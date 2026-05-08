100% elétrico: Volkswagen ID.Polo estreia na Alemanha com autonomia de 454 km

A Volkswagen apresentou mundialmente o novo ID. Polo, versão totalmente elétrica do hatch icônico da montadora. O modelo já está em fase de pré-venda na Alemanha e, por enquanto, não tem previsão de chegada ao Brasil, mas a marca prevê expansão para outros mercados ao longo de 2026.





No mercado alemão, o hatch será oferecido com diferentes opções de motorização, que variam em potência: 85 kW (116 cv), 99 kW (135 cv) e 155 kW (211 cv), sempre com tração dianteira. A autonomia é de 454 km, segundo o ciclo WLTP.





Os modelos de 85 kW e 99 kW utilizam baterias do tipo LFP, com capacidade de 37 kWh, além de suportarem carregamento rápido (DC), permitindo recarga de 10% a 80% em cerca de 23 minutos. Já para o motor de 155 kW, a bateria é de níquel-manganês-cobalto (NMC), com capacidade de 52 kWh. O carregamento de 10% a 80% pode ser feito em 24 minutos em estações de carregamento rápido (DC).