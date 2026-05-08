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Vai ter polenta!

Munhoz e Mariano agitam programação dos 38 anos de Venda Nova do Imigrante

Com shows, dinâmicas e gastronomia local, o evento marca o fim de semana dos dia 9 e 10 de maio
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 08:00

A dupla sertaneja Munhoz e Mariano Instagram/@munhozemariano

Com show nacional, programação esportiva e ação beneficente, Venda Nova do Imigrante se prepara para comemorar os 38 anos de Emancipação Política nos dias 9 e 10 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), reunindo atrações musicais, programação beneficente e atividades esportivas que já fazem parte da tradição do aniversário da cidade.


A entrada será gratuita no domingo (10). Já no sábado (9) haverá cobrança de ingress, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.

 

Neste ano, a festa terá um formato reduzido em razão da obra da nova cobertura do Centro de Eventos, que segue em andamento. A estrutura está sendo organizada ao lado do galpão, de forma a permitir a realização da programação sem comprometer o andamento dos serviços.

Estamos preparando uma programação para que a população e os visitantes possam participar conosco dessa comemoração, valorizando o que a cidade tem de melhor

Dalton Perim, prefeito de Venda Nova do Imigrante

A programação noturna começa no sábado (09) com show de Mulekagem do Samba. A abertura oficial da festa está marcada para às 21h30, seguida do show nacional com Munhoz e Mariano, às 22h. Na sequência, o público acompanha o show de Raione, a partir das 23h30.


No domingo (10) os portões abrem às 14h, com apresentação de Pablo e Mateus. Às 16h acontece o Sorteio Beneficente, organizado pelo Rotary em benefício de quatro instituições do município: Rotary, APAE, Instituto Jutta Batista da Silva e Pastoral da Saúde. As cartelas poderão ser adquiridas por R$ 100. 


Após o sorteio a programação segue com Jackson Lima, às 18h, e Douglas e Thiago, às 20h.

Programação esportiva

A programação esportiva também integra as comemorações e reúne provas já tradicionais e outras que vêm ganhando espaço no calendário municipal, mobilizando atletas, famílias, visitantes e moradores.


No sábado será realizada a 22ª Corrida Rústica e a 7ª Corrida Kids, com largada e chegada no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi. A Corrida Kids acontece às 8h, com inscrições presenciais na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Centro Cultural. Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com R$ 200 reais. 


Já a Corrida Rústica terá percurso de sete quilômetros. Todos os participantes receberão medalha, e haverá troféus do 1º ao 5º lugar nas categorias.


No domingo acontecerá a 2ª Edição do Campeonato Municipal de Mountain Bike XCM, com concentração às 8h30 e largada às 9h, em frente a Prefeitura.

Programação

Sábado - 9 de maio

09h - Corrida Kids (Centro Cultural)

16h - Corrida Rústica (Centro Cultural)

19h - Abertura dos portões

20h - Mulekagem do Samba

21h30 - Abertura oficial

22h - Munhoz e Mariano

23h30 - Raione

03h - Encerramento


Domingo - 10 de maio

08h - Hasteamento da Bandeira (Prefeitura)

09h - Sessão Solene (Câmara Municipa)

09h - Mountain Bike (Prefeitura)

14h - Abertura dos portões

14h30 - Pablo e Mateus

16h - Bingo beneficente

18h - Jackson Lima

20h - Douglas e Thiago

23h - Encerramento

Serviço

Data: 9 e 10 de maio de 2026
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
Domingo: entrada gratuita
Sábado: inteira R$ 20 | meia-entrada R$ 10

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