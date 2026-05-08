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100% elétrico: Volkswagen ID.Polo estreia na Alemanha com autonomia de 454 km

Versão elétrica do modelo icônico da VW ainda não tem previsão de chegada ao Brasil, mas deve estar em outros mercado ainda em 2026; novidade tem três opções de motorização, com até 211 cv de potência

Publicado em 08 de Maio de 2026 às 17:52

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

08 mai 2026 às 17:52
Volkswagen ID.Polo
Volkswagen ID.Polo é a versão totalmente elétrica do hatch  Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen apresentou mundialmente o novo ID. Polo, versão totalmente elétrica do hatch icônico da montadora. O modelo já está em fase de pré-venda na Alemanha e, por enquanto, não tem previsão de chegada ao Brasil, mas a marca prevê expansão para outros mercados ao longo de 2026.


No mercado alemão, o hatch será oferecido com diferentes opções de motorização, que variam em potência: 85 kW (116 cv), 99 kW (135 cv) e 155 kW (211 cv), sempre com tração dianteira. A autonomia é de 454 km, segundo o ciclo WLTP.


Os modelos de 85 kW e 99 kW utilizam baterias do tipo LFP, com capacidade de 37 kWh, além de suportarem carregamento rápido (DC), permitindo recarga de 10% a 80% em cerca de 23 minutos. Já para o motor de 155 kW, a bateria é de níquel-manganês-cobalto (NMC), com capacidade de 52 kWh. O carregamento de 10% a 80% pode ser feito em 24 minutos em estações de carregamento rápido (DC).

Tecnologia e dimensões

Construído sobre a nova plataforma MEB+ da VW, o ID. Polo conta com um pacote de sistemas avançados de assistência ao motorista, entre eles o Connected Travel Assist, que é capaz de reconhecer semáforos, podendo reagir às luzes em determinadas situações. O modelo também possui a função vehicle-to-load, que permite que o veículo funcione como uma fonte de energia para dispositivos externos, com até 3,6 kW de capacidade.


No interior, ele recebeu um ambiente digital completamente novo, com painel de instrumentos de 10” e central multimídia de 13”, com uma interface renovada. O novo painel, inclusive, pode ser personalizado para ter um estilo "retrô", com desenho que remete ao dos modelos da Volkswagen do anos 1980.


O ID. Polo possui 4,05 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,81 m de largura e 1,53 m de altura. Em comparação, a geração atual do Polo vendido no Brasil tem 4,07 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,75 de largura e 1,47 m de altura.


Além disso, o porta-malas do Polo Elétrico chega a 441 litros, volume cerca de 25% superior ao do Polo atual a combustão. 


*Com informações da Volkswagen. 

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