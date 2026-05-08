Criança escapa após ônibus atingir ponto de ônibus em Vargem Alta; vídeo

Um ônibus atingiu a estrutura de um ponto de ônibus na noite de quinta-feira (7), no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, durante uma manobra de ré. Com o impacto, parte da estrutura desabou e uma criança que estava sentada no local escapou por pouco de ser atingida pelas telhas que caíram após a batida.
O acidente foi registrado por uma câmera de segurança às 19h07. O coletivo fazia a linha Cachoeiro de Itapemirim - Castelinho, em Vargem Alta, e passava pelo distrito no momento da ocorrência.
Procurado pela reportagem, o Grupo Real informou que o ônibus realizava uma manobra operacional e, ao encontrar uma barreira à frente, precisou retornar de ré, quando acabou atingindo a estrutura do ponto de ônibus. “Felizmente, apesar do susto, não houve feridos. O Grupo Real reforça seu compromisso com a segurança e permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos”, informou a empresa em nota.
A empresa afirmou ainda que, após tomar conhecimento do acidente, adotou as providências necessárias para o reparo do abrigo de passageiros atingido. O conserto foi finalizado no início da tarde de sexta-feira (8).
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