Munhoz e Mariano agitam programação dos 38 anos de Venda Nova do Imigrante

Com show nacional, programação esportiva e ação beneficente, Venda Nova do Imigrante se prepara para comemorar os 38 anos de Emancipação Política nos dias 9 e 10 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), reunindo atrações musicais, programação beneficente e atividades esportivas que já fazem parte da tradição do aniversário da cidade.





A entrada será gratuita no domingo (10). Já no sábado (9) haverá cobrança de ingress, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

Neste ano, a festa terá um formato reduzido em razão da obra da nova cobertura do Centro de Eventos, que segue em andamento. A estrutura está sendo organizada ao lado do galpão, de forma a permitir a realização da programação sem comprometer o andamento dos serviços.