o Teatro Sesc Glória, a Praça Costa Pereira e o Theatro Carlos Gomes.





Fundada em 1954, ainda como Escola de Música do Espírito Santo (Emes), a Fames atravessou décadas formando músicos e contribuindo para a cena cultural do Estado. Hoje, além da tradição, a instituição amplia seu alcance, chegando a diferentes municípios capixabas e impactando novas gerações por meio da educação musical.





Programação





A celebração começa no dia 12 de maio, no Teatro Sesc Glória, com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Fames. O concerto traz um repertório dedicado à música brasileira, com obras como “Suíte Bumba-meu-boi”, de Liduino Pitombeira, e “Três Peças Nordestinas”, de Clóvis Pereira. A noite tem início às 20h e conta ainda com a participação do Coro de Trombones da instituição.





Já no dia 20 de maio, a programação ocupa diferentes espaços do Centro de Vitória. Às 19h, o público poderá acompanhar, na Praça Costa Pereira, o Ensemble Percussivo da Fames, que mistura instrumentos populares e eruditos em apresentações dinâmicas e acessíveis.





Na sequência, às 20h, o público é convidado a seguir para o Theatro Carlos Gomes, onde se apresentam a Banda Sinfônica do Curso de Formação Musical e a Orquestra Experimental de Cordas. O repertório promete agradar diferentes públicos, com clássicos como “Theme from Superman”, do compositor John Williams, além de um tributo especial ao rei do rock, Elvis Presley.