Quatro décadas de futuro: como o Espírito Santo aprendeu a planejar além dos governos

Em 2003, diante de uma grave crise institucional marcada por denúncias de corrupção e desmandos na área pública, 16 empresários e executivos capixabas fundaram o Movimento Espírito Santo em Ação, entidade cujo modelo era inédito no país.





Mais do que uma organização de advocacy empresarial, o ES em Ação nasceu com uma visão clara sobre o problema central da política pública brasileira: a descontinuidade. Um de seus eixos estratégicos permanentes é a "Estratégia de Longo Prazo", o compromisso de defender políticas públicas perenes que resistam às alternâncias de poder.





Mas sociedade civil não transforma sozinha a cultura de planejamento de um Estado. O que tornou a experiência capixaba singular foi a combinação: de um lado, uma organização disposta a cobrar continuidade; de outro, governos com visão estadista suficiente para incorporar essa agenda ao arcabouço de governança do Estado, mesmo quando isso significava honrar compromissos de administrações anteriores de orientação política diferente.





O ES em Ação foi articulador dos três ciclos que se seguiram, do plano ES 2025, lançado em 2006, e dos planos subsequentes. Mas foram os governos capixabas que, a cada ciclo, fizeram a escolha política de retomar, aprofundar e institucionalizar o processo, culminando na decisão de ancorar o ES 500 Anos em lei estadual e converter uma prática recorrente em obrigação de Estado.