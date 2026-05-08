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CBN Vitória ao vivo: malha fina, CNH ganha novas funcionalidades e risco de contaminação produtos Ypê

No programa desta sexta-feira (8), de 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 09:31

Publicado em 

08 mai 2026 às 09:31
No programa CBN Vitória desta sexta-feira (8), de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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