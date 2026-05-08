Munhoz e Mariano agitam programação dos 38 anos de Venda Nova do Imigrante

Com show nacional, programação esportiva e ação beneficente, Venda Nova do Imigrante se prepara para comemorar os 38 anos de Emancipação Política nos dias 9 e 10 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão), reunindo atrações musicais, programação beneficente e atividades esportivas que já fazem parte da tradição do aniversário da cidade.
A entrada será gratuita no domingo (10). Já no sábado (9) haverá cobrança de ingress, sendo R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada.
Neste ano, a festa terá um formato reduzido em razão da obra da nova cobertura do Centro de Eventos, que segue em andamento. A estrutura está sendo organizada ao lado do galpão, de forma a permitir a realização da programação sem comprometer o andamento dos serviços.
Estamos preparando uma programação para que a população e os visitantes possam participar conosco dessa comemoração, valorizando o que a cidade tem de melhor
Dalton Perim, prefeito de Venda Nova do Imigrante
A programação noturna começa no sábado (09) com show de Mulekagem do Samba. A abertura oficial da festa está marcada para às 21h30, seguida do show nacional com Munhoz e Mariano, às 22h. Na sequência, o público acompanha o show de Raione, a partir das 23h30.
No domingo (10) os portões abrem às 14h, com apresentação de Pablo e Mateus. Às 16h acontece o Sorteio Beneficente, organizado pelo Rotary em benefício de quatro instituições do município: Rotary, APAE, Instituto Jutta Batista da Silva e Pastoral da Saúde. As cartelas poderão ser adquiridas por R$ 100.
Após o sorteio a programação segue com Jackson Lima, às 18h, e Douglas e Thiago, às 20h.
Programação esportiva
A programação esportiva também integra as comemorações e reúne provas já tradicionais e outras que vêm ganhando espaço no calendário municipal, mobilizando atletas, famílias, visitantes e moradores.
No sábado será realizada a 22ª Corrida Rústica e a 7ª Corrida Kids, com largada e chegada no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi. A Corrida Kids acontece às 8h, com inscrições presenciais na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no Centro Cultural. Os primeiros colocados de cada categoria serão premiados com R$ 200 reais.
Já a Corrida Rústica terá percurso de sete quilômetros. Todos os participantes receberão medalha, e haverá troféus do 1º ao 5º lugar nas categorias.
No domingo acontecerá a 2ª Edição do Campeonato Municipal de Mountain Bike XCM, com concentração às 8h30 e largada às 9h, em frente a Prefeitura.
Programação
Sábado - 9 de maio
09h - Corrida Kids (Centro Cultural)
16h - Corrida Rústica (Centro Cultural)
19h - Abertura dos portões
20h - Mulekagem do Samba
21h30 - Abertura oficial
22h - Munhoz e Mariano
23h30 - Raione
03h - Encerramento
Domingo - 10 de maio
08h - Hasteamento da Bandeira (Prefeitura)
09h - Sessão Solene (Câmara Municipa)
09h - Mountain Bike (Prefeitura)
14h - Abertura dos portões
14h30 - Pablo e Mateus
16h - Bingo beneficente
18h - Jackson Lima
20h - Douglas e Thiago
23h - Encerramento
Serviço
Data: 9 e 10 de maio de 2026
Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman
Domingo: entrada gratuita
Sábado: inteira R$ 20 | meia-entrada R$ 10