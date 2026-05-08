Ataque a tiros mata homem dentro de carro e deixa jovem ferido em Cariacica

Um homem identificado como Alexandro Pereira dos Santos, de 28 anos, foi morto a tiros dentro de um carro na noite de quinta-feira (7), no bairro Jardim América, em Cariacica. Durante o ataque, um jovem de 21 anos também foi baleado.





Para a Polícia Militar, a namorada de Alexandro contou que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas e com crimes de estelionato.





A segunda vítima atingida pelos disparos estava dentro de uma distribuidora no momento do ataque. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.





Durante a ocorrência, os policiais encontraram mais de R$ 2 mil em espécie dentro do carro onde Alexandro foi assassinado.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, ninguém foi detido.

